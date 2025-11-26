Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Фото, видео: 5-tv.ru

К чему стоит приготовиться земному знаку зодиака?

В жизни десятого знака зодиакального круга наступает период, в который важно поверить не только стратегическим расчетам, но и силе своей интуиции. Да, стойкие и амбициозные Козероги в 2026-м должны во что бы то ни стало довериться себе.

Как кардинальный, то есть решительный, знак зодиака, его представители обычно боятся плыть по течению. Но что, если именно это течение сулит им счастье?

О том, где важно довериться собственной интуиции, а где лучше играть по старым правилам, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ксения Шахова.

Ксения Шахова

Астролог

Что Козерогам ожидать от 2026 года

Девизом земного знака зодиака на 2026-й станет фраза «Я позволяю течению вести, но сам выбираю свой берег».

«Год будет о балансе между инициативой и принятием обстоятельств, о гибкости и внутренней опоре», — пояснила астролог.

Найти в себе этот стержень поначалу будет непросто. Поэтому для десятого знака зодиакального круга в 2026-м ориентиром и одним из основополагающих способов перезагрузки станет самообразование.

Какие астрологические события повлияют на Козерогов в 2026 году

До конца июня 2026 года Юпитер находится в седьмом символическом доме и поддерживает десятый знак зодиакального круга в вопросах партнерства и сотрудничества.

«Это отличное время для заключения брака, договоров, укрепления отношений, союзов — деловых и личных», — подчеркнула Шахова.

Во второй половине 2026 года Юпитер переместится в следующий сектор. Восьмое поле откроет возможности для совместных с партнером финансовых планов, инвестирования и бизнес-идей. Материальные и психологические вопросы выйдут на первый план.

С февраля Сатурн займет четвертое поле — сектор Козерога. Акцент сместится на дом, семью и внутренний фундамент.

«Возможно, будет пересмотр жилищных вопросов, укрепление домашнего комфорта, решение проблем коммунального хозяйства», — рассказала эксперт.

Важно уделять внимание стабильности и дисциплине, а также семейным обязательствам.

Какие затмения отразятся на Козерогах в 2026 году

В период солнечного затмения в Водолее, то есть ближе к 17 февраля, обострится тема денег и материального благополучия.

Станет ясно, что старые финансовые схемы изжили себя и настало время искать новые источники дохода. Не исключено, что придется разбираться с семейным бюджетом, заодно вовлекая в это вторую половинку и близких людей.

«Это неплохое время для проверки счетов, договоров. Всегда лучше самим навести порядок, чем потом разгребать чужие ошибки, поэтому проверяйте, если вам дают документы на подпись», — подчеркнула астролог.

С приближением 3 марта, во время лунного затмения на оси Рыбы-Дева и в целом весной, у земного знака проснется желание покорять новые вершины: учиться или путешествовать. Может казаться, что покупка образовательного курса или книги по самодисциплине — очередная прихоть, но это совсем не так.

«Чтение, курсы, новые знакомства через те же самые поездки помогут по-новому взглянуть на привычные вещи и избавиться от нагрузки», — добавила эксперт.

К 12 августа, во время солнечного затмения во Льве, акцент сместится на совместные с другими людьми ресурсы: кредиты, партнерские проекты, инвестиции. Все это потребует от Козерогов особой внимательности.

«Важно найти хорошего советника и консультанта. Лучше перестраховаться, чем потом латать дыры, и также самим вовлекаться в процессы, не рассчитывать только на делегирование», — считает Шахова.

К 28 августа, в период лунного затмения на оси Дева-Рыбы, подсветится сфера общения.

«Здесь возможны важные разговоры. Новые контакты и планы, которые сейчас формируются, станут отправной точкой для дальнейшего развития. Но учтите, что лишние слова могут аукнуться», — подчеркнула астролог.

Звезды настоятельно рекомендуют земному знаку взвешивать каждое слово и каждую фразу, ни в коем случае не рубить с плеча.

Астрологические советы для Козерогов на 2026 год

Во-первых, представителям земной стихии стоит помнить, что дом — это зеркало их внутреннего состояния.

«Лишние вещи и хаос тянут силы, а простая перестановка, ремонт возвращают ощущение контроля над ситуацией и чувство внутренней гармонии», — акцентировала внимание астролог.

Во-вторых, Вселенная предупреждает представителей стихии земли сторониться разборок на бытовой почве. Ссоры из-за мелочей могут обернуться холодом в отношениях.

«Поэтому важно говорить вслух о своих ожиданиях, слушать и слышать своего партнера. Совместные планы и честные компромиссы станут в этом году фундаментом доверия, без которого остальное рушится», — убеждена Шахова.

В-третьих, в 2026-м Козерогам стоит обратить внимание на семью, корни и традиции. Им захочется вернуться к привычным ритуалам, которые дарят ощущение устойчивости родственных уз.

«Семейные ужины, фотографии предков в альбомах — все это поможет почувствовать опору, даже когда снаружи может все казаться нестабильным и шатким», — добавила эксперт.

И последний совет: финансовые вопросы придется держать в собственном поле зрения. Бюджеты, семейные расходы не стоит доверять тем советникам, которые выручали раньше. Лучше систематизировать все самим, чем потом разбираться с чужими промахами.

Рекомендации женщинам-Козерогам на 2026 год

В самом начале 2026-го Вселенная может испугать рожденных под покровительством Сатурна дам жизненными дилеммами. Им придется научиться соблюдать баланс между личным и рабочим.

Важные аспекты:

С точки зрения карьеры и финансов ожидается год прорыва и признания. Смелые идеи приведут к повышению, а бережливость и практичность сохранит сбережения в конце года;

Одинокие девушки получат шанс встретить подходящих партнеров летом, те же дамы, чье сердце уже занято, получат возможность спокойно перейти в отношениях на новый этап глубины и взаимопонимания;

Год будет отмечен высокой работоспособностью представительниц земного знака, но есть риск выгорания;

В профессиональных вопросах можно рисковать и доверять внутреннему чутью, а также не бояться брать на себя ответственность.

Рекомендации мужчинам-Козерогам на 2026 год

Звезды в 2026 году благоволят рожденным под покровительством Сатурна кавалерам. Они могут рассчитывать на поддержку близких и рост признания в различных коллективах, но для этого все же стоит проявить немного выдержки.

Важные аспекты:

Возможен карьерный рост, но он потребует упорства;

В сфере отношений наступает период стабильности и глубоких чувств: одинокие Козероги получат шанс закрутить здоровый роман, а влюбленные — укрепить существующий союз;

Возросшую в 2026 году энергию лучше использовать продуктивно. Например, понижать стресс спортивными тренировками или активным отдыхом;

Пусть успех и мотивирует, не стоит зацикливаться только на работе, время семье и увлечениям первостепенно.

Что 2026 год принесет рожденным в год Лошади Козерогам

По Восточному гороскопу 2026 называют годом Красной Огненной Лошади. В астрологии считается, что покровительство этого животного наделяет представителей земной стихии особыми чертами.

Козероги, рожденные в год Лошади, уникальным образом сочетают в себе амбициозность стихии земли и свободолюбие восточного покровителя.

В 2026-м им важно раскрыть энергетику этого тандема правильно. Что, как не трудолюбие и независимость, поможет в личностном росте? А год как раз ожидается знаковым с точки зрения закладки фундамента долгосрочного успеха.

Вселенная требует от рожденных в год Лошади Козерогов действовать смело, но при этом не распыляться на незначительные рутинные мелочи.