Каждая секунда решает: как спастись из горящей квартиры и не погибнуть от угарного газа

Фото, видео: 5-tv.ru

Самая полезная техника в доме может быть не самой безопасной. Как уберечь себя и детей от внезапного пожара?

Восемь человек, среди них четверо детей, погибли при пожаре в Сургуте. Небольшой двухэтажный дом загорелся ночью, а к приезду пожарных обрушилась кровля. Из огня спаслись лишь два человека.

Чаще всего пожары возникают на кухне во время готовки. И тушить эти возгорания нужно уметь. Если залить горящее масло водой, оно вспыхнет еще сильнее — это общеизвестный факт. Однако, когда горит сковорода у тебя на плите, об этом в панике часто забывают.

Еще одна причина возгораний — неисправная электропроводка. Залить распределительный щит, который горел из-за замыкания, — плохая идея.

Квартира артистки Инстасамки в центре Москвы, которую она снимала за полмиллиона рублей в месяц, загорелась из-за неисправного камина и плохой вентиляции. Страховая компания уже выплатила хозяину жилья два с половиной миллиона рублей. Но теперь требует их от блогерши.

Как потушить пожар и остаться в живых? Почему дома горят так быстро? Сколько времени есть на принятие решения? Почему Инстасамка оказалась должна два с половиной миллиона? Бороться с огнем самому или спасаться и ждать пожарных? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Что делать, если загорелась квартира

5-tv.ru

Каждый день в России происходит около 300 пожаров в квартирах и домах. И тушить, говорят спасатели, становится все сложнее.

«Разгорается моментом, синтетики полно. То есть то, что раньше разгоралось семь минут, сейчас будет разгораться одну», — поясняет инструктор пожарного тренинга Аля Щербина.

Если в квартире появилось открытое пламя, важно быстро и адекватно оценить ситуацию.

«Пять-десять секунд у вас для того, чтобы потушить. Не получилось? Уходим», — рассказывает заместитель начальника 5 РОНПР Управления ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве подполковник внутренней службы Илья Радюкин.

Возгорания гаджетов, электросамокатов и других приборов с литий-ионными батареями тоже нужно уметь тушить.

«Поливать горящий пауэрбанк, горящий электросамокат и горящий телефон водичкой нельзя. Либо вы „булькнули“ его сразу же в какую-то емкость с водой, либо вы просто противопожарным полотном его накрыли», — объясняет Щербина.

Какие бывают огнетушители

5-tv.ru

Девять из десяти бытовых пожаров можно было бы потушить в первую минуту, если бы под рукой оказался огнетушитель. Для широкого применения доступны три вида: порошковый, воздушно-эмульсионный и углекислотный. И у каждого есть свои плюсы и минусы.

Самый популярный на сегодня — порошковый. Он универсальный, недорогой, однако оставляет следы, от которых сложно избавиться.

Углекислотный не оставляет следов, зато раструбом может обморозить руки, и он не способен потушить твердые горючие материалы. У воздушно-эмульсионного свои преимущества и недостатки.

Как выбраться из задымленного здания

5-tv.ru

Если пожар застал на верхних этажах и покинуть здание не получается, то стоит знать несколько способов, как действовать в такой ситуации.

«Идете в самое дальнее помещение, закрываете за собой все двери. Прокладывайте низ, щель, где под дверью полотенцами», — рекомендует Радюкин.

Самое коварное во время пожара даже не открытое пламя, а угарный газ. Потерять сознание можно даже после нескольких вдохов. Пожарные имитируют задымление помещения, чтобы ведущий «Страны Советов» Роман Перелыгин смог применить полученные знания в условиях, которые приближены к настоящим.

«Из задымленного помещения нужно выбираться кратчайшим путем. Держаться как можно ближе к полу. И прикрывать дыхательные пути тканью», — разъясняет он.

Для полного спокойствия лучше хранить дома специальные фильтрующие маски для эвакуации из задымленных помещений — они спасут как от токсичных продуктов горения, так и от угарного газа.

Получится ли справиться с возгоранием и открытым пламенем?

Порошковый огнетушитель накрыл весь очаг целиком. Через секунду стало понятно, что пламя потушено, но все в порошке. Кстати, есть еще самосрабатывающие огнетушители.

Как только температура вокруг него достигает 85-ти градусов, происходит химическая реакция, огнетушитель разбрасывает порошок и гасит пламя. Их лучше всего хранить в таких помещениях, где люди бывают нечасто, в гараже, например.

Интересно, как справится воздушно-эмульсионный огнетушитель?

И в этом случае погасить огонь Роману удалось в считанные секунды. Но важно помнить, что этот тип нельзя использовать для тушения электроприборов, сильно нагретых или расплавленных веществ.

Не подойдет он при воспламенении бытового газа и материалов, для горения которых не нужен кислород — хлопка, например, или магния.

«Сегодня мы применили два огнетушителя, но в быту все-таки лучше использовать порошковый, так как он более универсальный», — советует ведущий.

Так что, как минимум, один огнетушитель дома должен быть, и не где-нибудь на антресолях, а в легкодоступном месте. Кроме того, специалисты рекомендуют установить дома пожарные датчики.

Также не стоит оставлять бытовые приборы в сети и нужно всегда следить за открытым огнем, особенное при наличии камина дома.

В последнем случае важно, чтобы не было утечек угарного газа из-за неправильной эксплуатации. Первый признак отравления — тупая головная боль. Как только почувствовалось недомогание, нужно выйти на свежий воздух. А для снятия симптомов должна быть аптечка с эффективным обезболивающим.