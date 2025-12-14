Терпела побои от мужа-алкоголика и крутила роман с женатым: судьба актрисы Ирины Малышевой

Фото: Кадр из фильма «Сто дней после детства», реж. Сергей Соловьев, 1975.

Советская актриса Ирина Малышева прославилась еще в детстве благодаря фильму «Сто дней после детства». Однако к 2000-м она исчезла с экранов, наделав немало шума историями своих скандальных романов. Что же случилось с артисткой?

Под гнетом матери: детство Ирины Малышевой

Mosfilm/legion-media

Ирина Малышева родилась 15 февраля 1961 года. Ее папа работал профессором в конструкторском бюро (создавал самолеты), а мама — солисткой Соколовского хора.

Отношения с матерью у будущей актрисы были очень тяжелыми. Та после рождения дочери оставила карьеру, и часто попрекала маленькую Иру тем, что она из-за нее ушла из хора.

В 11 лет у Малышевой появился младший брат, а родители… развелись. Отец не выдержал тяжелого характера жены, которая, к тому же, надеялась удержать его еще одним ребенком. Ира не общалась с ним после этого долгих десять лет…

«Я не понимала, почему они постоянно воюют. В любой момент мог начаться скандал с истериками, криками, битьем посуды, драками. Мать упрекала отца, что отдала ему всю жизнь, пожертвовав собой, а он этого не ценит (позже в том же самом она обвиняла меня). Мать провоцировала отца на конфликты. А я убегала из квартиры и сидела на лестнице, закрыв уши…», — рассказывала актриса в интервью 7Дней.ru в 2013 году.

А мать мечтала сделать из Ирины звезду. Ту отправили на уроки музыки и фигурного катания, а также устроили в школу с углубленным изучением английского. Однако разница в финансовом положении и, вероятно, тяжелая домашняя обстановка сказались на отношениях с одноклассниками: Иру безжалостно травили.

Все изменилось, когда будущей актрисе было 13 лет. Однажды на стенде «Мосфильма» ее мама заметила объявление о срочном поиске актрисы на женскую роль в новом фильме. Малышева сразу же отправилась на пробы. Хотя ее застенчивость и скромность явно не обещали успеха в киноиндустрии, режиссер неожиданно искал именно такую девушку.

Однако травля в школе продолжилась. Юную звезду ругали за малейшие ошибки и с насмешкой напоминали, что в жизни важно заниматься серьезными делами, а не кривляться на камеру.

Не выдержав давления, Ирина рассказала обо всем матери, и та перевела дочь в более простую школу, где уважали ее занятость в кино.

Хотела играть только принцесс: карьера Ирины Малышевой

Photographers/legion-media

Пробы актриса проходила в картину Сергея Соловьева «Сто дней после детства».

Изначально голубоглазую блондинку хотели на главную роль, но отдали предпочтение другой девочке — темноволосой Татьяне Друбич. А Ире достали хвостики и платье Сони Загремухиной.

«Роль Сони удивительно мне подошла. Но об этом я еще не догадывалась, играла эту девочку совершенно интуитивно. Моя героиня, как и я, была вся в комплексах, ей казалось, что ее никто не любит, и она всеми силами хотела добиться любви окружающих. Когда фильм вышел на экраны, на меня посыпались предложения играть в кино сереньких мышек. А я, борясь с комплексами, соглашалась только на роли красавиц, принцесс и царевен…» — вспоминала Ирина Малышева.

Причем, что интересно, как серая мышка себя скорее вела Друбич, а вот Малышева постоянно сбегала на дискотеки и общалась с другими детьми. Таня же постоянно проводила время с бабушкой, либо с режиссером и его женой. Привело это к известным последствиям: Соловьев развелся с супругой и в 1980-х женился на Друбич.

После «Ста дней после детства» Ирина Малышева начала активно сниматься. В ее копилке — «Принцесса на горошине», «Борис Годунов», «Багратион» и многие другие.

Параллельно актриса поступила в Щукинское училище, хотя ее, по-правде, готовы были принять в любой театральный вуз страны. Однако юной Ире очень хотелось слушать лекции самого Евгения Вахтангова.

Как признавалась артистка позднее, учиться она обожала и делала это взахлеб, за что и становилась неоднократно ленинской стипендиаткой.

Помимо кино, Малышева начала играть на сценах театров, а точнее — в драмтеатре им. Пушкина и в Театре Луны. Однако к нулевым ее карьера начала затухать, а после 2000-х и вовсе погасла.

После этого она решила заняться продажей элитной недвижимости, в чем, кстати, успешно реализовалась. И не в последнюю очередь благодаря своей актерской славе.

Первая больная любовь Ирины Малышевой

Mosfilm/legion-media

Началось все со сценариста «Сто дней после детства» Александра Александрова, Малышевой тогда было всего 13 лет. Во время съемок он ее невыносимо раздражал и пугал — лысый, высокий, постоянно запрещающий красиво наряжаться и вынуждающий сниматься в дурацких детских платьях и с детскими хвостиками…

«Там же, на пробах, я в первый раз увидела и Александрова, от вида которого, честно говоря, пришла в ужас. Лысый мужик с окладистой бородой — ну просто вылитый Карабас-Барабас. Я даже смотреть боялась в его сторону!» — вспоминала актриса.

Однако каким-то невероятным образом они подружились. После съемок Ира писала Александрову письма, причем невинные: рассказывала о своих жизнях и волнениях. Однако со временем они все больше полнились первой юношеской любовью, и едва Малышева окончила школу, как эпистолярный роман перешел в реальный.

Однако сказки не случилось. Александров был старше актрисы на 14 лет, но из-за любви к спиртому выглядел старше, потому пару часто принимали за отца с дочерью. Они начали жить вместе после ссоры Ирины с родителями, а после сбежать ей он просто не давал, ловко чередуя ужасные скандалы с побоями и нежные примирения. Оборвать все у Малышевой не получалось попросту от нехватки опыта, добавлялось к этому еще и тяжелое детство.

«Запои начинались у него стихийно. Приходит домой нетрезвый, затем следует продолжение банкета — он начинает пить в одиночку и утром, и днем, и вечером. Я по неопытности пытаюсь запретить ему пить, прячу бутылки. Однажды взяла и вылила водку в раковину на его глазах. Вот тогда впервые получила по полной программе. На какой-то стадии у него появлялась необузданная дикая агрессия, когда человек уже себя не контролирует», — рассказывала в интервью актриса.

И как гром среди ясного неба — беременность. Ирина так испугалась этого, что тут же рассказала обо всем матери. А та повезла ее на подпольный аборт…

Тайная любовница: вторая больная любовь Ирины Малышевой

Mosfilm/legion-media; Persona Stars/legion-media

В 1978-м после очередного скандала Ирине Малышевой наконец удалось уйти от Александрова. Правда, в любовницы режиссера Элема Климова, с которым она познакомилась на пробах в фильм «Иди и смотри» (в ленте она так и не появилась — Прим. ред.). Климову, тем временем, было уже за 40.

«Обстановка в съемочной группе в одном из павильонов «Мосфильма» меня поразила. Люди какие-то странные, ходят тихо, говорят приглушенно, никто друг другу в глаза не смотрит. Меня провели в отдельную комнатку и положили на кушетку. Рядом на стуле незнакомый человек делает над моей головой пасы руками.

В состоянии транса повели сниматься. Гипноз действительно помог раскрепоститься перед совершенно незнакомым мне режиссером. Он меня сразу поразил — красавец, высокого роста, с горящими серыми глазами. Помню, Элем Климов сказал: «Мотор!» и стал мне из-за камеры подавать реплики.

Роль полубезумной девушки в сценарии оказалась фантастически интересной. Моя героиня, как и я, по сценарию влюблена в великовозрастного мужчину. Рабочее название картины было «Убейте Гитлера», потом она стала называться «Иди и смотри», — вспоминала Малышева.

Климов водил ее по спектаклям и в принципе знакомил с богемной частью Москвы. Юная актриса не считала это за ухаживания, послушно отыгрывая роль ученицы великого мэтра.

Однако по итогу эти отношения перешли в иную плоскость.

«Я была настолько влюблена, что ни о чем не думала. Сомнения пришли потом: «Он ведь женатый человек, Лариса Шепитько — потрясающей красоты женщина. Это невозможно». Я с ужасом поняла, что опять вляпалась.

Но в этой истории все было совсем по-другому. Мне ничего не надо было от Климова. Я настолько его любила, что желала ему только счастья, даже с другой женщиной. И получала такое удовольствие от наших коротких встреч, что летела к нему как на крыльях.

Готова была терпеть долгую разлуку ради одной встречи. В каждом письме я ему писала: «Мне от вас ничего не нужно»», — говорила о своих чувствах к режиссеру актриса.

Об этих отношениях Ирины Малышевой не знал никто, все встречи с любовником были тайными. Правда, плакалась в жилетку одному другу — именно он намекнул актрисе, что у Климова с его женой все не так гладко. Но негладко с ним все было и у Ларисы.

Она горела возлюбленным так сильно, что терпела все его недостатки. Хотя после признавалась, что он он очень любил ее мучить, в любой момент мог взять и молча уйти, унизить за что-то. Но всегда перемежал это со страстью и лаской, все больше подсаживая актрису на эмоциональные качели.

При этом Александров предпринимал попытки вернуть Иру, лил по телефону слезы раскаяния… И она вернулась к нему. Сценарист вел себя идеально, больше не пил, однако остаться с ним Малышева не захотела, сбежав прямо у дверей ЗАГСа. Их отношения завершились после окончания кодировки Александрова, потому что он снова начал пить.

«Но проблема была не только в алкоголе. Когда мне исполнилось 18, у Саши появилась другая Муза, моложе меня лет на пять. Ее звали Даша Михайлова. Снова сработал синдром нимфетки. Александров написал для Даши сценарий фильма «Голубой портрет», снимал картины, где она играла главные роли. Он практически создал ее как актрису. Я страшно ревновала, мучилась, переживала. Мы с Дашей никогда в жизни не встречались.

Думаю, о моих муках она и не подозревала. Александров не скрывал от меня своего восторга по поводу Даши: «Ты не представляешь, какую потрясающую девочку я нашел!» Знаю, что они общались, но думаю, до интимных отношений не дошло. Даша была совсем ребенком, а он не стал бы связываться с малолеткой. Я хорошо помнила их с Соловьевым старую поговорку: «15 за 15»! Но пережить его восхищение другой актрисой я не могла», — вспоминала Малышева.

А вскоре погибла Лариса Шепитько, жена Элема Климова. После этого она осознала, что ее отношения с ним тоже должны умереть…

Конечно, они еще встретились после — на праздновании 50-летия режиссера. Однако там он уже был с другой женщиной, что до глубины души ранило Ирину.

Оба этих романа полностью отбили у Малышевой желание выйти замуж. А ранний аборт, еще и подпольный, лишил ее возможности стать матерью.

После Александрова и Климова у актрисы были романы, но не такие яркие. Среди всех мужчин все же был один достойный, который подарил Ирине Малышевой счастье и любовь, но длилось это всего несколько лет.