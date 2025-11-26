Нервный срыв, дебош и полиция: что довело Лолиту до психиатра

Фото, видео: Бизнес Online/ТАСС

Лолита решила заняться восстановлением нервной системы. Смогли ли сеансы у врача помочь звезде, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Лолита рассказала: ей пришлось обратиться к психиатру.

«Я открываю холодильник, достаю свой именинный торт и поздравляю себя с днем рождения», — делится артистка.

Лолите исполнилось 62 года. Певица выложила в блоге видео, где призналась, что ощущает себя максимум на 45 лет. А также попросила друзей не покупать ей подарки.

«Я даже коллективу запретила поздравлять себя. Сказала: «Слушайте, кризис, поэтому, пожалуйста, все, что вы могли мне подарить, потратьте на себя и свою семью», — рассказывает знаменитость.

Поклонники не узнают Лолиту, ведь артистка всегда была известна своим сложным характером. И наверняка могла обидеться, если бы кто-то из близких проигнорировал ее праздник. Звезда и сама не скрывает: были времена, когда она вела себя очень дерзко.

«У меня жизнь очень ровная: гастроли, переезды, усталость. А тут: о, я тоже, как все, давала рок-н-ролл», — говорит исполнительница.

На одном из недавних светских мероприятий Лолита рассказала, как из-за своего сложного характера однажды едва не угодила в американскую тюрьму.

«Я выбрасывала вещи в окно, я что-то там побила. Это было, было. Я даже скрывать не буду», — признается звезда.

Лолита тогда была замужем за Александром Цекало. Их брак переживал трудные времена, и после очередного скандала певица сорвалась.

«В Лос-Анджелесе я разгромила номер. Вызвали полицию. Я открыла голая. Сказала, что у меня депрессия. Абсолютно голая женщина. Я спросила: „Что?“. Я настолько была злая», — вспоминает артистка.

Согласно местным законам, сотрудники правопорядка должны были отвезти дебоширку в участок. Лолиту спасла подруга Татьяна Овсиенко, которая по счастливому стечению обстоятельств в тот момент тоже находилась в Штатах.

«Таня Овсиенко меня очень хорошо отмазала. И все как-то вошли в мое положение, что это прям выплеск был. Я его с какой-то девкой поймала. Дала ему прос****ся (устроила разнос. — Прим. ред.) и номер побила. Короче, слушайте, это веселые воспоминания», — рассказывает знаменитость.

По словам Лолиты, из-за своего взрывного характера в подобные ситуации она попадала неоднократно. Когда-то ее могла вывести из себя не только измена возлюбленного, но и в принципе любая мелочь. Однако все изменилось после того, как певица решила заняться восстановлением нервной системы и обратилась к психиатру.

«Пока критика есть, с мозгами все нормально. Иногда нехватка витаминов, иногда нехватка сна. Какие-то вещи, которые лучше корректировать именно с врачом, а не с человеком, который просто тебя может расслабить… Как мне объяснил психиатр еще раз то, что я знала: здоровый человек как раз идет к психиатру или неврологу. Больной человек никогда не пойдет. Больной будет утверждать, что он здоров», — говорит Милявская.

Лолита рассказала: основную часть ее терапии составляют разговоры с доктором. Но также лечение включает в себя и прием медицинских препаратов.

«Если ты видишь, что тревога постоянная, сон нарушился, ты не функционируешь так, как надо, у тебя апатия, ты чувствуешь дискомфорт, не надо бояться. Надо идти к психиатру», — объясняет психолог Анетта Орлова.

Теперь артистка сохраняет невозмутимость даже в самых стрессовых ситуациях. А их в ее жизни предостаточно. Недавно Лолита стала жертвой мошенников. Ей позвонили якобы из транспортной службы. Исполнительница, которая как раз ждала доставку новых микрофонов, не заподозрила подвоха.

«Я говорю: „Я вообще-то к врачу отъехала, оставьте в подъезде“. Они говорят: „Так вы код нам отдайте“. И я тут же код не глядя. Отдаю код и слышу фразу: „Ну, Милявская дура, с первого раза код отдала“. Понимаю, что я приплыла», — вспоминает звезда.

К счастью, певица с помощью друзей успела быстро поменять все пароли в личных кабинетах. А потом поехала в ближайшее отделение МФЦ и установила самозапрет на получение кредитов и совершение сделок со своим имуществом.

«И я вам скажу, что я не то что легко отделалась, вообще никак. Но люди попадают жестко, они всю эту систему вместе с полицией расследуют. Поэтому это достаточно страшное мероприятие», — отмечает Лолита.

Недавно знаменитость снова получила сообщение о доставке товара. Певица была уверена, что ничего не заказывала. И, наученная горьким опытом, послала звонивших подальше.

«Они получили от меня с матом, с блокировкой. А потом мне сказали: «12 килограммов книги. Может, как-то забрать?“» — рассказывает артистка.

Только после этого звезда вспомнила, что во время гастролей в Екатеринбурге приобрела трехтомник по иконописи и из-за веса в 12 килограммов отправила книги домой в Москву транспортной компанией. Причем заплатила за все это крупную сумму.

«Трехтомник стоил… Он того стоил. Трехтомник — около 25 тысяч рублей, доставка — три тысячи», — уточняет певица.

Лолита извинилась перед сотрудниками службы доставки и забрала габаритный заказ. Объяснила, что потеряла самообладание из-за случая с мошенниками. Обещала в следующий раз быть сдержаннее. В конце концов, именно для этого она и ходит к психиатру.