Наполнит дом ароматом хвои: как и из чего сделать новогодний венок своими руками

Фото, видео: 5-tv.ru

Создать атмосферу приближающегося праздника можно с помощью декора дома. И для этого не нужно быть дизайнером!

Новогодний венок — простое и эффектное украшение для дома. Он приносит в интерьер уют и тепло, наполняет пространство ароматом хвои и создает праздничное настроение.

Эксклюзивно Пятому каналу дизайнер интерьера Елена Безрученко показала, как создать красивый и аккуратный новогодний венок в домашних условиях и без больших зактрат. Мастер-класс подойдет даже тем, кто никогда раньше не занимался подобным декором.

Что понадобится для новогоднего венка

5-tv.ru

Основой может стать пенопластовое кольцо, металлический каркас или даже свернутая в кольцо бумага. Все варианты подойдут, так как держаться веточки смогут на всем.

Также понадобятся сами хвойные веточки: ель, нобилис или другая хвоя. А к ним секатор и флористическая проволока. Для украшения можно выбрать традиционные шары, шишки, ленты, натуральные элементы и клеевой пистолет.

Прежде чем приступить к сборке, ветки нужно подготовить. Эксперт советует нарезать крупные лапы на небольшие веточки, которые удобнее укладывать и крепить.

«Нам нужно небольшое основание снизу зачистить от иголок, чтобы потом нам было очень удобно скручивать нижнюю часть веточек. Мы немного освобождаем от иголок, и здесь мы будем крепить с вами проволоку», — говорит дизайнер.

Нижнюю часть каждой ветви следует зачистить от иголок на один-два сантиметра — так проволока лучше ложится, а крепление получается плотным и незаметным.

Важно обратить внимание, что у хвои есть лицевая сторона, более пушистая. Именно она должна быть направлена наружу, чтобы венок выглядел аккуратно и объемно.

Из небольших веточек формируют «букетики» по три-четыре штуки — это ключевые элементы будущего венка. Будет проще их равномерно распределить и контролировать форму круга.

Сборка новогоднего венка

5-tv.ru

Первый «букетик» плотно прикручивается к основе проволокой. Следующий устанавливается так, чтобы закрыть место крепления предыдущего. Это главный принцип, так как это необходимо для создания идеально ровного и аккуратного края.

Все веточки должны быть направлены по часовой стрелке, благодаря этому венок выглядит гармонично, а линии получаются плавными.

Важно следить не только за внешним кругом, но и за внутренним — он тоже должен быть закрыт хвойными «лапками». Периодически венок нужно поворачивать и смотреть на него под разными углами: где-то объем может быть больше, где-то, наоборот, веточки могут повыбиваться по длине. Их легко подрезать секатором, выравнивая силуэт.

Когда круг почти замкнут, последний букетик должен одновременно закрыть крепление предыдущего и спрятать собственную проволоку под самую первую группу веток. Так место перехода будет совершенно незаметным.

Декорирование новогоднего венка

5-tv.ru

После того как основа готова, самое интересное — украшение. Мастер предлагает сначала определить акцентную точку — место, где будет располагаться главный декоративный элемент. Обычно это крупная игрушка или композиция из нескольких предметов.

«Теперь мы приступаем к декорированию. Нам здесь понадобятся новогодние игрушки. Можно использовать какие-то натуральные материалы: шишки, бантики — всё, что есть у вас под рукой», — говорит Елена Родченко.

Затем оставшееся пространство заполняют шарами, шишками или натуральными элементами. Декор можно объединять в небольшие группы — так все элементы выглядят цельно и профессионально, и не будет складываться впечатления, что какая-то деталь лишняя в композиции.

Если используется клеевой пистолет, важно быть осторожным: горячий клей может вызвать серьезные ожоги. Особенно, если работа с венком проводится вместе с детьми.

Для крепления готового венка подойдет широкая лента. Ее завязывают сверху, а узел можно дополнительно закрыть декоративным бантом.

«У меня бантик с уже встроенной проволокой, поэтому он очень хорошо держит форму. Но в действительности может быть абсолютно любая ленточка, ведь и из нее мы можем также сделать красивый бант», — демонстрирует специалист.

Такой венок легко сделать своими руками, не обладая специальными навыками. Он станет стильным акцентом в интерьере, привнесет аромат хвои и создаст новогоднее настроение.

Главное — не бояться экспериментировать и подходить к процессу с удовольствием. Подобный простой декор может сделать каждый, наполняя дом теплом и праздничной атмосферой.