«Синдром бедного детства»: день рождения Вали Карнавал обернулся громким скандалом

Валя Карнавал устроила громкую вечеринку по случаю 24-летия. Почему в итоге ее раскритиковали в сети, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

День рождения звезды интернета Вали Карнавал обернулся громким скандалом. Из-за чего именинница уехала в больницу прямо с вечеринки? Почему ее осудили в сети? Сколько денег знаменитость потратила на роскошный праздник? И по какой причине за Валю всерьез переживают поклонники? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это синдром бедного детства. Сейчас Валя пытается наверстать все то, чего ей не хватало: внимания, игрушек, подарков, богатства, денег», — уверен светский журналист Феликс Грозданов.

Когда Валя Карнавал готовилась отметить свой 24-й день рождения, она не могла и представить, что вечер закончится в стенах больницы. А сразу после торжества против нее самой ополчатся сотни людей. Будут оскорблять и обвинять в очень неприятных вещах.

«Надо было просто хорошо учиться, а не заниматься этим шоу-бизнесом и блогерством. Мне кажется, она такая немножко простовата в образовании», — говорит диджей Катя Гусева.

На празднике звезды интернета в одном из самых модных заведений столицы гуляли звезды шоу-бизнеса: рэпер Баста, певец JONY, блогеры Карина Кросс и Milana Star.

«Это была розовая вечеринка, розовая digital-вечеринка. Больше это выглядело как такая постановочная история для картинки, для такого шоу-эффекта и пиара», — рассказывает музыкальный продюсер Антон Пронин.

Гости буквально завалили именинницу шикарными букетами и подарками. Одним из презентов стала розовая машина 1989-го года выпуска. Правда, ставить ее в свой гараж Карнавал не собиралась. Вместо этого блогер разбила автомобиль кувалдой как символ того, что все неприятности должны остаться в прошлом.

В какой-то момент Валя Карнавал не рассчитала удар и поранила палец осколками. Но сначала не придала значения ране. Перебинтовала ее и продолжила веселиться. Только к концу вечера стало понятно: нужна помощь врача. И прямо со своего дня рождения Карнавал поехала в больницу, где ей наложили несколько швов.

«Здесь все-таки больше, я думаю, информационный повод. И сделано было все для того, чтобы привлечь к себе внимание», — предполагает певица Анна Руднева.

Но даже это происшествие не испортило имениннице настроение. Знаменитость призналась: она впервые отмечает свой день рождения с таким размахом.

«Сколько я себя помню, с самого маленького возраста, мой день рождения заканчивался тем, что мы сидели в узком кругу семьи: мама, папа, бабушка, сестра и брат. Отец приносил какой-то суперужасный торт. Я не знаю, где он постоянно такие находил. А на столе были плов и манты», — заявила Валя Карнавал.

Интернет-пользователи тут же осудили блогера за такие слова. Назвали неблагодарной и обвинили в неуважительном отношении к собственным родителям.

«Хотели порадовать ее, а она обливает их публично грязью»;

«Плов и манты — ничего себе, такая вкуснятина. Родители старались, фу, какая Валя», — пишут фолловеры в сети.

«Человек должен нести что-то хорошее и позитивное. А мы что делаем? Разбиваем машину, жалуемся на родителей. Да лучше ты сделай что-то классное, запиши классный трек, пускай о нем говорят», — подчеркивает Катя Гусева.

Друзья по шоу-бизнесу встали на защиту Карнавал. Сказали, что та вряд ли хотела обидеть маму с папой. Просто не смогла сдержать эмоций. Ведь еще несколько лет назад она не смела даже мечтать о грандиозной вечеринке в центре Москвы. Валя Карнаухова, это настоящее имя знаменитости, выросла в Ростове-на-Дону. Семья жила бедно. В доме даже не было воды.

«Летом у нас был уличный душ со шторкой, а вверху такая гигантская бутылка, и крышки у нее нет. Набираете через шланг воду. Сверху ставится стекло, чтобы быстрее нагревалось. И все. Вечером заходишь, и какая вода — холодная, не холодная — в такой и купаешься», — вспоминает звезда.

Но все изменилось после того, как Валя стала популярным блогером. Теперь она живет в элитном коттеджном поселке, дружит со знаменитостями и летает на частных самолетах.

По данным прессы, в 2020 году Карнавал вошла в пятерку самых высокооплачиваемых звезд российского интернета. За свое выступление на частном мероприятии девушка берет минимум 2,5 миллиона рублей. Помимо этого, у нее рекламные контракты с известными брендами и работа на ТВ.

«Секрет ее успеха, на мой взгляд, в ее достаточно провокационности и хайповости. В такой подаче. То есть она, с одной стороны, дерзкая, с другой стороны, она всегда позиционировала себя такой девочкой из народа, простой, такой же, как все», — объясняет Антон Пронин.

Карнавал часто говорит, что наверстывает упущенное. Скупает дорогие наряды, люксовые сумки. В прошлом году блогер приобрела машину за 30 миллионов рублей. А потом еще одну стоимостью десять миллионов. Эксперты подсчитали: день рождения в центре столицы обошелся ей в круглую сумму.

«Такие мероприятия стоят от десяти миллионов рублей и выше. Валя исполнила диджейский сет, кстати, по которому до сих пор люди, которые разбираются в диджеинге, не уверены, что она реально круто этим научилась заниматься», — делится музыкальный продюсер Пронин.

Впрочем, коллеги Вали по блогерскому цеху тратят на вечеринки еще больше. Опальная интернет-звезда Валерия Чекалина, она же Лерчек, как-то закатила праздник в стиле бразильского карнавала. И, по данным СМИ, заплатила за него десятки миллионов рублей. Но переплюнуть ныне осужденную Елену Блиновскую с грандиозным днем рождения на Алтае за 120 миллионов пока не удалось никому.

«Это реально бизнес-подход. Они делают вечеринки для того, чтобы привлечь к себе внимание. Такие вечеринки привлекают внимание средств массовой информации, привлекают людей, подписчиков», — отмечает Пронин.

Вот только Блиновская и Лерчек вскоре после своих праздников оказались под следствием. И теперь им остается лишь вспоминать о некогда роскошной жизни. Подписчики Вали Карнавал уже посоветовали ей быть скромнее и не демонстрировать богатство так активно, чтобы не раздражать простой народ и не привлекать к себе лишнее внимание со стороны налоговой службы.