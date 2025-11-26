Табун лошадей, собаки и морская черепаха: каких питомцев заводят звезды шоу-бизнеса

Фото, видео: Persona Stars/legion-media

Домашние питомцы стали важной частью жизни многих звезд. На что идет Любовь Успенская ради собаки, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезды шоу-бизнеса хвастаются своими питомцами. Зачем Анне Асти табун лошадей? Сколько денег она потратила на покупку элитных жеребцов? Что за деликатесы готовит своему йорку Любовь Успенская? Как питомец стал виновником череды скандалов с участием звезды? И почему над королевой шансона смеялась певица Слава? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Раз в недельку я стараюсь попадать. Когда я не вижу их две недели, мне плохо становится. Я так хочу их увидеть», — признается Анна Асти.

С недавних пор звезда не только одна из самых популярных певиц российского шоу-бизнеса, но и хозяйка чистокровных жеребцов. По словам артистки, она с детства загадывала одно-единственное желание: иметь собственную лошадь. Но не могла и представить, что когда-нибудь у нее будет целая конюшня.

«Одного зовут Ангел, второго зовут Магнум, третьего зовут Граф, четвертого зовут Феллино. Это андалузская порода. И пятый, он очень красивый, у него голубые глаза. Он цвета тоже как коровка: белый и рыжий. У него белоснежная грива. Это тинкер порода. У него уже есть усы прекрасные, очень милые, смешные усы. А губешки эти такие смешные», — делится Анна Асти.

В ноябре артистка приобрела шестого коня. И уже думает над тем, чтобы купить еще одного. А может быть, сразу нескольких. Асти не пугает ни высокая цена, ни дорогостоящий уход.

«Ганноверы, например, мои стоят от полутора миллионов, начиная, пока она маленькая. В пять-семь лет — это уже пять-десять миллионов. Чекап два раза в год стабильно. Это может стоить 20 тысяч рублей, это может стоить 200 тысяч рублей», — уточняет телеведущий, коневладелец Артур Цветков.

Певица делится: больше всего в лошадях ее потрясает их ум и доброта. А после одного случая Анна Асти обнаружила, что эти животные еще и невероятно чуткие. У друзей звезды родился ребенок. Певицу выбрали крестной, и она решила привезти младенца на конюшню.

«Я прям малыша двухмесячного поднесла вот так на ручках к лошадям, и они так нежненько, просто губешечками своими этими пухленькими, желейными прикасались к его лобику. Это было невероятно круто», — рассказывает Анна Асти.

«По характеру, я считаю, что лошади очень схожи с собаками. Как говорили индейцы: лошади это большие собаки и есть», — отмечает Артур Цветков.

Несколько лет назад обладательницей лошади стала и Любовь Успенская. Певица отдыхала в деревне, где местный житель решил сделать ей роскошный подарок. Знаменитость обещала забрать жеребенка к себе в Москву, как только тот подрастет. Но потом передумала. Сказала, что ей хватает одного животного — йоркширского терьера по кличке Фрэнки Джуниор-младший или просто Джуник.

«Он любит эту лежанку. И вы знаете, что я делаю? На ночь лежанку ставлю на диван, чтобы он не мог достать. Потому что я ревную, хочу, чтобы он со мной спал», — говорит исполнительница.

Успенская обожает своего питомца. Правда, из-за него она уже дважды попадала в неприятности. Несколько лет назад артистка якобы ударила соседского пса, когда ей показалось, что тот нападает на Джуника. В другой раз отказалась сажать собаку в переноску в самолете. В итоге королеву шансона со скандалом сняли с рейса.

«Собаку таскать за собой по гастролям, по отдыхам, понимаете, это последнее дело. Псина же тоже стресс испытывает. Лучше оставила бы ее дома», — заявляет светский журналист Денис Сорокин.

Однако, по словам Успенской, ее пес очень тяжело переносит разлуку. Поэтому она старается лишний раз с ним не расставаться. Ради Джуника артистка даже как-то отказалась от отдыха на люксовом курорте. Ей подарили путевку на Мальдивы. Вот только взять с собой животное было нельзя. В итоге звезда решила остаться в России.

«Пару дней назад пошла на концерт к Антону Беляеву и не взяла. Оставила с домработницей. И он так нервничал, что наутро у него болел животик, тошнота была. Я поняла, что он без меня не может», — объясняет знаменитость.

Любовь Успенская лично готовит песику полезные блюда. На питании для Джуника звезда не экономит. Покупает все самое лучшее и свежее.

«Утром он ест биоорганику: курицу и кашу гречневую. На ужин он ест биф органик филе-миньон, как бефстроганов с овощами. Все органика, все привозят из-за границы», — рассказывает королева шансона.

Такая трогательная забота о терьере не раз становилась предметом шуток среди приятелей звезды. Певица Слава долгое время была одной из тех, кто подкалывал Успенскую. Но потом певица сама завела собаку и поняла подругу.

«Я раньше смеялась, если честно, над людьми, и над сестрой своей. Любочка Успенская, моя соседка по даче. Не понимала эту искреннюю любовь к этому животному. А вот сейчас, клянусь вам, мне так стыдно, что я так думала», — признается она.

В данный момент у Славы две собачки породы мальтипу: Жужа и Чапа. Певица говорит, что питомцы стали для нее настоящим спасением в трудный период, когда она переживала расставание с возлюбленным.

«Я с ними сплю в постели. Господи, одна на голове, другая под головой. Эта шапка у меня из этих собак. И я их с собой везде вожу», — отмечает Слава.

Мальтипу сейчас очень популярны среди знаменитостей. Порода дорогая. По данным экспертов, стоимость щенков начинается от ста тысяч рублей и доходит до миллиона. Но звезд это не останавливает. Среди владельцев элитных песиков: Ляйсан Утяшева и Глюкоза, Светлана Бондарчук и Надежда Сысоева, Пэрис Хилтон и Сильвестр Сталлоне.

Однако прокормить маленькую собачку явно проще, чем варана, осьминога и королевскую кобру. Именно такие животные обитают в доме голливудской звезды Николаса Кейджа.

У рокера Стивена Тайлера живет енот. У рэпера Vanilla Ice — кенгуру. Николь Кидман разводит альпак. А Леонардо Ди Каприо купил себе 20-килограммовую морскую черепаху.

«Есть люди, которым нравится такая экзотика для того, чтобы просто выделиться. Чтобы, когда задают вопрос — а кто у тебя дома — у меня, сказать, игуаны или обезьяны. Ого, интересно», — объясняет дрессировщик Аскольд Запашный.

Но держать у себя экзотических животных не всегда безопасно. Актриса Мелани Гриффит в детстве едва не умерла после того, как ее мать принесла домой настоящего львенка. Сначала зверь вел себя спокойно. Но потом набросился на девочку. Врачам пришлось наложить ей целых 50 швов.

Эта история — яркий пример того, что инстинкты хищника искоренить невозможно. И если очень хочется посмотреть на представителей дикой природы, лучше не рисковать своей жизнью и просто сходить в зоопарк.