«Интервью с вампиром»: что стало с актерами культового фильма

Кадр из фильма «Интервью с вампиром», реж. Нил Джордан, 1994.

Уже прошел 31 год с того момента, как на экраны вышла лента про кровопийцев. Как за это время изменились Брэд Питт, Том Круз и другие актеры?

Знаковым для жанра вампирского кино стал 1994 год: на экраны вышел фильм «Интервью с вампиром» — экранизация одноименного романа Энн Райс.

Фильм не просто закрепил за темой бессмертных кровопийц место в мейнстримном кинематографе, но и стал поворотным пунктом в карьере исполнителей главных ролей.

Для одних это кино стало стартом к мировой славе, для других — испытанием, выявившим скрытые кризисы.

Брэд Питт — Луи де Пон дю Лак

Брэд Питт в фильме «Интервью с вампиром» сыграл главную роль.

Это был первый серьезный проект будущей кинозвезды. Питт загорелся им, едва узнав сценарий, однако съемки по итогу дались ему настолько тяжело, что он хотел покинуть проект.

«Я был в темном месте. Эта история — о вине, одиночестве, бессмертии… И я чувствовал это на себе. Грусть Луи перестала быть игрой», — говорил потом актер в одном из своих интервью.

Такое его настроение неудивительно: съемки происходили в основном ночью, в темных и весьма тесных помещениях, в тяжелых нарядах и плотном гриме… По итогу они пробудили в актере что-то темное и болезненное, что лежало в глубине его души.

«Я тогда не все понимала, но чувствовала, что Брэд несет на себе что-то тяжелое. Когда он плакал, это не выглядело как актерская игра — это было как признание», — говорила про него потом Кирстен Данст, сыгравшая Клаудию.

Роль в «Интервью с вампиром» стала поворотной в карьере Брэда Питта. После его начали приглашать в крупные проекты, благодаря которым он в итоге стал голливудской кинозвездой.

Актер снимается и по сей день. В 2025 его можно увидеть на экране в фильме «F1», а в следующем он появится в «Приключениях Клиффа Бута». И там, и там, разумеется, в главных ролях.

Кирстен Данст — Клодия

Роль вечно заключенной в теле ребенка вампирши Клодии досталась Кирстен Данст.

На момент съемок «Интервью с вампиром» у актрисы уже был киноопыт, правда, в эпизодах. Роль в этом фильме стала ключевой в ее карьере.

Для нее съемки тоже оказались непростыми. Чего стоил только поцелуй с Питтом, который был старше нее на 18 лет!

«Я думала, что это будет грубо, и что заражусь от Брэда кутисом — это своего рода инфекционное заболевание, передаваемое через телесный контакт от взрослого к ребенку, ведь мне тогда было 11 лет», — признавалась потом в интервью Данст.

И пусть Кирстен в будущем и стала известной актрисой с багажом серьезных ролей, этот эпизод поначалу бросал тень на ее карьеру. Через четыре года, когда ей исполнилось 15 лет, Кирстен получила предложение сыграть главную роль в фильме «Красота по-американски».

Ее героиня должна была поцеловаться с Кевином Спейси. Однако сценарий, в котором 16-летняя девушка становится объектом вожделения и неприличных домогательств со стороны взрослого мужчины, ей категорически не понравился. Она решительно отказалась от участия. Вместо нее роль по итогу исполнила 19-летняя Мина Сувари.

Кирстен Данст продолжает активно сниматься для больших экранов. В 2025-м ее можно увидеть в криминальной драме «Грабитель с крыши».

Том Круз — Лестат де Лионкур

Еще одну главную роль — вампира Лестата — исполнил Том Круз.

На момент съемок «Интервью с вампиром» он уже был известен благодаря главным ролям в фильмах «Рискованный бизнес», «Легенда», «Лучший стрелок», а также второстепенной роли в «Человеке дождя», которая принесла ему «Оскар».

Правда, к тому моменту он умудрился отхватить номинацию на «Золотую малину» (за худшую актерскую работу), но, так как победы удалось избежать, это несильно отразилось на карьере Круза.

Что интересно, изначально кандидатурой Тома оказалась недовольна Энн Райс — автор романа, по которому и снимали фильм. Она видела в роли Лестата совсем другого актера, а не 25-летнего Круза. Однако по итогу осталась так довольна его игрой, что даже проплатила хвалебную статью.

«Эта роль сложная. Было бы ложью сказать, что я она меня не измотала. Но я грустил, когда это долгое путешествие закончилось, потому что получил много удовольствия, играя Лестата. Каждый персонаж и каждый фильм требует различных вещей. Но образ Лестата, думаю, можно назвать самым сочным», — вспоминал потом съемки Том Круз в своем интервью для «Interview Magazine».

Сейчас за плечами Круза почти 50 проектов. В 2025-м с ним на экраны вышла новая часть «Миссия невыполнима» — «Смертельная расплата». И уже идут съемки третьей части «Топ Гана».

Антонио Бандерас — Арман

Роль предводителя тайного вампирского клана Армана, с которым Луи и Клодия познакомились в Париже, сыграл Антонио Бандерас.

В «Интервью с вампиром» Бандерас пришел актером, состоявшимся в испанском кинематографе, но не слишком известным в Голливуде. И этот фильм был в ряду с другими, принесшими Антонио мировую славу.

Интересно, что киношный Арман мало похож на книжного — примерно 16-летнего юношу, словно сошедшего с полотен эпохи Возрождения. Арман Бандераса же, наоборот, был брутальным взрослым мужчиной.

Учитывая возмущения Райс по поводу Круза в роли Лестата, удивительно, что она никак не высказывалась о выборе режиссером Антонио. Хотя, может, ее смягчило изменение сюжета, ведь в книге Луи на долгие годы остается с Арманом, а в фильме категорически отказывается от этого.

Сейчас за плечами Антонио Бандераса роли почти в ста фильмах. В 2024-м он снялся в «Плохой девочке», а в 2025-м озвучил одного из героев третьей части «Приключений Паддингтона».

Кристиан Слэйтер — Дэниел Моллой

Кристиан Слэйтер сыграл журналиста Дэниела Моллоя, которому Луи поведал о своей жизни, а после Лестат превратил в вампира.

На момент съемок «Интервью с вампиром» Слэйтер уже был известен в мире кино, в первую очередь благодаря фильму «Смертельное влечение».

В «Интервью» актер попал почти случайно — умер Ривер Феникс, и Кристиану пришлось срочно его заменить. И именно роль Дэниела сделала его по-настоящему Однако вместе с большой славой к нему в жизнь пришли и большие искушения.

Ролей у Слейтера становилось все меньше, а наркотиков и алкоголя — все больше. Однако ему удалось подняться со дна зависимости и снова прославиться благодаря роли в «Нимфоманке» Ларса фон Триера и игре в сериале «Мистер Робот» — за нее он даже получил «Золотой глобус».