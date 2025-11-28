Икра под микроскопом: какие паразиты могут оказаться на вашем праздничном столе

Фото, видео: 5-tv.ru

Тарталетки, бутерброды и множество закусок — все это с икрой. Но может ли деликатес быть смертельно опасным?

Праздники приближаются, и закуска, без которой не обходится ни один новогодний стол, растет в цене. Эксперты обещают подорожание красной икры в декабре до почти десяти тысяч рублей за килограмм. Один килограмм черной превысит все сто тысяч.

Как не стать средой обитания для гельминтов? Где взять качественный и безопасный деликатес? Чем красная икра отличается от черной и почему вторая стоит так дорого? А также — кто живет в икре и чем может навредить? Кто живет в икре и чем может навредить? К чему приводит любовь к этому деликатесу?

Кто может обитать в банке икры

В красной икре, как и в рыбе, личинки анизакид — не редкость.

Анизакиды — это разновидность круглых червей. Их естественные хозяева — морские млекопитающие: киты, дельфины, тюлени. Рыба, в том числе лососевые, становится промежуточным хозяином. Паразиты живут в ее мышцах и внутренних органах, включая икру.

Если съесть такого паразита, последствия могут быть разными. Анизакиды внедряются в стенки желудка и вызывают симптомы, как при отравлении: боль, тошноту, диарею. Также возможна внезапная аллергическая реакция.

«Начиная от крапивницы и заканчивая тяжелыми аллергическими проявлениями. Во всех этих случаях надо обратиться ко врачу, и только он может поставить диагноз. Никакой самодиагностики, никакого самолечения в паразитологии быть не может. Это смертельно опасно», — говорит паразитолог Евгений Морозов.

Важно понимать, что на крупных производствах, где соблюдают технологию и работают по ГОСТу, живые личинки — практически исключение.

Как добывается икра

А на берегу Ладожского озера расположилась настоящая рыбная ферма.

«Нашу рыбу мы выращиваем, начиная с малька, с десяти грамм. Та рыба, у которой икра созревает, называется диплоид, и она выращивается три года. Потому что выход икры на третий год самый оптимальный», — разъясняет директор производства натуральной икры Евгений Проворов.

Сегодня добыча черной икры в дикой природе — запрещена. Все это — продукция аквакультуры. На то, чтобы вырастить икорное стадо, уходит порядка десяти лет.

«В последние годы, активно развивается, разработан метод прижизненного получения икры от осетровых видов рыб», — делится директор по рыбоводству Владимир Ефименко.

Такой гуманный способ еще называют дойкой по аналогии с получением коровьего молока. За осетром там особый контроль и уход.

«Вегетационный период, когда рыба растет, кормится активно и нагуливает икру. После того, как рыба созревает, на аппаратах УЗИ мы определяем зрелых самок, и дальше она проходит процесс зимовки, так называемый. Когда мы не менее двух месяцев содержим до низких температур порядка шести градусов», — рассказывает мастер-рыбовод Сергей Чипчин.

Чтобы соблюсти все правила, потребуется помощь искусственного интеллекта.

«Вот я и кормушки. Они подключены к компьютеру. Компьютер срабатывает и выдает корма через определенные промежутки времени», — комментирует специалист.

Теперь понятно, почему черная икра на вес золота. Но все-таки этот продукт не массовый. Поэтому вернемся к выбору красной, ведь порадовать себя бутербродом с ней в новогоднюю ночь хочет практически каждый.

Чем осетровая икра отличается от лососевой

Для проверки выложили все три образца на тарелки, чтобы проверить, в том числе и на наличие паразитов.

«Зерно должно было быть рассыпчатым, но оно вязкое, связано этим соком. Получается, что изготовитель пытался увеличить вес продукта за счет этого, сюда вносились какие-то дополнительные добавки», — отмечает специалист по качеству рыбы и морепродуктов Руслан Звягин.

Следующий образец — икра из стеклянной банки.

«Все в принципе хорошо, зерно крупненькое, то есть изначально сырье было очень неплохим, но здесь тоже производитель не устоял от соблазна добавить немного массы для выхода готового продукта», — говорит эксперт.

И, наконец, третий образец — микс икры лососевых рыб.

«В ней довольно много лопанца, то есть, возможно, это просто была уже какая-то слабая икра, которую подвергли расфасовке», — поясняет он.

Плохая новость: все образцы были не идеального качества. Хорошая новость в том, что именно в этих упаковках паразитов нет.

«Тут нет никаких гельминтов, ничего, как бы все хорошо», — заключает Звягин.

О том, как именно попадает посторонняя жизнь в икру, давно известно.

«Рыба, разная рыба содержит разные виды паразитов. Морская рыба — это одни паразиты, это вот, например, анизакиды. Речная рыба тоже у нас подразделяется на рыбу семейства карповых, например, где у нас достаточно серьезный паразит — описторхис фелинеус, вызывающий очень серьезное заболевание — описторхоз», — уверяет паразитолог.

Чтобы быть уверенным в качестве икры, не следует покупать ее на развес, на рынках или по объявлению в интернете. Приобретать стоит только в магазинах, от проверенных производителей и в герметичных упаковках. Предпочтение надо отдавать стеклянным — в этом случае еще до покупки можно оценить, хороша икра или нет.