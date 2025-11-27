Уверенность в будущем: где участникам СВО помогают с поиском работы и адаптацией

Фото, видео: 5-tv.ru

В России действуют специальные клубы для участников СВО и членов их семей. Какую еще помощь там оказывают?

В 2025 году началась реализация проекта «Герой 71» в Тульской области. Задача — помочь участникам специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса раскрыть свои профессиональные качества в мирной жизни и найти интересную работу.

Подобные инициативы есть и не только под Тулой. В каких сообществах помогут трудоустроить вернувшихся с СВО бойцов? И с чем еще там могут помочь, узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Где участникам СВО помогают с трудоустройством

Где искать работу после СВО — кто поможет и куда идти. Фото: 5-tv.ru

Участие в клубах позволяет участникам СВО быть в кругу единомышленников. В одном из таких состоит житель Тульской области Юрий Варнавский — ветеран военной операции. После возвращения домой этой весной ему в короткий срок помогли с трудоустройством

«Вопрос о работе был один из самых важных. У нас в Тульской области есть специальный проект „Герой 71“. Я зашел на сайт проекта, оставил там заявку на трудоустройство, и довольно быстро со мной связался кадровый центр», — рассказал участник клуба.

Кадровые центры «Работа России», которые с 2025 года открываются при поддержке национального проекта «Кадры», стали точкой опоры для многих участников специальной военной операции. Здесь с каждым работают индивидуально, составляя персональный план трудоустройства.

«Наша задача не просто подобрать вакансии, но и пройти с этим человеком путь, начиная от профориентации, по возможности профобучения и, конечно, адаптации на рабочем месте», — уточнила руководитель кадрового центра «Работа России» Елена Савельева.

Чем еще занимаются центры для участников СВО

Где искать работу после СВО — кто поможет и куда идти. Фото: 5-tv.ru

Также при кадровых центрах открываются специальные клубы для участников СВО и членов их семей. Сегодня их 147 в 23 регионах. И шесть из них находятся в Тульской области.

Там помогают с адаптацией к гражданской жизни, оказывают психологическую помощь и содействуют профессиональному развитию.

«Мы понимаем, что участникам специальной военной операции и членам их семей необходимо взаимопонимание и сплочение. Поэтому участие в клубах позволяет им решать сложные задачи, в том числе по трудоустройству», — пояснила Савельева.

Для Юрия Варнавского организовали собеседование на крупном промышленном предприятии, которое активно сотрудничает с кадровым центром.

Какие перспективы предлагают центры участникам СВО

Где искать работу после СВО — кто поможет и куда идти. Фото: 5-tv.ru

«Это возможность быстро закрывать кадровые потребности в надежных и замотивированных специалистах. Для участников специальной военной операции, наряду со всеми нашими сотрудниками, мы предоставляем все условия для комфортной работы. В первую очередь, это достойная заработная плата, полный социальный пакет. Для этого новому сотруднику помогает опытный наставник, а также коллеги. Юрий быстро влился в команду, и мы видим в нем большой потенциал», — считает начальник производства ООО «НПО Промет» Сергей Шалагинов.

Сегодня Юрий Варнавский — полноправный член коллектива. Он уверенно осваивает профессию слесаря механосборочных работ.

«Кадровый центр мне не просто дал бумажку с адресом, но также он проделал со мной большой путь. Был разговор с психологом, подготовили меня к собеседованию и помогли с документами. И теперь я вот в новой команде на заводе, так сказать, начал новую жизнь: новая работа и коллектив. И это очень важно для меня и для всех, кто вернулся с СВО», — поделился ветеран военной операции и участник проекта «Герой 71».

История Варнавского — один из примеров большой системной работы. С трудоустройством участникам СВО помогают кадровые центры «Работа России». Помочь героям обрести уверенность в завтрашнем дне — это масштабная общенациональная задача.