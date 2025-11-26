Пока Пригожин чистит трубы, Валерия колдует на кухне: как ведет быт звездная пара

Фото, видео: Persona Stars/legion-media

Иосиф Пригожин оказался мастером на все руки. Какими делами по дому продюсер занимается самостоятельно, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Валерия раскрыла семейные тайны. Кто в ее доме ответственен за хозяйственную часть? Умеет ли Иосиф Пригожин клеить обои и прочищать канализацию? Чем народная артистка РФ балует его по утрам? И как продвигается строительство их загородного коттеджа? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У нас нет рутины, нам не бывает скучно. Нам не бывает скучно вдвоем, так сказать. Мы всегда найдем, о чем поговорить и чем заняться», — признается Валерия.

Недавно Иосиф Пригожин раскрылся общественности с новой стороны. Акула шоу-бизнеса начал записывать ролики, как клеит обои и выполняет мелкий ремонт. Оказалось, известный продюсер — на все руки мастер.

«Могу и табуретку, могу машину собрать и разобрать. Что хотите, сделаю, конечно. Я руками могу все, у меня по труду было „пять“», — отмечает Пригожин.

«Он умеет делать абсолютно все, но не скажу, что часто этим занимается», — уточняет Валерия.

Иосиф Пригожин рассказал, что иногда ему даже приходится вручную чистить засорившиеся трубы. И он не видит в этом ничего постыдного. Зато, уверяет продюсер, все в квартире работает как часы: от сантехники до электроприборов.

«Могу в розетку и залезть, и вылезть. Могу, легко. Мне не западло. Бывает, бывает. Приходится», — говорит муж Валерии.

«Ой, это было сегодня. У нас в ванной… Не знаю, как это даже назвать… Типа молдинга какого-то… Резиновая такая прокладка, которая плотнее прижимает дверь. Она у нас отклеилась. Он новую купил, отрезал, быстро что-то пришпандорил. За пять минут уже все было», — делится певица.

Коллеги Пригожина уверены: Валерии несказанно повезло с супругом. Правда, для них остается загадкой, почему он все делает сам. Неужели экономит? Или до сих пор желает впечатлить жену, с которой прожил в браке два десятка лет?

«Молодец, Пригожин, молодец. Значит, он умеет это делать. Это достойно мужчины», — подчеркивает певица Катя Лель.

«Я обожаю, конечно же, мужчин, которые могут что-то сделать. Их все меньше, тем более в шоу-бизнесе. Если Иосиф настолько еще и хорош во вкручивании лампочек и редактировании розеток, то, конечно, вообще ему нет цены», — заявляет актриса Эвелина Бледанс.

Но сам Иосиф Пригожин не считает себя исключительным. Он просто занят тем, что, по его мнению, традиционно должен делать обычный мужчина. При этом продюсер уверяет, что способен и на большее, чем мелкий бытовой ремонт в квартире.

«Знаете, у меня одна из профессий была тепло- и гидроизолировщик. Трубы (может утеплить. — Прим. ред.), конечно, да», — говорит муж Валерии.

Недавно таланты Пригожина как никогда пригодились семье. Ведь сейчас чета знаменитостей строит загородный дом. Супруги долго мечтали о просторном коттедже, но так и не смогли найти готовый вариант. Решили возводить самостоятельно.

«Уже первый этаж возвели. Скоро второй. Я не люблю большие дома. Я люблю средние такие, потому что в огромном доме кричать: ау, ау… Кому кричать? Все должно быть комфортно», — отмечает продюсер.

«Мы поняли, что делать большое количество комнат в расчете на то, что будут все дети одномоментно приезжать, задача абсолютно бессмысленная, нецелесообразная. Потому что такого не будет, наверное, никогда. А уж если приедут все вдруг разом, раз в сто лет, то уже найдем, как расселить», — объясняет Валерия.

Правда, на этот раз Пригожин не стал заниматься процессом вручную. Он нанял профессиональную бригаду. Но, как будущий хозяин дома и специалист в строительстве, теперь контролирует каждый этап.

«Я за все плачу. Я считаю, что все, что по бартеру, не всегда работает. Поэтому лучше заплатить и спать спокойно. Конечно, смотрю (цены. — Прим. ред.). Я умею читать и умею считать», — подчеркивает продюсер.

Словом, Пригожин максимально оградил жену от бытовых забот. И Валерия в долгу не остается. Певица точно знает, чем порадовать супруга. Пока он чинит, чистит и следит за стройкой, она суетится на кухне. Балует любимого домашней едой и иногда даже выпечкой, которая в их доме редкость.

Так, Пригожин поделился видео, где с Валерией обсуждает приготовленный ею пирог.

«Достаточно сладкий», — делится певица.

«Готовишь, зайка, как поешь», — заявляет супруг артистки.

А на других кадрах звезда принесла завтрак мужу в постель.

«Я вынужден встать, проснуться», — отмечает Пригожин.

«Аромат, мм. Все давай, приходи», — говорит Валерия.

Продюсер без ума от кулинарных талантов супруги. К тому же приготовление пищи, пожалуй, единственное, в чем он полный профан. Пригожин не скрывает, что при всех своих умениях совсем далек от кухни. Хотя и предпринимает робкие попытки освоить науку.

«Лер, смотри, а ты говоришь, что я себе яичницу не могу пожарить. Сам сделал», — говорит Пригожин на одном из видео.

Муж Валерии уверен: побольше практики, тогда из него получится настоящий шеф-повар. И, возможно, скоро не Валерия, а он сам будет приносить в их постель по утрам чудесные ароматные завтраки, чтобы супруга посвящала себя исключительно творчеству.