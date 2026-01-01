Когда елка не радует: как справиться с одиночеством в новогоднюю ночь

Фото, видео: 5-tv.ru

Многих в Новый год преследует это чувство, даже если они находятся в компании близких и друзей. Справиться с ним поможет психология.

Новый год традиционно считается семейным праздником: нарядная елка, праздничный стол, обмен подарками, теплые разговоры в кругу близких. Этот устоявшийся образ прочно вошел в культурное сознание — и именно он нередко становится источником непростых переживаний для тех, кто встречает праздник в одиночку.

Почему в предновогодние дни чувство одиночества обостряется особенно сильно? И как с ним справиться?

Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала Ирина Грекова — клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, семейно-системный терапевт, гештальт-терапевт.

Откуда в Новый год появляется чувство одиночества

Все знают, что 8 Марта — это женский праздник, 23 февраля — мужской, а вот Новый год — семейный.

«Если спросить случайного человека об образе типичного новогоднего вечера, то ответ будет примерно одинаковым: стоит нарядная елка, все собираются за столом, едят все, что наготовили, обмениваются подарками, разговаривают. То есть в образе присутствует семейная идиллия, близкие люди.

И вот этот стереотип, естественно, может влиять на настроение того, кто на данный момент одинок», — объясняет психолог.

Как назло, именно в такие моменты на глаза попадаются счастливые парочки с пакетами, довольные, увлеченные разговором и выбором подарков семьи… И даже если мужчина в одиночку несет елку, то тут автоматически додумывается: он идет туда, где его ждут, где его семья, которая сейчас вместе с ним будет наряжать эту ель в атмосфере уюта и радости.

Человек, скорее всего, начинает задумываться: это в нем что-то не так, он какой-то неправильный, раз одинок в такой праздник. И тем самым снижает свою самооценку еще сильнее.

Сказываются и типичные для конца года усталость, нехватка витамина D, недосып и нагрузка на работе — они просто не дают радоваться тому, что есть.

Может быть и чувство одиночества, идущее изнутри, которое накрывает с головой даже в кругу знакомых и близких людей.

«В таком случае это может быть вызвано недостатком действительно близкого душевного общения, или человек переживает внутренний кризис. Либо очень тоскует по прошлому, а с теми, кто рядом, нет глубоких и значимых связей», — отметила эксперт.

Важно знать: в наше время быть одному не значит быть в одиночестве. Ведь одиночество совсем не обязательно воспринимать с негативной точки зрения. К одиночеству относятся отрицательно в случае, когда есть сложности с самодостаточностью. А когда человек самоценен и психологически у него все хорошо, ему вполне комфортно быть с самим собой.

«Конечно, можно заняться самоанализом и попробовать понять, что именно вызывает чувство одиночества. Можно вести дневник или поговорить с тем, кому получится довериться.

Также можно найти какие-то групповые занятия, которые будут приносить удовольствие, это может быть тренировка или, например, рисование. Это поможет не только отвлечься, но и встретить единомышленников. Ведь до Нового года еще есть время», — заметила психолог.

Лайфхаки для одинокого Нового года

Если человек недавно переехал в новый город и еще не обзавелся друзьями, то можно отмечать Новый год по видеосвязи со своими друзьями и близкими из родного города. И можно даже отметить дважды, если часовые пояса различаются, — по времени у них в городе и у себя;

Выбрать тур и поехать куда-либо. В таком случае новые знакомства и общение точно будут обеспечены. Ведь люди в путешествиях гораздо охотнее общаются и завязывают знакомства. Тем более на Новый год;

Можно поискать разные группы, где объединяются такие же одинокие люди, и уйти всем вместе на каток, на музыкальное или любое другое близкое мероприятие;

Если есть чат дома, то можно организовать желающих — возможно, даже таких же одиночек — и выйти веселиться во двор всем вместе;

Самому продумать маршрут и пойти к главной елке или на горку веселиться в толпе;

Взять всевозможные вкусности, усесться поудобнее, включить самый любимый фильм и быть в максимальном удовольствии от того, что не надо никуда идти и мерзнуть, не надо ни с кем разговаривать, не надо ни под кого подстраиваться. Порадоваться своему уюту и комфорту и отметить Новый Год с самым близким и родным человеком — с собой.

«Тогда навязанный обществом стереотип, что Новый год — семейный праздник, а семья состоит из мамы, папы и ребенка, уже не будет так актуален. Потому что вы сделали себе свой новый стереотип сами. Ваш Новый год состоит из вас и интересного фильма. А может быть, и из кота Фунтика или собаки Рекса.

И вы получите бесценный опыт прислушивания к себе и своим потребностям, расслабления и отдыха от суеты. Можно выбрать любое воодушевляющее занятие и создать себе новые новогодние традиции», — подытожила эксперт.