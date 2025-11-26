«Поймали вкус денег»: почему наследники Майкла Джексона оказались на грани разорения

Фото, видео: DPA/TACC

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Родные Майкла Джексона рискуют лишиться доходов с его наследия. Как они оказались в такой ситуации, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Против умершего 16 лет назад Майкла Джексона подали новый иск. В чем на этот раз обвинили певца? Кому наследники артиста несколько лет тайно переводили деньги? Чем сейчас занимаются дети Джексона? Действительно ли они находятся на грани разорения? И куда пропали огромные суммы со счетов звезды? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я был в Италии, в Милане, в день, когда он умер. Я пошел в музыкальный магазин, который просто все, что у них было из репертуара Майкла Джексона, они все это поставили на самые видные места. И это просто разлеталось моментально», — делится музыкальный критик Алексей Остудин.

Майкл Джексон ушел из жизни в 2009-м. Но скандалы, связанные с его именем, не утихают до сих пор. Недавно против певца подали очередной судебный иск. Речь идет о насилии и психологическом давлении, которые исполнитель якобы совершал на протяжении четверти века в отношении пятерых детей из одной семьи.

«Самое обидное, что эти Касио — это та семья, с которой Джексон общался очень-очень близко. Джексон был вхож в их дом и сначала общался с родителями пятерых детей, и потом уже сблизился с детишками. Возил их в парк развлечений, очень много времени проводил. Дети ездили к нему в гости. И, собственно, ничего не предвещало, как говорится, беды», — рассказывает журналист Екатерина Рукавичникова.

Первые обвинения появились при жизни звезды. Люди, которых он еще детьми приглашал погостить у себя на ранчо, заявили, что подвергались там жутким вещам. Полиция долгие годы вела расследование. За Джексоном установили слежку. В поместье проходил обыск. Даже вскрывали матрас в поисках биологических следов. Но доказать виновность артиста тогда так и не смогли.

«Я допускаю, что что-то из того, о чем говорится, могло быть правдой. Но тем не менее при всем при этом я понимаю, почему человек имел такое количество психологических проблем. Там, конечно, непаханое было поле для психиатров, психоаналитиков и психологов», — уточняет Алексей Остудин.

На защиту поп-короля в те годы встали многие друзья. Говорили, что Майкл Джексон, который из-за ранней карьеры и деспотичного отца был лишен детства, в душе остался ребенком и не мог причинить зла своим маленьким друзьям. На стороне Джексона были и представители семьи Касио — те самые люди, которые спустя много лет сами подали в суд на исполнителя.

«Даже книга, которую выпустил старший сын („Мой друг Майкл“), как раз отчасти направлена на то, чтобы немножко обелить репутацию Джексона. Теперь, вполне вероятно, что просто они захотели денег. Поэтому очень быстренько переобулись и сменили свою позицию», — предполагает журналист Рукавичникова.

Процесс с участием бывших друзей Майкла Джексона состоялся в 2020 году. Но суд тогда вновь оправдал артиста. А недавно стало известно, что на протяжении пяти лет из наследственного фонда звезды на счета Касио поступали крупные суммы. Последний транш прошел в 2025-м.

Поклонников звезды эта информация повергла в шок. Они не понимали: зачем родственники откупаются, если, как они утверждают, поп-король ни в чем не был виноват? Или близкие таким образом косвенно признали вину Майкла Джексона и пытались заставить его возможных жертв молчать?

«Я думаю, что его семья выплачивала и выплачивает какие-то гонорары тем людям, которые жалуются, просто для того, чтобы не портить остатки репутации легенды», — говорит журналист Евгений Войтов.

Недавно члены семьи Касио вдруг заявили: соглашение с Джексонами было подписано под давлением. Добавили, что по-прежнему считают Майкла виновным в преступлениях и теперь требуют доплатить им около 17 миллиардов рублей.

«Они один раз поймали вкус денег, ощутили его и теперь хотят получать все больше, больше и больше. Давайте вспомним о том, что речь идет о миллионах долларов. На эту сумму можно безбедно жить. Плюс активно спекулировать на теме, которая абсолютно точно касается каждого члена общества», — подчеркивает Екатерина Рукавичникова.

Тут уже выступили адвокаты Джексонов. Они признали, что деньги семейству Касио действительно перечислялись. Но лишь для того, чтобы остановить череду грязных сплетен вокруг знаменитости. А раз условия нарушены, больше платить не намерены.

«Прошу обратить внимание, что жертвы просят компенсации. Жертвы не просят разоблачить его культ, жертвы не просят его отменить, прекратить продажи. Они хотят денег. Это о многом говорит», — отмечает юрист Илья Цитренко.

Друзья семьи поп-короля уверены: его близким просто неоткуда брать деньги на новые выплаты. Ведь от состояния, которое когда-то заработал Майкл, практически ничего не осталось.

Дети одного из самых популярных артистов в истории мировой музыки не смогли даже на самую малость приблизиться к успехам отца. Старший сын Принс Майкл Первый основал продюсерскую компанию. Но бизнес не приносит особой прибыли. Его младший брат Принс Второй занимается социальными программами, в том числе проблемами климата. Денег на этом не зарабатывает.

«Наличие большого количества финансовых средств в качестве стартапа и продолжения развития бизнеса Майкла Джексона не гарантирует, что дети смогут его преувеличить или хотя бы остаться на том же уровне», — заявляет светский журналист Дмитрий Иноземцев.

Единственная дочь Майкла Пэрис пробует себя в творчестве. Она выступала в составе нескольких музыкальных коллективов, снималась в кино и выходила на подиум в качестве модели. Но ни в одной из сфер ей так и не удалось достичь высот.

«Это синдром известных родителей. Это не отменяет то, что они могут быть талантливы, что они могут быть востребованы в индустрии. Другое дело то, что им, так же как и любым детям звездных родителей, придется сложнее доказывать, что они не фуфло», — уточняет журналист Войтов.

После смерти Джексон оставил своим детям не только внушительные активы, но и крупные долги, в том числе перед налоговой службой. А очередной скандал рискует лишить наследников главного источника доходов.

«Если дойдет до культуры отмены, если все песни Джексона будут убирать из эфиров, если имя Джексона вообще сотрется из плеяды шоу-бизнеса, то, конечно, наследники не будут получать никаких отчислений, никаких роялти», — объясняет Рукавичникова.

Но адвокаты семьи Касио уже заявили, что их подзащитных мало волнуют беды наследников Джексона. И они твердо намерены идти до конца. Даже если для этого придется полностью разорить знаменитое семейство.