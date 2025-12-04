Самый необычный советский вестерн: как снимали «Человека с бульвара Капуцинов»

Фото: Кадр из х/ф «Человек с бульвара Капуцинов», реж.: Алла Сурикова, 1987г.

Почему сценарий одного из самых популярных кино 1980-х более пяти лет не интересовал ни режиссеров, ни Госкино?

Снимать вестерн — рискованное занятие. А если это комедийный мюзикл, то затраты возрастают многократно. Шел 1987 год. На тот момент сценарий Эдуарда Акопова уже пять лет пылился на «Мосфильме». Казалось, он навсегда останется там. Но неожиданно за него взялась режиссер Алла Сурикова.

Позже она призналась, что просто хотела увидеть в образе мистера Феста актера Андрея Миронова. В итоге всем хорошо: и Суриковой, довольной воплощением образа, и 60 миллионам зрителей, восхищенных вестерном «Человек с бульвара Капуцинов» в прокате.

Конкурс на коньяк и пьянящее название

Кадр из х/ф «Человек с бульвара Капуцинов», реж.: Алла Сурикова, 1987 г.

Сценарист Эдуард Акопов первоначально озаглавил свой текст «Человек с бульвара Капуцинок» — по локации, названной в честь женского монашеского ордена капуцинок. На том бульваре братья Люмьер впервые провели общедоступный кинопоказ фильма «Прибытие поезда».

Но слово «Капуцинки» Алла Сурикова сочла неблагозвучным, ей не нравилось, что буква «К» стояла в начале и в конце слова. Режиссер объявила конкурс на лучшее название фильма среди членов съемочной группы. Победитель полагалась бутылка хорошего коньяка.

Предлагали «Заряжай!», «Тушите свет», «Пришел и показал» и даже «Приключения мистера Феста в стране боевиков». Сурикова оценила идею назвать вестерн прямой цитатой из фильма — «Десять капель перед стрельбой». Но из-за горбачевской антиалкогольной кампании наименование с упоминанием спиртного быстро отбросили.

Наконец решили, что проще бороться с буквой «к» в конце слова — так бульвар стал Капуциновым.

Отказы, манипуляции и жертвы

Кадр из х/ф «Человек с бульвара Капуцинов», реж.: Алла Сурикова, 1987 г.

Актер Андрей Миронов, ради которого Сурикова и заварила всю вестерновую кашу, не горел желанием сниматься.

Будущему мистеру Фесту не нравился сценарий. Чтобы его уговорить, режиссеру пришлось даже изменить финал фильма — изначально герой Миронова уезжал в одиночестве, а не в компании друга и возлюбленной. А ведь позднее за роль Феста в журнале «Советский экран» ему дали «Лучшего актера года»!

Вообще от кино отказывались многие, не только режиссеры.

«Только женщина могла ввязаться в такую авантюру», — улыбалась потом Сурикова.

Не хотел сниматься и Михаил Боярский, воплотивший в итоге образ Черного Джека. Режиссер уговорила актера, сказав, что его очень ждет Миронов.

Неизвестно, упоминал ли он вообще важность присутствия Боярского, зато о должном исполнении героини Дианы Литтл реально переживал.

На роль пробовались Ирина Розанова, Ольга Кабо, Лариса Удовиченко, но выбрали Александру Яковлеву (Аасмяэ). Актриса меньше других подходила, потому что была худенькой, без нужных объемов бюста. Но выбрать Яковлеву настойчиво советовал Миронов и оказался прав. За образ мисс Дианы Литтл она получила второе место в борьбе за звание «Лучшей актрисы года» все того же журнала.

Олегу Табакову досталась роль владельца салуна Гарри Маккью — это предоставляло ему выгодную позицию около бара. И чтобы на стойке оставить хоть какой-то реквизит закусок, все орешки заменили на бутафорские.

Но не только отказаться от перекусов пришлось актеру, а еще и вставить в ноздри трубочки.

«Олегу Табакову мы немножко изменили нос, потому что он должен был быть боксером, а у Табакова нос совсем не боксерский», — призналась позже режиссер.

Трюки и полет декораций

Кадр из х/ф «Человек с бульвара Капуцинов», реж.: Алла Сурикова, 1987 г.

Актер Николай Караченцов сам попросился на роль амбала Билли Кинга. Точнее — изначально амбала, а после утверждения артиста уже просто Билли Кинга. Зато какого!

Караченцов очень старался и даже сам делал выполнял трюки с захватом противника через прыжок с переворотом. Не то чтобы на съемках не было каскадеров, просто актер поспорил с оператором на ящик шампанского, что сможет научиться делать трюк за день тренировок. В итоге Караченцов получил и шампанское, и перелом пальца.

А вот Юрий Думчев, сыгравший Белого Пера, трюкачить в кино вообще не планировал. Актер так-то и не актером был вовсе, а чемпионом СССР в метании диска и толкании ядра. Поэтому, когда сцена, где сын вождя переворачивает дилижанс, пошла не по плану — конструкцию то ли забыли вовремя дернуть, то ли не все колеса сразу отлетели, — Думчев просто все сделал сам. Блеснул силой, перевернул устойчивый дилижанс и сберег дорогую импортную пленку!

Кстати, о каскадерах. В фильме они играли и ковбоев, и индейцев, и даже женщин. Сцены бойни снимали в два захода, одни и те же каскадеры дрались вначале за одних, потом за других. Из-за того, что они быстро переодевались в перемешанные костюмы, иногда получалось, что некоторые бьют сами себя.

Еще для съемок приглашали кавалерийский полк. Его капитан отказался доверять лошадей каскадерам. Сурикова согласилась на участие местного солдата.

В итоге доверенное лицо чуть не перевернуло дилижанс. Капитан обиделся и уехал, а съемки выручили местные жители, крымчане, пожертвовавшие ради искусства своих лошадей.

Кстати, вестерн снимали наполовину в павильонах студии «Мосфильм», наполовину под Феодосией. Для этого специально воссоздали городок Санта-Каролина, но, чтобы сэкономить, сконструировали одни только фасады зданий — и то из фанеры. Легкие конструкции подперли балками.

Однажды на полуострове поднялся сильный ветер, Алле Суриковой пришлось часть декораций ловить, часть удерживать руками. Актеры тогда играли в карты в одном из вагончиков съемочной группы — непогода все же!

«Лучшая драка среди советских актеров»

Кадр из х/ф «Человек с бульвара Капуцинов», реж.: Алла Сурикова, 1987 г.

В итоговом варианте допущено несколько несостыковок: действие ленты разворачивается на рубеже XIX–XX веков, при этом герои упоминают Форт-Нокс, еще не построенный на момент действия вестерна, и смотрят фильм с Чарли Чаплином — это кино тоже тогда не вышло.

Но это, конечно, мелочи, ведь сейчас киномюзикл «Человек с бульвара Капуцинов» по праву считается самым необычным советским вестерном — точнее, «ироническим фэнтези в стиле вестерна», как определили жанр режиссер Алла Сурикова и сценарист Эдуард Акопов.

Его премьера прошла 23 июня 1987 года в ленинградском кинотеатре. Вестерн посмотрели совсем немного зрителей, потому что первый раз ленту крутили для фестиваля «Мосфильм-87».

Уже в широком прокате «Человек с бульвара Капуцинов» собрал более 60 миллионов просмотров. Он занял 36-е место по посещаемости среди всех кинолент своего времени и прочное место в сердцах советских зрителей.

Заслуженные фильмом награды: