«Привет, я Чаки»: история куклы-убийцы и секреты съемок фильма «Детские игры»

Фото: Кадр из фильма «Детские игры», реж. Том Холланд, 1998.

Над слэшером работали еще до развития компьютерной графики. На какие ловкости пошли создатели, чтобы оживить Чаки?

Легендарная кукла Чаки изначально должна была вызывать не панический страх, а философские размышления о влиянии рекламы на сознание ребенка. По крайней мере, так в 1980-х задумал автор сюжета «Детских игр» Дон Манчини.

Родившееся из этой идеи кино стало культовым. Вот только после его просмотра любителей ужасов больше волнуют ночные кошмары, нежели проблемы индустрии потребления. Кто стал прообразом самой страшной куклы кинематографа и как проходила работа над созданием фильма?

Предыстория появления сюжета «Детских игр»

Первые наметки сюжета появились во время обучения Манчини в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Популярная в 1980-х серия кукол Cabbage Patch Kids вдохновила его написать сатиру на всю маркетинговую индустрию того времени.

Изначально история была сосредоточена вокруг игрушки, которая стала воплощением подавленной личности мальчика Энди и мстила всем его обидчикам. Идея показалась интересной и коллеге Манчини — режиссеру Тому Холланду.

Но продюсеры думали иначе, и за сценарий долгое время никто не брался. Тогда Холланд решил добавить кукле человечности и попросил у Манчини разрешения доработать сюжет вместе с начинающим сценаристом Джоном Лафией.

Так кардинально изменилась родословная Чаки: теперь он не был связан с Энди, а стал реинкарнацией серийного убийцы Чарльза Ли Рэя, который переселил свою душу в игрушку.

Имя для куклы-убийцы тоже появилось в этот период, его позаимствовали у трех известных преступников — Чарльза Мэнсона, Ли Харви Освальда и Джеймса Эрла Рэя. Так что полностью имя куклы-главного героя звучит как Чарльз Ли Рэй.

Другие названия «Детских игр»

Манчини назвал свой сценарий «Батарейки в комплект не входят», но, как назло, его опередил другой режиссер Стивен Спилберг и озаглавил свою комедию созвучно — «Батарейки не прилагаются».

Тогда название хоррора пришлось сменить на «Кровавого приятеля»/«Кровавого дружка», под ним сценарий существовал, пока его не настигло второе совпадение.

В момент, когда к работе подключился Лафия, в продажу вышла реальная кукла «Мой Дружок». Пришлось хоррору стать «Детской игрой». Этот вариант, кстати, предложил продюсер Дэвид Киршнер.

Место съемок «Детских игр»

Съемки картины стартовали в начале 1988 года. Над ними работали сразу в нескольких локациях.

Уличные сцены снимали в Чикаго, штат Иллинойс. Иногда выбранные по стилистике районы оказывались пугающими даже в реальности, и после работы кинематографисты старались не появляться там поодиночке.

Городская достопримечательность — апартаменты в историческом комплексе Brewster Buildings 1893 года — стали многоэтажкой, в которой проживали главные герои. Впоследствии это же здание изобразили и на афише фильма.

На самом деле, дом был достаточно узнаваем, чтобы американский зритель задал создателям хоррора логичный вопрос: как мать-одиночка Карен смогла позволить себе такое роскошное жилище? Создатели фильма учли этот момент, поэтому в «Детских играх» квартира остается у вдовы с лучших времен, когда у Энди еще был отец.

В Чикаго снималось не все, только сцены на улице и в подъезде. «Внутренности» квартиры построили на киностудии Culver Studios, расположенной в калифорнийском городе Калвер-Сити. Создавать интерьеры в отдельной локации пришлось, чтобы получить возможность спрятать все механизмы и кабели управления Чаки под пол.

Создание куклы Чаки

При разработке Чаки опирались на эффект «зловещей долины». Кукле выбрали реалистичную внешность с явными игрушечными деталями. В итоге герой действительно пугал зрителей этим жутким подобием человека.

Планировалось, что у игрушки будет несколько форм. Первая — образ стандартной рыжеволосой куклы с пустой беззлобной улыбкой, затем Чаки должен был все больше превращаться в маньяка, ведь в нем раскрывалась душа убийцы. По задумке игрушка лысела, голубые глаза темнели, начинали смотреть со злостью.

Последний образ долго не могли продумать, так как внешнему виду конечного Чаки нужно было соответствовать внешности маньяка Чарльза Ли Рэя. А выбрать актера на эту роль никак не получалось.

В итоге продюсер Киршнер и режиссер Холланд выбрали Брэда Дурифа. К тому моменту актер уже был номинантом на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, которую он получил за драму «Пролетая над гнездом кукушки». Ему потребовалось всего несколько минут экранного времени, чтобы создать убедительный портрет психопата.

Изначально контракт предполагал, что Дуриф появится только в начальных сценах фильма, но позже актер еще и озвучил Чаки.

«Живой» Чаки и его каскадеры

Так как компьютерной графики толком еще не было, Чаки требовался кукловод. «Душой» игрушки стал специалист по спецэффектам Кевин Ягер, уже прославившийся работой над циклами «Кошмар на улице Вязов» и «Пятница, 13-е».

Чаки стал настоящим произведением робототехники своего времени. Его самая последняя версия была способна не только на движения руками, ногами и головой, но и на реалистично-пугающую лицевую мимику. Уникальная многократная аниматроника умела, например, воссоздавать истерику Чаки.

Выражениями лица Чаки управляли с помощью специального пульта дистанционного управления через установку, которая двигалась по голове игрушки и фиксировала движения.

Для движения Чаки придумали сразу несколько способов. В специальный костюм двойника игрушки переодевался актер-карлик Эд Гейл, затем его гримировали под куклу.

Но даже метровый артист был выше Чаки в натуральную величину, поэтому сцены с бегающей игрушкой придумали снимать в отдельной декорации с мебелью увеличенного размера. Так в огромном интерьере переодетый Гейл быть как раз ростом с Чаки.

Еще бегающую куклу играли дети. Например, в самой первой сцене хоррора Чаки была двухлетняя сестра исполнителя главной роли Алекса Винсента.

Иногда игрушка фигурировала в фильме по спилберговской задумке из «Челюстей»: куклу толком не показывали, и зрители сами додумывали ее образ или движения.

Основную массу спецэффектов создатели хоррора тщательно берегли до самого конца фильма.

Энди получил роль обманом

На роль юного Энди выбрали шестилетнего Алекса Винсента.

Во время кастинга претендентам нужно было произнести фразу «Чаки говорит, что эта сука получила по заслугам». Винсент постеснялся произносить грубое выражение в присутствии матери и убедил Холланда с Киршнером, что забыл реплику.

Когда выяснилось, что мальчик солгал, впечатленные режиссер и продюсер утвердили юного актера — если Винсент сумел так искренне их обмануть, то и зрители безоговорочно поверят в его экранный образ. Этот расчет оправдался — Алекс действительно создал один из самых убедительных образов ребенка в истории хорроров.

Премьерный показ слэшера «Детские игры» прошел 9 ноября 1988 года. Фильм оказался успешным: при бюджете в 9 миллионов долларов он собрал в прокате более 44-х и вскоре превратился во франшизу.