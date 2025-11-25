Дневник боли: за что Нонна Мордюкова корила себя до конца жизни

Фото: Igor Gnevashev/globallookpress.com

Племянница советской актрисы раскрыла тайны, которые скрывались в личном дневнике Мордюковой. Какой была настоящая жизнь кинозвезды?

Сегодня, 25 ноября 2025 года, народной артистке СССР Нонне Мордюковой могло исполниться 100 лет.

Знаменитая актриса с экрана часто воплощала русскую силу духа: ударная труженица, волевая управдом, бесстрашная крестьянка. Но за этой внешней твердостью скрывалась глубокая рана, о которой она рассказала только в своих тайных дневниках.

Эти уникальные записи, хранившиеся у племянницы артистки, впервые стали доступны публике спустя полтора десятилетия. Какие секреты Нонны Мордюковой были раскрыты — читайте в материале 5-tv.ru.

Что нашли в тайном дневнике Нонны Мордюковой

Андрей Малахов пригласил в свою студию людей, которые хорошо знали Нонну Мордюкову. Они обнаружили тайный дневник актрисы, который семья начала разбирать.

Оказалось, что Мордюкова писала заметки на листах формата А4. Никто из ее близких об этих записях не знал.

Главной болью для актрисы, пронизывающей каждую строку, стала судьба ее единственного сына — красавца Владимира Тихонова. Дневники превратились в крик души матери, бессильной перед бедой.

В 1983 году она размышляла на бумаге о кошмаре наркозависимости сына. В те времена об этой проблеме в обществе предпочитали молчать.

«Он болен полинаркоманией без единого шанса. Короче, скоро он умрет», — с горечью писала она.

Ее записи превратились в детальный дневник жизни. Она описывала, как сидела у кровати взрослого сына. Он метался, стонал и скрипел зубами — что является явными признаками ломки. Она пыталась утешить его, как в детстве, нежно поглаживая плечо. Но осознавала, что с взрослым сыном все не так просто. И с мольбой просила его потерпеть.

Его передозировка, вызов скорой помощи и реанимация были описаны Мордюковой с документальной точностью. Особенно тяжело читать о ее одиночестве в этой борьбе.

«Не было того плеча, на котором бы я могла бы плакаться. Обойдусь и сейчас своими силами», — писала она, упоминая, что отец сына, Вячеслав Тихонов, винил в случившемся именно ее.

Только одна актриса знала, как сильно страдала Мордюкова. Это была ее коллега и близкая подруга Лариса Лужина. Именно она приехала к Мордюковой сразу после трагедии.

«Она пишет, что никто не узнает, как она любила сына и как перенесла эту боль потери. Но у меня такое чувство, что они все-таки не долюбили его. Ни она, ни Тихонов, который мало с ним общался. А Володю угнетало, что он пошел в такую же профессию, ему казалось, что его берут, потому что мама Мордюкова, а папа Тихонов.

Мало кто знает, что сам он потрясающе умел шить. Даже сестра Татьяна мне говорила, он всегда был с иголочки одет: джинсы, рубашки, все по размеру, все выглядит модно. А он сам шил своими руками, Таня говорила, что мог быть вторым нашим Вячеславом Зайцевым», — заявила Лужина.

Эти признания ярко показывают, как Мордюкова научилась справляться со своими эмоциями самостоятельно. Актриса до сих пор олицетворяет образ сильной русской женщины, не поддающейся обстоятельствам. Однако ее дневник раскрывает другую сторону — на самом деле она была ранимой и хрупкой внутри.

Никто не догадывался, что, возвращаясь со съемок, Мордюкова могла снова и снова вызывать врачей сыну, живя в постоянном страхе и ощущении вины.

«Я себя обвиняю до самой смерти», — признавалась она в одном интервью.

Она винила себя за то, что оставляла подростка одного, уезжая на длительные съемки, в том числе фильм «Комиссар».

Дневники отражают и ее безусловную любовь к ребенку. Даже в самые темные времена она писала о своих высоких материнских чувствах.

«Какой он красивый, злой, невменяемый. И никто никогда не узнает о том, что во все времена… Я его безумно люблю», — писала она.

Эта запись сделана за один год и четыре месяца до смерти Владимира. Единственный сын актрисы умер в 1990 году, причиной стала сердечная недостаточность, вызванная, по мнению медиков, передозировкой наркотиков.

Пророчески звучат и кадры из фильма «Русское поле», где ее героиня плачет над гробом сына. Как отмечают эксперты, Мордюковой почти никогда не доводилось играть на экране счастливых матерей, ее судьба и судьбы ее героинь оказались трагически переплетены.

Война за наследство Нонны Мордюковой

Нонна Мордюкова скончалась 6 июля 2008 года, когда артистке было 82 года. Похоронили ее на Кунцевском кладбище в Москве рядом с сыном, так как это было ее одним из самых больших желаний.

По словам певца Юлиана, которому приписывали роман с актрисой, жила она долгое время в однушке, пока ей за заслуги не подарили трехкомнатную квартиру. Эта жилплощадь в итоге стала яблоком раздора родных артистки после ее кончины.

Со дня смерти народной артистки СССР Нонны Мордюковой прошло более 15 лет. А ее близкие до сих пор не могут поделить наследство. Всем не дает покоя пресловутый квартирный вопрос. В последние годы за тяжелобольной актрисой ухаживала сестра Наталья Катаева.

«Она полностью до конца ее дней была и главной нянькой, и главной мамой, и сестрой», — рассказал Юлиан.

В благодарность Нонна Викторовна переписала на нее свою трехкомнатную квартиру рядом с метро Крылатское. А когда умерла сама Катаева, начались скандалы и суды.

«С Натальей Викторовной мы все это обсуждали. И ей бы не пришло в голову, что ее племянница Елена Зимина сделает то, что она сделала», — отметила родственница Мордюковой Юлия Харламова.

Катаева надеялась, что избежать разборок позволит документ. Она заключила договор ренты с двумя племянницами. Но ошиблась.

Уже во время поминок Елена сообщила о желании продать квартиру. Юлия выступила против. А когда приехала в квартиру, то увидела голые стены.

«Здесь висел плакат, который считался символом этой квартиры… Где Нонна Викторовна с младенцем на руках. Сорвали. Еще не было сорока дней. И просто мне объявили: «А плакат понадобился моему сыну», — поделилась племянница Мордюковой Юлия Харламова.

Найти покупателей так и не удалось. Зато о своих правах на недвижимость заявили внук Натальи Катаевой Даниил и его мать Лилиана Новикова. А недавно в запутанной истории появился новый персонаж — внук Нонны Мордюковой Владимир.

«Влияние, перепрограммирование. Чтобы нам ничего не досталось. Ни себе, ни людям, как говорится… Будем разбираться, будем думать, как нам… Очень бы хотелось, чтобы Володе хоть что-то досталось от родной, любимой бабушки», — уточнила невестка актрисы Наталия Тихонова.

Внуки Нонны Мордюковой

У Владимира осталось двое сыновей. Первый мальчик появился на свет в браке с Натальей Варлей. Второго родила фигуристка Наталья Егорова. Сначала Мордюкова с теплом относилась к младшему внуку и невестке.

«Она очень была рада, когда родился Вовочка. Она увидела его и сказала: «Это будет аристократ», — заявила Наталия Тихонова.

Но после смерти любимого сына отношение артистки, по словам близких, к ним резко изменилось.

«Отдала распоряжение своему окружению, близким, чтобы она больше никогда их не видела: ни внука, ни свою невестку. Почему? В голове Нонны Мордюковой сложилась такая странная картина, что Наталья не уберегла ее сына от смерти», — объяснила программе «Светская хроника» кинокритик Илона Егиазарова.

Актриса признавала только первую семью сына.

«Когда я ее спрашивала, почему Варлей, Нонна Викторовна говорила: «Ты что, та одноклеточная. А эта умная, с ней интересно. Она меня понимает», — рассказала племянница Мордюковой.

Со старшим внуком Василием Нонна Викторовна тоже никогда не была близка. Но его хотя бы иногда приглашали в гости.

«Бабушка она была хуже, чем актриса. Может быть, если бы она занималась внуками, мы не увидели бы многих замечательных ролей», — предположила артистка Наталья Варлей.

Спустя годы сын Натальи Егоровой-Тихоновой Владимир заявил, что всю жизнь хотел общаться с бабушкой и дедушкой. И переживал из-за равнодушия с их стороны.

Год назад он заявлял о намерениях получить свою часть наследства. То, что для этого придется пройти тернистый путь из судов и громких споров, мужчину не смущало.

Друзья Мордюковой призывают родню успокоиться и решить конфликт мирно. Они уверены: актриса меньше всего хотела бы видеть такую ситуацию. Ведь семья для нее всегда была важнее всего. Она обожала свою шумную кубанскую родню. И постоянно собирала их в той самой квартире, которую теперь потомки не могут поделить.