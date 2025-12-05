Погиб в 33 года на съемках фильма: судьба советского актера Евгения Урбанского

Фото: © РИА Новости/Ю. Гончаров

Он не дожил до рождения второго ребенка всего три месяца. Девочку назвали в честь знаменитого отца.

В Москве 1931-го в семье партийного работника родился будущий актер Евгений Урбанский. Правда, когда мальчику было всего шесть лет, отца репрессировали и сослали в Воркуту, а мать с двумя детьми решила переехать в Алма-Ату.

Там женщина работала телеграфисткой, а Евгений ходил в школу. Только в 1955-м отца будущего артиста реабилитировали и отправили в Коми, куда затем приехала вся семья.

В школьное время Урбанскому пророчили спортивное будущее, так как он увлекался акробатикой, в чем был довольно успешен. Но и в учебе юноша преуспевал — ему легко давались не только гуманитарные науки, но и точные.

Но с аттестатом в руках молодой человек вернулся в Москву и поступил в дорожный институт, а из него перевелся в горный. В студенческие годы он пристрастился к художественной самодеятельности, да так сильно, что решил навсегда связать свою судьбу с актерством.

Евгений понадеялся на удачу и подал документы в Школу-студию МХАТ, где на тот момент уже был завершен набор. Но безграничному таланту Урбанского это не помешало. Комиссия посмотрела его — об этом он их почти умолял — и стал студентом в одних рядах с Олегом Табаковым.

Даже сам Табаков впоследствии отмечал талант и «киношную» красоту Евгения. Брутальный красавец пользовался спросом, его кудрявые волосы, высокий рост и яркая улыбка могли пленить любого.

5-tv.ru рассказывает трагическую судьбу одного из самых красивых артистов времен СССР, который ушел из жизни слишком рано.

Первая популярность Евгения Урбанского

Евгению в студенчестве доставались довольно хорошие роли. Например, он сыграл Лопахина в спектакле «Вишневый сад», а после выпуска из вуза его взяли в труппу Московского театра имени Станиславского. В месяц он мог отыграть 25 постановок.

Главная роль Василия Губанова в фильме «Коммунисте» досталась Урбанскому очень трудно. Он уговорил режиссера Юлия Райзмана отдать персонажа ему, а тот пошел на риск. Стоит отметить, что на съемках молодому артисту было тяжело. В какой-то момент он и сам засомневался в своей кандидатуре, однако деваться уже было некуда и работать надо было до конца.

Повезло, что сами зрители и опытные критики не сошлись во мнении с Евгением, решив, что картина одна из лучших. По версии «Советского экрана», лента входила в ТОП-3, отметилась в Венеции и на всесоюзном фестивале.

С этого фильма и началась его слава. Люди на улице подходили, чтобы взять автограф. Правда, это не служило для него самого подтверждением, что он обладает реальным талантом. Для Евгения настоящий артист — это тот, кто на сцене полностью выкладывается. Возможно, именно этот самоотверженный подход к профессии стал причиной его ранней смерти.

Еще большая популярность пришла к Урбанскому после выхода картины «Чистое небо», где он стал отважным летчиком Алексеем Астаховым. Но и тут звездная болезнь обошла стороной артиста. Он вовсе решил оставить съемки в кино и отдаться театру. Лишь спустя несколько лет его можно будет увидеть на экране.

В фильме «Большая руда» персонаж Урбанского погибает в машине, падая с большой высоты. Дублер на съемках отработал лишь последний кадр — эпизод с трагедией. Интересно, что почти спустя год сценарий повторился, только в реальной жизни.

Личная жизнь Евгения Урбанского

Скромный актер хоть и был строг к себе во время работы, но не упускал возможности «приударить» за понравившейся девушкой никогда. Первый раз он влюбился еще в студенчестве дорожного вуза. Все было как в сказке — с первого взгляда.

За компанию с товарищем он пошел возвращать книгу одной девушке. Увидев ее, Урбанский обомлел. Он простоял еще два часа около ее подъезда, а когда возлюбленная все-таки вышла, он начал читать ей стихи Маяковского, чье творчество горячо любил.

Она была студенткой пединститута, жившей в пригороде столицы. Евгению приходилось провожать возлюбленную до дома, а потом идти обратно пешком в общежитие, потому что на электричку он всегда опаздывал.

Правда, родители с обеих сторон считали, что их желание пожениться в таком раннем возрасте — слишком поспешное решение. Якобы молодые люди еще не могли осознавать всю серьезность события и быть готовыми для создания семьи. По всей видимости, из-за этого пара и расписалась тайно.

Только после рождения дочки Ольги им начали помогать родные. Будущая звезда советского кино был очень заботливым отцом и внимательным мужем.

Пока Урбанский продолжал свою студенческую жизнь в МХАТе, супруга работала заведующей в детском саду. Евгений пропадал в театре и на репетициях, а приходя домой, с восхищением рассказывал о Татьяне Лавровой с младшего курса.

Жена быстро поняла, что к чему, и развелась с актером, не простив измены. Даже во время развода Евгений помогал семье и сохранял теплые отношения с бывшей супругой.

Подруга-соперница в будущем будет рассказывать, как Татьяна с упоением ностальгировала об их с Евгением жизни вместе. Сначала они жили в комнатушке общежития, потом за ширмой в коммуналке Таниной бабушки.

Расстались они позже, по словам друзей, из-за некрасивой ситуации. Не исключено, что причиной стали измены артиста. Но любовь Лавровой была такой большой, что она через унижения звонила Евгению и просила о встрече.

На международном фестивале в столице летом 1960-го года актер познакомился с латвийской Дзидрой Ритенбергой. Сразу же он разыскал номер девушки и заявил ей, что они поженятся прям завтра. Но иностранка попросила подождать, так как ее ожидала серьезная операция с неизвестным исходом.

Благо все трудности обошли пару, и сразу после больницы они отправились в ЗАГС. Латвийка спокойно относилась к слухам, которые распускали его поклонницы о якобы внебрачных детях от Урбанского. Единственное, что не нравилось супруге, — гулянки с друзьями. Евгений не был алкоголиком, но напиться до потери сознания умел.

Сначала пара жила в шестиметровой комнате того же общежития, а потом им выдали квартиру на «Соколе» в Москве.

Трагичный финал Евгения Урбанского

На момент съемок Евгения в ленте «Директор» актриса уже ждала ребенка. Обычно она везде ездила с ним в командировки, но из-за тяжелой беременности не поехала.

«Самое удивительное, что и он совсем не рвался к работе в этом фильме. Может, поэтому и возникло какое-то недоброе предчувствие, ощущение надвигающейся беды. Помню, незадолго до отъезда я вернулась с репетиции домой. Женя лежал на диване с совершенно непривычным, испуганно-озабоченным лицом. Он произнес фразу, от которой мне стало просто дурно: „Мне показалось сейчас, будто я умер. Такая пустота кругом!“ Я начала его успокаивать: „Ну бог с ней, с этой ролью, с деньгами“. Но, видимо, такова уж наша актерская натура — каждую роль воспринимаешь как последнюю. И Женя поехал», — вспоминала она.

По задуманному сюжету машина героя Урбанского должна была обогнать колонну и возглавить ее. Но был и сложный элемент — прыжок автомобиля с барханов. Евгений отказался от каскадеров и с первого дубля все выполнил идеально. Но второй режиссер захотел переснять сцену, в которой и погиб актер в 1965-м.

Юрий Никулин говорил, что это возможно было только при удивительном исходе всех обстоятельств: и угол наклона машины, и ее скорость, и сила ветра, и вес авто.

Евгения Урбанского не стало на 34-м году жизни. Его вторая дочь должна была появиться на свет только через три месяца, ее назвали в честь отца, а в 1968 году вдова актера покинула навсегда Москву.