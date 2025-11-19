Опасные трюки и семейные тайны Сафронова: как живет главный иллюзионист страны

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС

Сергей Сафронов очень изменился за последние пять лет. Какая часть жизни стала для артиста главной, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью главного иллюзиониста страны Сергея Сафронова. Какие драмы скрываются за внешним лоском его эффектных шоу? Почему отец артиста запрещал ему делать трюки с электричеством? Как банальная поломка реквизита привела Сафронова к личному счастью? В каких постановках уже участвует одна из дочерей звезды? И что изменилось в жизни знаменитости с появлением на свет четвертого ребенка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Сколько пятерок получила?» — спрашивает иллюзионист у дочери.

«Все», — отвечает Алиса Сафронова.

Иллюзионист Сергей Сафронов забирает дочь из школы. Как обычный отец, а не мировая знаменитость.

«Какой скучный папа. Сразу домой везет. Но нет, иногда… Скажи правду, иногда же мы с тобой заходим в какие-нибудь торговые центры, гулять ходим во двор», — говорит артист.

Недавно хлопот в семье Сафронова заметно прибавилось. В октябре жена Екатерина подарила ему дочь Оливию. Теперь у супругов подрастают сразу две принцессы. Правда, по словам артиста, девочки совершенно не похожи друг на друга. Алиса рыженькая, как отец, а вот младшая — вся в маму.

«Это первый ребенок, первый Сафронов не рыжий. Она темненькая, точная копия Кати», — отмечает иллюзионист.

Для самого Сафронова Оливия стала четвертым ребенком. От первого брака с продюсером Марией у шоумена есть дочь Алина и сын Владимир. Но артист признается: появление последней малышки на свет стало самым необычным для него. Ведь он впервые присутствовал на родах и даже перерезал пуповину.

«Мне дали только возможность кончик надрезать. Ты сам подержал это все в своих руках. Это дорогого стоит», — подчеркивает знаменитость.

Несмотря на сильную загруженность на работе, Сафронов полностью участвует в делах семьи. Он может запросто сменить подгузник дочери и приготовить всем обед, когда супруга занята.

«Для меня никогда не проблема взять пакет и выкинуть его в мусоропровод. Ровно как, я не знаю, вымыть за собой посуду. Ровно как и приготовить еду», — отмечает иллюзионист.

Сергей Сафронов признается: после постановки страшного диагноза (лимфома) и победы над болезнью он понял, что семья — его главная ценность.

«Мне нравится то, что я сам меняюсь. Если вспомнить меня лет пять назад, это 100-килограммовый, лысый, пьющий, кривой человек, который еще какое-то время, я думаю, стер бы себя с лица земли», — признается артист.

Правда, наличие уже четверых наследников никак не сказались на тяге иллюзиониста к экстриму. Он признался, что по-прежнему не бережет себя в работе. И, как раньше, готов рисковать ради вау-эффекта: тонуть, гореть, выбираться из железного капкана.

«Я получаю такое удовольствие, когда я проделываю невероятно сложный и опасный трюк. Кайф, который я хочу снова и снова испытать. И никакие дети не останавливают», — отмечает Сафронов.

«Ощущение очень сложное, оно тяжелое, но очень приятное. И в момент, когда ты его поймал один раз, получил этот кайф, то ты с него не слазишь», — объясняет боксер Константин Цзю.

Сафронов смеется: близкие уже много раз пытались отговорить его от риска. Как только появился первый ребенок, Алина, артиста старалась вразумить его теща. А когда у звезды родился сын Владимир, к здравому смыслу начал призывать уже родной отец.

«Я стал делать трюк с катушкой Николы Теслы, когда через мое тело проходил разряд электрического тока, способный убить меня в секунду. Они все равно мне говорят: зачем ты это делаешь? Папа мой приезжал, отнимал у меня смирительную рубашку, чтобы я не выполнял этот трюк», — рассказывает иллюзионист.

Сергей Сафронов уверяет: у родственников нет ни единого шанса заставить его отказаться от своей опасной работы. Ведь артиста не останавливают даже травмы, а они случаются довольно часто.

«Меня подвесили в центре металлического капкана. Огромная пасть металлическая, и в центре вишу я… Не успел освободиться, капкан захлопнулся практически со мной внутри. Я успел отстегнуть ногу. Прыгаю и вижу, как уже капкан смыкается и зубья впиваются мне в руку, вырывают кусок мяса, сбивают меня в полете. Я падаю на левую руку, ломаю себе ее. И с порванной рукой, с переломанной рукой доработал шоу до конца», — вспоминает Сафронов.

«Это, наверное, такой, по крайней мере, я от себя могу сказать, юношеский максимализм. То есть когда мы в детстве смотрели на какие-то опасные профессии, типа пожарных, летчики-истребители, космонавты. Всем хочется, особенно пацанам, связать свою жизнь с этими историями», — говорит актер Роман Курцын.

Артист уверяет: от исполнения сложных номеров его не отговаривает лишь жена Екатерина. Хотя, конечно, женщина волнуется. Ведь она не понаслышке знает, как опасна и трудна работа в шоу. Дело в том, что супруга Сергея Сафронова много лет проработала его ассистенткой. Причем их роман начался с неприятностей.

«Она делала трюк: в одном месте исчезает, а в другом месте появляется… Я делаю па, все, она исчезла. За кулисы забегаю — она застряла. Плачет. Больно, кричит от боли. Я говорю: „Ломайте аппарат“. Аппарат разломали, достали ее. Я накричал на нее. А потом пришлось жениться», — делится иллюзионист.

Несмотря на тревоги, Екатерина даже разрешила мужу приобщить к профессии их дочь. Теперь артистка-первоклассница Алиса выступает наравне с отцом.

«Она не боится трудиться, не боится работать. И, кстати говоря, получает гонорар. Так вот, чтобы вы понимали, видя результат, она сейчас отработала уже в этом году порядка 50 шоу», — заявляет Сафронов.

Он не исключает, что в будущем к ним присоединится и Оливия. Конечно, если девочка захочет тоже стать артисткой. И иллюзионист не собирается ей в этом препятствовать. Ведь для него гастроли с дочерьми — еще один шанс побыть с семьей, хотя и вдалеке от дома.