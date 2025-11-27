Как не попасть в ловушку долгостроя: советы для покупателей жилья
Фото, видео: 5-tv.ru
Пока люди ждут свои квартиры по несколько лет, в их квадратных метрах могут незаконно проживать нелегалы. Что делать в такой ситуации?
Элитный жилой комплекс. В венткамере подземного паркинга проживает курьер. На каком основании и почему — он не в состоянии ответить.
Стоит ли в такой ситуации самостоятельно разбираться с мигрантами на чердаках и в подвалах? И кто будет платить ипотеку за долгострой, пока рабочие пируют в его незаселенных площадях? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».
Как мигранты незаконно занимают жилплощади
В помещении для размещения вентиляционного оборудования на территории паркинга стоят кровать, обогреватель, импровизированный гардероб, кухня… Подвал элитного жилья буквально стал социальной ночлежкой!
«Вчера мы заходили в это помещение, там кишели тараканы. Управляющая компания обещала вызвать дезинфекторов, но пока что никого не было, естественно», — рассказала собственник квартиры в ЖК Полина Зайцева.
Чуть позже съемочная группа застала того самого курьера в дверях лифта. Сначала он утверждал, что работает дворником, но спустя секунду заявил, что уже вообще не работает в жилом комплексе.
Почему стройки задерживаются
Но не все мигранты занимают «свободные» площади. Например, в другом столичном ЖК они организовали в одной из недостроенных квартир столовую. Обедающих абсолютно не смущает, что это чья-то квартира и что кто-то ее уже давно не может получить. Увидев, что их снимают, строители от трапезы даже не отвлекаются. У них впереди первое, второе и компот.
В соседних квартирах устроены санузел, туалет, можно даже помыться. Ну а сам пятый этаж комплекса в удручающем состоянии. Но на этой стройке люди хотя бы работают! Чего не скажешь о другом московском долгострое.
«Это проходная нашей мертвой стройки. Здесь работает только охранник. И на объекте с 2024 года больше нет ни одного строителя», — возмущается дольщик Лариса Романова.
А ведь люди ждут свои квартиры уже несколько лет! Ситуация не устраивает и других дольщиков.
«Мы приобрели вот в этом корпусе квартиру. Приобретали в 2021 году на этапе котлована. Сдача квартиры должна быть в 2023 году. На данный момент дом 70% готовности, стройка стоит 2,5 года», — призналась Евгения Овчарук.
«Квартира в ипотеке. Ежемесячный платеж 86 тысяч рублей. При общении с застройщиками звучали только пустые слова», — подтвредил Юрий Недоносков.
И хотя дольщики регулярно вносят платежи по ипотеке, к работам так никто и не приступил.
«Мы не можем ни до кого достучаться и получить ответы на свои вопросы», — поделилась Ольга Башмакова.
Как дольщикам обезопасить себя
Так почему же дольщики платят, а дом не строят?
«Последние условно пять лет очень динамично меняется рынок недвижимости и в том числе со стороны клиента, то есть спрос очень сильно прыгает. Также он очень сильно завязан на ключевую ставку Центрального банка», — объяснил ситуацию основатель агентства недвижимости Михаил Климов.
С 2019 года в России заработал механизм защиты дольщиков от недостроя — эскроу-счета. Средства на эскроу-счете принадлежат не застройщику, а покупателю. Но никто из них не может ими распоряжаться. Банк блокирует эти деньги на срок сдачи объекта.
Если покупатель приобретает квартиру в новостройке в ипотеку, первоначальный взнос, а также все последующие платежи хранятся на эскроу-счете в банке. Банк перечислит застройщику деньги после того, как жильцы получат ключи. Если застройщик не в силах выполнить свои обязательства, дольщик вправе получить деньги обратно. Но и тут есть нюанс.
«Эскроу счет всегда обеспечивает надежность хранения твоих денег, но он не обеспечивает сроки строительства, он не обеспечивает качество строительства и так далее. По этим вопросам, конечно, могут быть и вопросы, и задержки. Они обычно есть, но деньги ваши не пропадут», — отметил адвокат Андрей Князев.
Но проблема в том, что дольщикам, в первую очередь, нужны уже не деньги!
Программа связалась с компанией-застройщиком. Ее представитель уверяет, что скоро владельцы получат свои квартиры.
«У нас в первой очереди 3-й и 11-й корпуса, они у нас получают, по-моему, апрель 2026-го. В любом случае, это будет весна 2026-го, а по 8-му, 26-му и 27-му корпусам будет 2027-й год», — уверил региональный руководитель дирекции управления клиентским сервисом Сергей Ремизов.
Как выбрать честного застройщика
Что поможет найти застройщика, который точно закончит возведение жилья? «Страна Советов» собрала несколько рекомендаций от экспертов отрасли.
Самое главное — узнать все о его прошлых проектах.
«Чтобы грамотно выбрать застройщика, нужно максимально изучить всю доступную информацию, которая есть по данному девелоперу и застройщику», — подчеркнула директор по маркетингу и продукту федерального девелопера Екатерина Ульянова.
Проверить информацию важно на двух основных сайтах: в Едином реестре застройщиков — ЕРЗ. РФ и на сайте ДОМ. РФ.
На что обратить особое внимание:
- Количество введенных в эксплуатацию объектов;
- Какая репутация у девелопера, есть ли имеющиеся просрочки;
- Судебные разбирательства;
- Претензии собственников жилья.
«Меньше, наверное, смотреть при покупке квартиры на так называемые рендеры, то есть рисунки, обещания, и больше смотреть на выполненные объекты», — посоветовал адвокат Андрей Князев.
Как избежать соседства с мигрантами
Но даже если грамотно выбрать девелопера и новостройку, застраховаться от нерадивой управляющей компании, которая и мигрантов заселит в подсобку, и свои непосредственные обязанности выполнять не будет, не выйдет.
«Наш дом новый, он сдан всего лишь два года назад. Однако вы видите, в каком состоянии находится наш паркинг, за который люди отдавали более 3-3,5 миллиона рублей за одно парковочное место. Вся парковка находится в плесени. Ничего не красится, ничего не замазывается. Несколько раз парковку утопило», — пожаловалась собственник квартиры Полина Зайцева.
Кстати, вещи мигрантов-строителей сотрудники УК бережно прятали за дверями. Зайцева надеется, что сотрудники Следственного комитета помогут жильцам избавиться как от неприятного соседства с нелегалами, так и от нерадивой управляющей компании.
«Как сказал следственный комитет, по-прежнему на территории паркинга мигранты продолжают проживать, сейчас они занимаются их поиском», — добавила собственник.
Жильцы правильно сделали, что обратились в полицию, СК и ФМС. Пытаться самостоятельно разобраться с мигрантами на чердаках и в подвалах не стоит.
Чтобы предотвратить появление в доме нелегалов, нужно заставить свою управляющую компанию или ТСЖ установить замки и домофоны на те помещения, которые могут быть использованы как ночлежка. Соблюдение этих мер поможет предотвратить нелегальное проживание в вашем доме.