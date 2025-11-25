Семья Брюса Уиллиса готовится к смерти актера: «Нам нужно это делать»

Фото: Charles Sykes/Invision/AP

Еще в 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали деменцию, разрушающую его личность.

Когда-то он спасал мир на киноэкране — теперь его собственная жизнь стала борьбой, которую, кажется, невозможно выиграть. В 2022 году мир узнал: Брюс Уиллис страдает от лобно-височной деменции, постепенно стирающей его личность.

Не так давно семья переселила актера в отдельный дом, а теперь уже готовится к его смерти. Почему так вышло, читайте в материале 5-tv.ru.

Почему жена Брюса Уиллиса уже готовится к похоронам актера

Три года назад Брюсу Уиллису диагностировали неизлечимую болезнь — лобно-височную деменцию. Сейчас она дошла уже до второй стадии, а актер живет в отдельном доме, где ему оказывают специальный уход.

Близкие начали заранее готовиться к его похоронам.

В одном из последних интервью жена Уиллиса призналась, что делается это по простой причине — чтобы в случае смерти супруга им с дочками не нужно было отвлекаться на бюрократические процедуры.

«Как общество, мы об этом не думаем. Мы не задумываемся о заботе и о том, какой уход каждому из нас понадобится, мы не думаем о смерти. Но нам действительно, действительно нужно это делать — и важно не видеть в этом только темную сторону», — говорила Эмма Хемминг в одном из последних интервью.

Из-за чего жена Брюса Уиллиса решила пожертвовать его мозг науке

Также Хемминг приняла решение пожертвовать мозг Брюса Уиллиса для научных исследований — это поможет врачам лучше понять, как развивается лобно-височная деменция и даст подвижки в разработке лечения заболевания.

Ведь донорство мозга, поврежденного этой болезнью, позволит выявить аномалии белков, мутации генетических связей и повысить точность диагностики.

«Исследования нейродегенерации в значительной степени опираются на посмертные образцы мозговой ткани, особенно при редких формах деменции, когда визуализация сама по себе не может показать всю картину патологии. Это не символично. Это наука. Возможно, однажды это поможет другим семьям», — добавила Эмма.

Недавно жена актера в интервью для Vanity Fair призналась, что незадолго до постановки диагноза в 2022 году задумывалась о разводе. Проявления болезни она приняла за ухудшение отношений.

«Это было действительно ужасное время. Я не знала, что можно просить о помощи. Внутри было столько вины, когда я думала: «Нет, я должна. Это мой долг. Я должна», — делилась Эмма Хемминг.

Что из себя представляет болезнь Брюса Уиллиса

Деменция — опасное генетическое заболевание, и на данный момент лечения для него не существует. Есть разные виды этой болезни, связанные с телом, психикой и даже личностью.

При деменции человек начинает теряться, забывает, куда он вообще пошел и что хотел сделать. У актера в той фазе, в которой он ушел из кино, были проблемы с запоминанием текста, что крайне важно для работы.

Первые признаки когнитивных нарушений у актера начали проявляться еще до официального диагноза. В 2020 году на съемках фильма «Приказано уничтожить» Уиллис перепутал порядок действий в сцене и выстрелил из заряженного холостыми патронами пистолета в актрису Лорин Кент. Коллеги отмечали, что он все чаще выглядел сбитым с толку, а его способность запоминать реплики ухудшалась.

«Он перестал понимать, что такое слова и как их сложить в одно предложение. Это трудно исправить, потому что человек смотрит на лист бумаги, на котором что-то написано, а для него это просто набор символов. Он мог прочитать текст, сложить буквы в единое целое, но не понять смысл написанного, из-за чего было сложно выстроить связную речь», — говорила 5-tv.ru психотерапевт Татьяна Галич.

Так как заболевание Брюса Уиллиса уже дошло до второй стадии, на которой активно идет разрушение личности и нарушается контакт с близкими, семья решила отселить его в отдельный дом, где за актером смогут ухаживать специально обученные люди.

«Важно понять, что это произошло, когда для человека уже разорвались все связи с настоящим миром. Уже нет того Брюса Уиллиса, являющегося отцом, мужем и другом, нет этой личности. Есть физическое тело, которое ходит, функционирует, сохраняет какие-то признаки когнитивных способностей. Но вокруг чужие для него люди, которых он не помнит и не знает», — подчеркивала эксперт.

Весь быт Уиллиса на этой стадии деменции должен быть безопасным: без доступа к острым и нагревающимся предметам, к огню, этажам выше первого, с запертыми окнами и дверьми.

Что ждет Брюса Уиллиса

Третья стадия пока только впереди, ведь на второй Брюс Уиллис сможет жить годы. Все зависит от того, насколько крепкий организм человека, сколько ему лет и на какой срок хватит ресурса у всех его органов.

Следующая стадия деменции совсем близка к летальной — с отказом тела, из-за которого организму будет тяжело переваривать пищу, мочиться. Нарушатся и другие его базовые функции.

«Человек в третьей стадии уже, скорее всего, не встает, его движения хаотичны. Его век к этому моменту, к сожалению, уже почти закончен. Поэтому, если семья Брюса Уиллиса приняла решение об отселении, то, конечно, дела становятся все хуже. По просочившимся в новостях фотографиям видно, что актер уже в плачевном состоянии. Его болезнь прогрессирует», — отметила Татьяна Галич.

Причем на третьей стадии разум человека может внезапно проясниться. Есть поверье, что такое улучшение происходит незадолго до смерти, чтобы у больного появилась возможность попрощаться с близкими, завершить свои дела.

Такое состояние ясности может длиться до нескольких дней. А за ним, как правило, следует резкое ухудшение.

Чем известен Брюс Уиллис

Брюс Уиллис родился 19 марта 1955-го в Западной Германии. Его отец был американским военным, направленным в ФРГ по службе. В Штаты семья Уиллис перебралась уже спустя два года после рождения первенца.

Актером Уиллис мечтал стать с детства. После школы он работал охранником на АЭС, водителем автобуса и даже частным сыщиком, чтобы после наконец переехать в Нью-Йорк и начать актерскую карьеру.

Первые роли были исключительно эпизодические, но в 1985-м Брюсу удалось попасть в сериал «Детективное агентство „Лунный свет“», а потом получить за роль частного сыщика Дэвида Аддисона «Золотой глобус» и «Эмми».

Однако мировая слава к актеру пришла после «Крепкого орешка» — и закрепила за ним амплуа героя боевика. При этом изначально в главной роли должен был сняться Фрэнк Синатра, но отказался из-за возраста.

После на роль рассматривали Сильвестра Сталлоне, Ричарда Гира, Мела Гибсона и даже Арнольда Шварценеггера, но в итоге она досталась Уиллису. А у фильма вышла не одна часть, а целых пять.

«По-моему, Джона Макклейна любят за то, что он вообще не супергерой. Нет у него никаких таких специальных навыков или природных сил. Обыкновенный мужик, который, попадая в экстремальные ситуации, понимает, что просто обязан бороться, иначе ему и его близким будет очень плохо. Поэтому зрителям нетрудно поставить себя на его место», — говорил Брюс Уиллис в одном из интервью.

После у актера было множество других ярких ролей в знаковых картинах. Среди них — «Криминальное чтиво», «Пятый элемент», «Город грехов» и многие другие. Последним на экраны в 2023 году вышел фильм «Миссия ассасина», где Брюс сыграл одну из главных ролей.

