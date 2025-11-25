На волне хайпа: как изменилась жизнь Самойловой после ухода от Джигана

Фото, видео: Persona Stars/legion-media

Оксане Самойловой и Джигану дали время на примирение. Есть ли у знаменитой пары шансы на воссоединение, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Оксана Самойлова раскрыла подробности расставания с Джиганом. Почему блогер с детьми переехала в квартиру, а рэпер остался один в огромном особняке? Из-за чего развод знаменитостей пришлось перенести на следующий год? Действительно ли Джиган пытается вернуть Самойлову? И правда, что звезда решила стать певицей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Да, приятные моменты в этом есть. Просто жизнь перестроилась, и нужно будет привыкнуть к новому ритму… Один день тебе хорошо, другой — очень плохо. Поэтому это процесс. Просто каждый день по-разному», — отмечает блогер.

Оксана Самойлова и Джиган заявили о расставании еще в начале октября. Но недавно стало известно: развод откладывается. Новый, 2026-й год, пара встретит в статусе официальных мужа и жены.

«Два месяца дали на примирение», — уточняет Самойлова.

По данным СМИ, ходатайство о примирении подал Джиган. Рэпер неоднократно говорил, что не хочет терять жену и надеется сохранить семью. Он посвящает супруге песни и отправляет подарки.

«Я думаю, что это вообще договоренность у них. Сейчас они помурыжат немножко всю страну и спустя пару месяцев вместе сообщат о том, что развод отменяется. Я думаю, что этот союз партнерский, он будет вечно», — предполагает светский журналист Роман Миров.

Однако Оксана Самойлова не допускает и мысли о возвращении к мужу. Говорит, что слишком сильно устала от его поведения. Звезда интернета много лет терпела загулы и зависимости супруга. Неоднократно пыталась уйти. Но каждый раз прощала. Сейчас, по ее словам, все иначе.

«Я не суперкомфортно себя ощущаю, потому что вся моя жизнь на протяжении 17 лет существовала по другим законам, но я привыкаю, и я понимаю, что как будто бы так мне лучше», — признается Самойлова.

Знаменитость заявила, что в данный момент вообще не хочет никаких отношений. Все ее мысли заняты другим.

«У меня время наконец-то настало, которое я должна посвятить себе, познакомиться с собой в конце концов и понять вообще, кто я и что мне интересно в этой жизни, кроме детей и семьи», — уточняет блогер.

«Развод отразится исключительно положительно на карьерах Оксаны Самойловой и Джигана. Треки Джигана начали скачивать впервые за долгое время. Джигана начали приглашать на корпоративы. И Оксана Самойлова в том числе, находясь на этой волне хайпа, хочет использовать популярность, шумиху с максимальным коэффициентом полезного действия», — говорит журналист Миров.

Самойлова сейчас востребована как никогда. Собственный бизнес, реклама, участие в телевизионных проектах. Звезда уже заявила о желании пойти по стопам Ольги Бузовой и покорить шоу-бизнес. Для этого она берет уроки вокала.

«Я петь собираюсь, почему нет? У меня есть много энергии, нужно реализовывать любые творческие потенциалы. Все разводятся и поют, почему я не могу?» — заявляет Оксана Самойлова.

«Я не очень поддерживаю такие начинания. Считаю, что любой профессии нужно заниматься осознанно, профессионально, желательно с детства. Но, быть может, у Оксаны какой-то есть хит, на который она рассчитывает и который сделает ее суперпопулярной. Дай бог, возможно», — отмечает певица Ирина Ортман.

«У нас много кто поет, и много кто пели и в 1990-е, и в 2000-е. Многие становились звездами. При этом не надо было обладать огромными вокальными данными. Нужно было просто найти хорошего, грамотного продюсера, который мог вложить денег или который имел большие-большие связи», — подчеркивает радиоведущая Алла Довлатова.

Редкие выходные звезда интернета посвящает своим новым экстремальным хобби.

«У меня дрифт, пилотирование вертолета, у меня просто столько всего», — делится блогер.

А ведь еще полгода назад у Оксаны Самойловой были совсем другие увлечения. Она снимала семейные видео, организовывала забавные фотосессии с участием мужа и детей. А также занималась перестройкой дома и мечтала организовать на участке ферму.

«У меня там будут альпаки, олени. Они просто будут бегать счастливые, пастись на лугах», — рассказывала блогер.

В обновленном коттедже они с Джиганом планировали обустроить дополнительную детскую. Ведь оба говорили, что мечтают о пятом ребенке.

«Мы вообще очень сильно хотим, но пока не получается. Но дай бог. Девочку», — признавалась Самойлова.

Но теперь это все в прошлом. И заканчивать ремонт, видимо, придется Джигану. Рэпер живет в коттедже площадью 850 квадратов один. Самойлова с четырьмя детьми и козочкой Мими переехали в квартиру в Москва-Сити.

«Их дом оценивается, по разным оценкам, от 200 миллионов на данный момент до, скорее, 500. Большие просторные квартиры в Москва-Сити на самом деле это редкость. То есть на данный момент квартир от 300 метров — одна. Представляете? То есть одна квартира, и цена ее — миллион рублей в месяц», — уточняет эксперт по недвижимости Екатерина Пронина.

Эта информация стала неожиданностью для друзей и поклонников пары. Ведь в доме явно больше места для семьи. К тому же детям намного удобнее добираться до школы из поселка.

«Это же кошмар. Я сама, как мама трех сыновей, просто возмущена этим фактом. Я считаю, что женщина с детьми должна получать все самое лучшее», — заявляет певица Оксана Мажулис.

«Все-таки большой дом — это для детей, и детей очень много. Я вижу, что Оксана показывает свою ферму, они куда-то едут. То есть из квартиры дальше ехать до фермы однозначно. И это неудобно, да, там же нужно за всем этим хозяйством следить», — отмечает певица Анна Калашникова.

Но Оксана Самойлова объяснила: такое решение она приняла сама. Ведь основная деятельность у нее сейчас в столице. А дети могут в любой момент остаться у отца и поехать на учебу от него. Для этого у них есть личные водители.

«Дети находятся, когда хотят, с папой, когда хотят, со мной. То есть они и там, и там», — говорит блогер.

Самойлова рассказала, что расставание благоприятно повлияло на отношения Джигана с наследниками. Рэпер сейчас проводит с ними больше времени, чем когда они жили все вместе.

«Я счастлива, что наконец-то. Да, до этого было меньше», — подчеркивает модель.

Своими отчетами о том, чем он занят с наследниками, Джиган регулярно делится в соцсетях. Поклонники уверены: музыкант делает это не просто так, а в надежде, что супруга увидит, какой он хороший папа. И в очередной раз передумает разводиться.

«Кто в доме хозяин? Конечно же, женщина. Мы же создаем уют, мы создаем атмосферу в доме. Поэтому, пожалуйста, Джиган, верни Оксану обратно. Счастливая женщина — это самое главное», — призывает Оксана Мажулис.

«Мне кажется, Оксана его любит. Мне так кажется. Хотя она активно делает вид, что нет», — предполагает Анна Калашникова.

Но в таком случае рэперу стоит ускориться. Ведь те два месяца, что суд дал на примирение, могут пролететь очень быстро.