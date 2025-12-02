Секрет домашнего лифтинга: как с помощью массажа лица избавиться от морщин

Фото, видео: 5-tv.ru

Добиться гладкой и сияющей кожи можно и в домашних условиях. Какие упражнения помогут замедлить возрастные изменения на лице?

Морщины на лице — вовсе не приговор и уж точно не повод тратиться на дорогие процедуры или бесконечные баночки кремов. Вернуть коже тонус и свежесть можно прямо дома, используя только свои руки.

Эксклюзивно для Пятого канала косметолог и остеопат Людмила Елисавецкая показала пять простых, но эффективных упражнений от морщин, которые легко выполнять самостоятельно.

Никаких масел, кремов или специальных приспособлений не понадобится! Ведь глубокие слои кожи лучше всего прорабатываются именно по сухой поверхности, что делает такой самомассаж не только доступным, но и по-настоящему результативным.

При этом важно понимать, что без полноценного сна, сбалансированного питания и достаточного потребления воды — все усилия по борьбе с морщинами будут напрасными. За кожей нужно следить, но ее состояние сильно зависит от общего здоровья организма.

Упражнения за пять минут разгладят морщины и повысят тонус кожи. Эта техника воздействует на причину проблемы — мышечное напряжение и застой жидкости, а не на их последствия.

Упражнение № 1: «Лобная гладь»

Как сделать эффективный массаж лица от морщин в домашних условиях. Фото: 5-tv.ru

Начать стоит с прогревания лобных мышц. Для этого потребуется положить ладони на лоб, создавая легкое давление. Далее надо выполнять волнообразные движения руками, чтобы улучшить кровообращение и повысить эластичность кожи.

Затем нужно разместить ладони над надбровными дугами и делать разнонаправленные движения: одна рука движется вверх, другая — вниз, создавая легкую вибрацию.

То же самое стоит повторить с противоположным направлением.

Завершить упражнение можно проработкой морщин пальцевыми техниками, двигаясь от надбровных дуг к линии роста волос, как будто собирая валик и перетирая его. По всей поверхности лба необходимо пройтись от трех до пяти раз.

Упражнение № 2: Проработка «гусиных лапок»

Как сделать эффективный массаж лица от морщин в домашних условиях. Фото: 5-tv.ru

Для начала надо тщательно разогреть мышцы вокруг глаз, то есть промять подушечками пальцев, круговыми движениями двигаясь от скуловых костей к вискам.

Выполнить щипковые движения нужно в двух проекциях без крема или масла, чтобы глубоко проработать мышечные волокна. Между пальцами собирается складка, которую и надо перетереть.

Таким образом совершаются движения продольные и поперечные в зоне формирования морщин «гусиных лапок».

А завершить следует направляющими движениями от скул к вискам, задавая тканям правильный вектор.

Упражнение № 3: «Скульптор скул»

Как сделать эффективный массаж лица от морщин в домашних условиях. Фото: 5-tv.ru

Это упражнение эффективно подтягивает щеки и разглаживает носогубные складки.

С помощью глубоких прорабатывающих движений двумя руками от крыльев носа тщательно обрабатывается область под скулой. Расслабляют и удлиняют мышцы, для того чтобы заполнить залом в области носогубки.

Далее, от крыла носа, под скуловой косточкой пальцами направляют ткани к вискам, одновременно подтягивая другой рукой — фиксируя лифтинг.

Повторить данное упражнение можно тоже три-пять раз для каждой стороны.

Упражнение № 4: Коррекция морщин-марионеток

Как сделать эффективный массаж лица от морщин в домашних условиях. Фото: 5-tv.ru

Для проработки области вокруг рта стоит использовать щипковые движения, тщательно разминая круговую мышцу. Аккуратно растягивают ткани между пальцами по всей длине губ.

После, зафиксировав уголки губ, надо напрячь мышцы, как при поцелуе, потому что так они тонизируются, а еще улучшается микроциркуляция в области губ.

Упражнение № 5: Лимфодренажный финиш

Как сделать эффективный массаж лица от морщин в домашних условиях. Фото: 5-tv.ru

Завершить такой комплекс стоит техниками для улучшения микроциркуляции и выведения лишней жидкости.

Ребром ладони требуется выполнять движения от переносицы, следовать по центру лба вверх и затем в стороны. Потом от крыльев носа к ушам, завершая направлением к ключицам. Нужно обратить внимание и хорошо проработать зону вдоль ушей, активизируя лимфоток.

Регулярное выполнение этого комплекса поможет не только разгладить морщины, но и улучшить общее состояние кожи. Важно помнить, что красота — это в первую очередь здоровье и правильный уход.