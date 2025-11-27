Трагедия «Джентльмена удачи»: как Муратов проиграл все, потерял память и попал в психушку

Фото: Mosfilm/Legion-Media

Артист был знаменит на весь СССР. Но почему он собственноручно загубил свою успешную актерскую деятельность?

Раднэр Муратов — культовая фигура советского кинематографа и один из главных «Джентльменов удачи». Он подарил зрителю того самого жулика Василия Алибабаевича, а фразы «Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста!» и «Там тепло, там моя мама» цитируются до сих пор.

Каким на самом деле был Муратов в жизни и почему он собственноручно загубил свою успешную актерскую деятельность — читайте в материале 5-tv.ru.

Детство и юность Раднэра Муратова

Mosfilm/Legion-Media

Муратов появился на свет в татарской семье в Ленинграде в 1928 году. Его отцом был активный член коммунистической партии, который принимал участие в строительстве Советского Союза и был первым секретарем Татарского обкома КПСС. Он отличался в партийных кругах особым уважением.

Мальчика назвали Раднэром, означавшим «Радуйся новой эре!», но звали его с самого детства просто Радиком. Несмотря на высокий статус папы, рос он таким же, как и все — без хвастовства, роскоши и баловства. Правда, все-таки влияние отца сыграло в выборе профессии.

У сверстников не было полезных связей, поэтому они не могли получить высокие должности или найти работу мечты. Однако благодаря связям Муратова-старшего у Раднэра получилось сделать шаг к желаемому — поступить в высшее военное летное училище. Молодой человек грезил стать летчиком.

Нельзя сказать, что в учебе он был лучшим, но получить заветный диплом летчика у него все же получилось. Муратов служил в воинской части и летал на современном истребителе, но был уволен из-за сокращения штата — опытных пилотов в то время хватало.

Унывать молодой человек не стал и отправился покорять Москву.

Деньги, смех и пляски Раднэра Муратова

Mosfilm/Legion-Media

С «полными карманами» амбиций Раднэр решил попытать удачу и поступить во ВГИК. Уже тогда образовательное учреждение считалось одним из самых престижных в столице, и туда был огромный конкурс. Муратова с помощью отца сразу приняли в ряды студентов.

Жил будущий актер на широкую ногу, в отличие от своих однокурсников. В съемной квартире редко было тихо и спокойно — Раднэр часто устраивал вечеринки и шумные посиделки с друзьями.

По городу молодой человек передвигался не на метро, автобусе или пешком, а исключительно на такси. Но стоит отметить, что такой разгульный образ жизни и столь частое посещение светских мероприятий хорошо сказалось на его круге знакомств — он значительно расширился, наполнившись «полезными» людьми.

Среди девушек он не то что был известен, дамы мечтали хотя бы о встрече с ним. Поэтому в таком изобильном цветнике он выбирал только самых лучших.

Так, на втором курсе его супругой стала самая красивая студентка Изольда Извицкая. На тот момент она уже была восходящей звездой кино.

Личная жизнь и первые карьерные шаги Раднэра Муратова

Mosfilm/Legion-Media

Если сначала восходящая звезда Изольда «выходила замуж» за богатого и знатного Муратова, то через какое-то время о Раднэре уже никто и не знал — Извицкая стала популярнейшей актрисой. И получилось у нее это сделать еще до окончания института, а супруг ее оставался все тем же студентом ВГИКа.

Однако они вдвоем были вхожими в лучшие дома столицы, якобы именно из-за известности Изольды.

К сожалению, брак Извицкой и Муратова не продлился долго. Они прожили вместе три года и разошлись. По слухам, расстаться им пришлось из-за частых измен со стороны самой Изольды.

Но Муратов долго не тосковал по бывшей и уже официально зарегистрировал брак с коллегой Еленой Довлатбековой. Даже отец Раднэра дал добро на такой союз, и вскоре у пары родился сын, которого назвали Леонид.

И тут начался взлет по карьерной лестнице Муратова — он часто принимал участие в съемках, так как катастрофически не хватало актеров с восточной внешностью в советском кинематографе. Ему не приходилось «козырять» положением папы, ведь работа сама находила его.

Он успел сыграть во многих известнейших картинках: «Максим Перепелица», «Поединок», «Время, вперед!», «Золотой теленок», «Щит и меч», «Непридуманная история», «Отец солдата» и других. Настоящая слава пришла после выхода кинокомедии «Джентльмены удачи» (1971).

На счету Раднэра за всю актерскую деятельность более 100 фильмов. Ему удавалось даже в крохотной роли стать объектом обожания зрителей.

Момент, перевернувший жизнь Раднэра Муратова

Mosfilm/Legion-Media

Но жизнь имеет свойство резко изменяться кардинально, что и произошло с Марутовым. Жена ушла с сыном из-за измен актера, а отца не стало. Жизни в вечном празднике без забот и хлопот ему все равно хотелось. Даже ради семьи он не собирался отказываться от тусовок и кратких романов на стороне.

Переломным моментом стал его первый визит на ипподром, куда пригласил его друг. Артист решил в шутку сделать ставку на лошадь, хотя в ней почти все сомневались. Однако эта лошадь обскакала соперников, а Раднэр за это получил выигрыш.

Его, как азартного человека, затянуло в кабалу ставок на скачках. Новому постоянному гостю изначально везло, но позже начались и поражения.

Последние годы жизни Раднэра Муратова

Mosfilm/Legion-Media

Муратов проиграл все за два года и влез в долги. Естественно, спасение от несчастий он нашел в бутылке спиртного. А из-за того, что сильно боялся кредиторов, а потом и вовсе скрывался от них, у него развилась шизофрения. Позже добавилась еще и болезнь Альцгеймера.

Спасло, что благосклонная бывшая супруга с уже повзрослевшим сыном решили помочь ему, узнав о беде. Хотя поддержки за много лет развода от Раднэра не было.

Леонид планировал отправить отца на лечение в клинику, на что тот категорически не согласился. С имеющимися заболеваниями актер продолжал прикладываться к бутылке, а однажды вовсе не пришел домой.

Два месяца супруга с сыном искали его и нашли в итоге в психиатрической больнице в Ярославской области. Как оказалось, потеря памяти настигла его в самый неподходящий момент. Он не смог вспомнить ни дороги домой, ни адреса, ни даже своего имени.

Пока Леонид решал вопросы для перевода отца в московскую клинику, у Муратова случился инсульт, и он умер на 77-м году жизни в конце 2004 года.

Похоронили Раднера Муратова на столичном Николо-Архангельском кладбище.