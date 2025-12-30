Как снимали «Иронию судьбы»: тайны главного новогоднего фильма

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975.

Правда ли, что актеры пили на съемках? Чьим голосом говорит Надя Шевелева? И какой смешной киноляп допустил Рязанов?

Как-то Эльдару Рязанову навеяла одна мысль, и он поделился ею со своим другом, сценаристом Эмилем Брагинским. Они уже не раз работали вместе, поэтому именно ему режиссер предложил написать новогоднюю пьесу. Но не от порыва вдохновения, а лишь с целью подзаработать.

За 12 дней они создали пьесу «С легким паром», которая позже была экранизирована под названием «Ирония судьбы, или С легким паром!». Как снимали картину — читайте в материале 5-tv.ru.

Как писали сценарий для «Иронии судьбы»

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975.

В основу сюжета легла реальная история человека, напившегося с товарищами после бани. Друзья решили пошутить над ним и отправились вместе на вокзал. Они заплатили десять рублей проводнице, чтобы уложить его в отдел для багажа, а сам поезд следовал по пути в Киев.

Когда протрезвевший друг открыл свои очи, то был, мягко говоря, в шоке от обстановки вокруг. Более того, он понятия не имел, как попал туда.

Кстати, театры с особым рвением брали себе пьесу для постановки спектаклей. Правда, только региональные, в столице с холодностью относились к новинке.

В 1974-м у Брагинского случился инфаркт, поэтому продолжительное время он не участвовал в творческой деятельности. Но у Рязанова появилась новая гениальная идея: чтобы не тормозить процесс развития популярности пьесы, он решил экранизировать произведение.

Только вот написанный текст плохо ложился на привычный киношный сценарий, поэтому пришлось доработать его с некоторым усилием. Рязанов в одиночку адаптировал пьесу в сценарий, подправил некоторые моменты: где-то укоротил, а где-то, наоборот, привнес новое.

Чиновникам «Госкино» не очень понравился сюжет, он показался им «пропагандой пьянства и разгульной жизни». Тогда режиссер пошел другим хитроумным ходом, обратившись к сотрудникам «Гостелерадио». Но первые вовремя опомнились и, чтобы не отдать потенциально хороший материал в чужие руки, быстро дали добро на съемку.

Как распределялись роли для «Иронии судьбы»

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975.

Рязанов хотел, чтобы Женю Лукашина сыграл не особо симпатичный актер. Ему не нужно было амплуа красавчика, но важно было, чтобы артист цеплял своей харизмой через экран.

Пробовались многие, даже Олег Даль и Станислав Любшин. Андрей Миронов пытался изобразить что-то похожее, но был чересчур ярким для исполнения Лукашина. Однако Миронову предлагали Ипполита, но тот сам не захотел играть такого персонажа.

Ассистентка Наталья Коренева предложила Рязанову как-то посмотреть Андрея Мягкова, а тот лишь скептически задумался над такой кандидатурой. Мягкова просто привыкли все видеть в более драматических ролях, поэтому он никак не ассоциировался с новой юмористической картиной.

Но на пробах актер показал всего себя, и восхищенный режиссер просто не мог отказать, убедившись, что он — идеальный главный герой.

А вот исполнить Надю Шевелеву хотели многие актрисы. Среди них и Светлана Немоляева, и Алиса Фрейндлих, и даже Людмила Гурченко. Рязанов с особой серьезностью рассматривал именно последнюю.

Режиссер случайно заметил Барбару Брыльску в фильме «Анатомия любви». Ее красота и грация идеально подходили для роли Нади. К тому же, актриса уже снималась на тот момент в советских фильмах.

Эльдар Рязанов даже смог удивить польскую актрису, позвонив ей прямо на личный телефон. До него ни один режиссер не позволял себе такого. Это очень удивило Барбару, и она согласилась прилететь на пробы в Москву.

Только голос ее переозвучивали, так как она говорила с явным акцентом. А свой голос ей подарила Валентина Талызина, которая там же сыграла ее подругу. Поэтому у Нади голос чуть пониже, чтобы зритель не заметил сходства.

Режиссер рассматривал на роль Ипполита не только Миронова, но и Олега Басилашвили, который даже успешно прошел пробы. Но, к сожалению, когда все было готово к съемкам, у артиста умер отец, а еще и друг его — Ефим Копелян, что очень сильно подкосило актера.

Срочно был объявлен «розыск» нового Ипполита. Эльдар обратился к Юрию Яковлеву с такой просьбой. В добавление ко всему у него с Басилашвили был один размер одежды, поэтому менять ничего не пришлось. Но есть один ляп — когда Надя поднимает фотографию из снега, на ней изображен Олег, а не Юрий.

Пьяные съемки

До сих пор многие обсуждают знаменитые съемки актеров в бане. Вопреки убеждениям многих, те сцены снимали не в настоящей бане, а в холодном павильоне «Мосфильма». Более того, довольные лица актеров являются отнюдь не актерской игрой.

Чтобы не дать актерам совсем замерзнуть на съемках, Рязанов приказал привезти две бочки пива, но при этом запретил менять воду на водку. Однако из-за того, что в первый день съемок был день рождения у Александра Белявского, то актеры решили немного «пошалить» и пронесли настоящую водку, которой потом заменили бутафорскую.

Режиссер не сразу заметил неладное. Только лишь когда пьяные лица героев стали уже больно натуральными, Рязанов прекратил съемки, поругал актеров и отправил по домам, сказав, что доснимут сцену в другой день.

К слову, в конечном итоге в фильм попали именно кадры, где актеры по-настоящему выпили, так как именно там все выглядело естественно и непринужденно.

После того, как съемки были завершены, Рязанову не раз грозили, что его картина может не попасть в итоге в прокат из-за пропаганды пьянства, но в итоге все обошлось.

Бумажный снег и «третья улица Строителей»

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975.

Погодные условия также периодически препятствовали съемкам фильма. По сюжету картины была нужна холодная ленинградская зима с большими сугробами и метелью, но тогда в январе, как назло, была плюсовая температура.

От снега почти ничего не оставалось, и съемки приходилось откладывать. По этой причине было решено добавить немного бумажного снега. С помощью специальных пушек сделали метель, а редкие остатки снега использовались для создания снежков, которые лепили дети.

Примечательно, что съемки в «ленинградской» и «московской» квартире на третьей улице Строителей проходили в Москве — на проспекте Вернадского.

Музыка в «Иронии судьбы»

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975.

Музыкальное оформление картины принадлежит Микаэлу Таривердиеву — одному из самых известных отечественных композиторов. Рязанов настолько высоко оценил его работу, что включил в ленту сразу восемь созданных им произведений.

При этом почти все мелодии были написаны в необычайно сжатые сроки — менее чем за сутки.

Где снимали «Иронию судьбы»

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975.

Основные съемки картины проходили в конце февраля и начале марта, и когда пришло время снимать уличные эпизоды, оказалось, что на улицах практически не осталось снега. Для новогоднего фильма это стало серьезной проблемой: снять зимние сцены без сугробов было невозможно.

Часть снега удалось привезти из аэропорта Пулково, где он к тому моменту еще лежал. Однако этого объема оказалось явно недостаточно для полноценной зимней атмосферы.

Съемочной группе пришлось проявлять фантазию. Кусты и деревья покрывали пеной для бритья, создавая эффект инея и снежной пелены. В качестве «падающего» снега использовали мелко нарезанную бумагу и крошки пенопласта — так на экране появлялась нужная зимняя картинка.