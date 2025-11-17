Голова в рюкзаке, тело на балконе: почему мать зверски расправилась с шестилетним сыном

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Подмосковье произошло жестокое убийство мальчика. Его совершила родная мать, которая считает себя экстрасенсом.

Вчера в московском Гольяновском пруду в рюкзаке обнаружили голову мальчика. Поначалу в убийстве подозревали отчима несовершеннолетнего. Однако оказалось, что его убила родная мать. Что могло побудить женщину совершить такой зверский поступок, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал судебный психиатр Артем Гилев.

Как произошло убийство шестилетнего ребенка



Фото, видео: telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv

Как сообщили в Starhit.ru, изначально версию с сожителем придумала 31-летняя Елена Цуканова — мама Мирослава. Мальчик был инвалидом и не мог ходить самостоятельно.

Началось все вчера в 9:30 утра — именно тогда в Гольяновском рабочие нашли рюкзак с головой ребенка и тут же позвонили в экстренные службы.

После этого на место прибыли водолазы, чтобы найти и другие части тела. Поиски длились примерно до 16:30 — за это время в полицию успела обратиться бабушка Мирослава, утверждавшая, что сожитель дочери увел ее внука из дома, и больше она его не видела.

После этого сотрудники полиции решили обыскать находящуюся в Балашихе квартиру, в которой проживала семья убитого ребенка. Тело его обнаружили на балконе около 21:00…

Цуканова поначалу напирала на версию с сожителем, но позже сама созналась в убийстве сына.

«Задержана местная жительница, подозреваемая в убийстве 6-летнего сына в городе Балашихе (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла.

По данным следствия, подозреваемая, находясь в квартире в городе Балашихе вместе с ребенком, совершила его убийство, после чего фрагменты тела мальчика выбросила в Гольяновский пруд города Москвы.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия с участием судебно-медицинского эксперта, изъяты вещественные доказательства и ножи. Назначена судебно-медицинская, молекулярно-генетическая экспертизы, а также криминалистическая экспертиза по холодному оружию. Следователем планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы.

В настоящее время проведены допросы родственников, соседей, расследование уголовного дела продолжается», — говорится на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Помимо Мирослава у Цукановой есть еще один ребенок — девятилетняя девочка. На текущий момент ее изъяли из семьи.

Кто такая Елена Цуканова



telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv

По сообщению Starhit.ru, Елена Цуканова перебралась в Москву из Пензенской области. У нее было только неоконченное высшее образование, работала она где придется. А еще — страдала от наркозависимости.

Помимо прочего, у Цукановой была диагностирована параноидная шизофрения. Женщина считала себя экстрасенсом, ходящим между мирами, а в последние годы во снах ее преследовали цифры — по мнению Елены, они были знаками из другого измерения.

«Кстати, в нашей реальности, я считаю, не один даже эксперимент с сознанием, а куча их на Земле. И мне кажется, я была в другом. Можно, конечно, сказать, что это бред и глюки, но все равно как бы понимание этого поражает», — писала она в соцсетях.

Журналисты опросили соседей обвиняемой в убийстве Цукановой. Те отметили, что поведение женщины было неадекватным и в обычной жизни.

«Какие-то проблемы с головой. Очень странная была… Я слышала, как кто-то орет. Слышала крики очень много раз. С момента, как здесь поселились, постоянно дикие крики. Ругань, маты», — рассказали соседи женщины «Известиям».

По словам жителей дома, мать мальчика нередко вела себя нестандартно и производила впечатление человека с психологическими проблемами.

Почему Елена Цуканова убила своего сына

Параноидальная шизофрения — тяжелый диагноз. Люди с ним могут относительно нормально жить только на препаратах, назначенных психиатром, и только при систематическом их приеме.

Однако их картина мира все равно отличается от той, что есть у условно здорового человека.

«У людей с параноидной шизофренией зачастую убийство происходит в состоянии психоза. То есть когда у человека имеется обман восприятия, к примеру, в виде голосов — демонов, бога, инопланетян, которые могут что-то приказать. Есть такие императивные галлюцинации, когда человеку кто-то приказывает, и он ослушаться этого голоса не может, он выполняет все, что ему говорят», — объясняет судебный психиатр Артем Гилев.

Помимо прочего, тут могли быть нарушения мышления в форме бреда. Например, убивший собственного ребенка человек с подобным диагнозом может считать, что его дитя в будущем приведет к смерти человечества или что-то подобное. То есть это могут быть какие-то идеи, которые совершенно не соответствуют реальности. Впрочем, сама Цуканова пока никак не объяснила свои зверские действия.

Поэтому, как отметил эксперт, под воздействием бредовых идей или галлюцинаций страдающие от шизофрении люди могут пойти на убийство даже собственного ребенка.

В СМИ также ходит теория о том, что Цуканова могла убить сына, узнав об убийстве другого ребенка собственной матерью из недавних новостей — это является формой индуцированного бреда.

Психиатр заметил, что в первую очередь это зависит от того, что изначально было у нее внутри.

«Человека с шизофренией невозможно понять с точки зрения логики, его мышление даже называется алогичным. Если можно — значит, его действия или мысли не вызваны бредом. Потому для нормального человека тут сложно проследить закономерность.

Да, действительно, прочитанные новости об убийствах матерями своих сыновей она могла воспринять, например, как знаки от бога, но узнать это можно только от нее самой», — отметил Гилев.