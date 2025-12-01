Звезды «Участка» тогда и сейчас: что стало с актерами популярного российского сериала

Фото: Кадр из сериала «Участок», реж. Александр Баранов, 2003.

Первая серия вышла 22 года назад и сразу привлекла внимание зрителей.

В российском сериале «Участок» изначально хотели снимать только малоизвестных актеров. Но потом, когда пробы затянулись, решили позвать и узнаваемых. В результате сериал открыл новых звезд и еще больше прославил уже состоявшихся артистов.

Со дня премьеры «Участка» на телевидении прошло 22 года. Как живут и чем занимаются сегодня сыгравшие в нем актеры?

Участковый Павел Кравцов — Сергей Безруков

У актера Сергея Безрукова в сериале центральная роль. Бывшего оперативника Павла Кравцова он сыграл в 29 лет, а сейчас актеру 52 года.

«Ищешь счастье — оно уходит. Встань на месте — само придет», — говорил в сериале персонаж актера.

В «Участке» он положительный герой, трудяга, которому приходится перейти на должность участкового в деревне. Кравцов отправляется туда, чтобы разобраться в себе. Его ничего не удерживает, ведь жена ушла от него.

Кстати, роль супруги Кравцова исполнила реальная супруга актера Ирина Безрукова. Однако после съемок «Участка» их брак тоже не сложился. Они развелись в 2015 году.

Народный артист России с 2016 года женат на режиссере Анне Матисон, является многодетным отцом и художественным руководителем Московского Губернского театра.

В киноиндустрии он тоже востребован: среди проектов, в которых задействован актер, сказочный блокбастер «Чудо-юдо» и исторический сериал «Князь Андрей».

Кстати, Безруков соглашался сниматься в «Участке» во многом, чтобы отойти от образа «плохого парня» из «Бригады» Саши Белого, так что расчет себя оправдал вполне.

Пес Цезарь

Вторую главную роль в сериале доверили собаке породы бладхаунд, и в реальности ее тоже звали Цезарем.

«Ждете, когда я что-нибудь скажу? Думаете, раз собака говорящая, так и помолчать не может? Я помолчу. Тем более, есть о чем…»

Еще до «кастинга» режиссер «Участка» присматривался к бордосскому догу, но актер этой породы накануне проглотил резиновый мячик и с проб снялся. А Цезарь быстро сдружился со съемочной командой, к тому же среди кинологов бладхаунды всегда считались идеальными собаками для полицейских и детективов.

После выхода «Участка» популярность пса была так высока, что в 12-м номере газеты «Петровка, 38» даже появилось интервью с ним. В общем, Цезарь продолжил сниматься на ТВ, а еще начал участвовать в собачьих соревнованиях.

Бывший участковый Валентин Кублаков — Михаил Васьков

Актер Михаил Васьков сыграл в сериале буквально сгинувшего коллегу Кравцова. На момент съемок ему было 47 лет, сейчас ему 69.

По сценарию новый участковый в деревне появляется, как раз потому что прежний то ли сам утонул, то ли его утопили. Потерянного Кублакова в итоге обнаружили занявшие его пост Кравцов с Цезарем. Причем живым и даже не мокрым — бывший участковый прятался в развалинах старой церкви.

Последний раз актер появлялся на телевидении в 2019 году, в сериале «Анатомия убийства». Сейчас Васьков играет в Театре имени Вахтангова. В 2021 году его вклад в культуру отметили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Дочь Кублакова Наташа — Юлия Пересильд

Образ дочери бывшего участкового воплотила актриса Юлия Пересильд. Это ее дебютная роль, которую она сыграла в 19 лет. Сейчас Пересильд 41.

Актриса воплотила образ модницы и немного ленивой особы. Однако в реальной жизни ее судьба сложилась иначе. После «Участка» ее начали активно приглашать в другие проекты с Безруковым, например, на роль сестры Есенина в одноименном сериале. Она успела и премии со званиями получить, и даже сняться в космосе.

Сегодня актриса — известная личность и мама юной звезды киноэкранов Анны.

Семен Миронович — Валерий Золотухин

Старейшего жителя деревни Анисовка сыграл народный артист РСФСР Валерий Золотухин. На момент исполнения роли ему был 61 год.

«Смотришь, думаешь — оно одно. Приглядишься — оно другое… А еще посмотришь — его и совсем нету… »

Старик Семен Миронович на все имел свое мнение, его сериальные фразочки полюбились многим зрителям не меньше, чем изречения Кравцова. Изначально Хали-Гали (прозвище героя. — Прим.ред.) должен был балагурить еще больше, но Золотухин решил добавить своему персонажу глубины.

Через несколько лет после премьеры «Участка» занял пост худрука и директора Театра на Таганке, но и сниматься не перестал. Его последней работой в кино стал фильм «Вий». В 2013 году Валерия Золотухина не стало.

Учительница Мария Липкина — Нина Русланова

— У вас и река есть?

— Да, вот такая! Классная река, огромная. Редкий мент доплывет до середины нашей реки…

Преподавательницу химии сыграла народная артистка РФ Нина Русланова, ей тогда было 57 лет.

Актриса начала сниматься с 1967 года, но, несмотря на это, «Участок» она называла своим любимым проектом.

В своей последней работе в кино — фильме «Вий» 2014 года — она вновь стала коллегой Золотухина. Русланова перенесла инсульты в 2009 и 2014 годах, и в 2021 году ее не стало.

Нюра Сущева — Татьяна Догилева

Деревенскую подругу учительницы Липкиной сыграла актриса Татьяна Догилева. В 2003 году, когда вышел сериал, ей было 46 лет. Сейчас актрисе 68.

— Бабы, бабы, матом не ругаться.

— А кто ругается?

— А… Значит мне послышалось.

Самым активным агитатором за переезд нового участкового в Анисовку была Нюра Сущева. Именно она выдвинула теорию, что предыдущего участкового «утопили».

Татьяна Догилева на момент съемок «Участка» уже была востребованной актрисой, но на телесериале ее карьера не завершилась, напротив — она стала пробовать себя в новых амплуа.

Так, в 2023 году артистка перевоплотилась в Бабу-ягу в картине «Волшебный участок». Среди ее последних работ — фильмы «Последний богатырь. Наследие» и «Братья».

Продавщица Клавдия-Анжела Васильевна — Ирина Розанова

Народная артистка РФ Ирина Розанова перевоплотилась в деревенскую продавщицу в 42 года. Сейчас ей 64.

«Настоящая женщина без признаний в любви замуж не пойдет»

В Анисовке магазинчиком заправляла Клавдия Васильевна. Как полагается деревенским продавщицам, была она красива и немножечко скрытна. Например, не любила говорить, что побывала в тюрьме после убийства мужа…

Розанова по сей день остается востребованной актрисой. Они активно снимается в сериалах и кино.

Баба Нюся — Екатерина Васильева

Когда народная артистка РСФСР Екатерина Васильева играла в сериале пенсионерку, ей было 58 лет. В 2025 году она отпраздновала юбилей — актрисе исполнилось 80.

Баба Нюся — один из самых интересных персонажей «Участка». Старушка уважает власть и свято хранит старинную старообрядческую икону «О тебе радуется». Ее деревенская пенсионерка была не готова продать даже за большие деньги.

В 2021 году стало известно, что актриса приняла монашеский постриг и стала инокиней Василисой. По последним данным СМИ, она живет в женском монастыре Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь.