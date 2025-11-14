Самая высокая луна за десятки лет: что ждет знаки зодиака в «Холодную Луну»»
Фото, видео: 5-tv.ru
5 декабря будет одно из главных полнолуний года — суперлуние. В этот момент в космосе Луна окажется максимально близко к Земле.
Декабрь открывается редким небесным событием — полнолунием и одновременно суперлунием в Близнецах, которое пройдет 5 декабря.
В народе его часто называют «Холодная Луна», и не случайно: оно словно подсвечивает самые острые вопросы конца года, заставляет взглянуть трезво на отношения, привычки и контакты, которые окружают нас каждый день.
Подробнее об этом явлении эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Светлана Миллер.
Светлана Миллер
Астролог
Что такое суперлуние и когда оно наступит 5 декабря 2025
Суперлуние — это происходящее вблизи перигея полнолуние, то есть в максимально близкой к нашей планете точке орбиты Луны. Фаза полной Луны наступит в 02:15 по московскому времени, а в 14:07 окажется в перигее своей орбиты. Расстояние, разделяющее Луну и Землю, составит 356 961 километр.
Это сделает спутник Земли на 7,9% больше и на 15% ярче, чем во время обычного полнолуния.
В Северном полушарии, включая Россию, это полнолуние достигнет максимальной высоты над горизонтом, которая не повторится до 2042 года.
Что это означает для любителей астрономии? Луна поднимется на значительную высоту в небе, следуя траекторией, напоминающей путь летнего солнца. Благодаря такому высокому положению, лунный свет не будет скрыт за зданиями, деревьями или холмами. Это позволит наблюдать за Луной практически из любой точки с открытым южным горизонтом.
Как суперлуние 5 декабря 2025 повлияет на каждого
По словам астролога, 5 декабря Луна обострит темы общения, обмена информацией, поездок и окружения.
«То, что раньше казалось незначительным, вдруг приобретет ясность: станет очевидно, кто действительно нужен в жизни, а с кем пути расходятся. Близнецы символизируют двойственность, поэтому у многих людей возникнет желание сделать выбор: между старым и новым, поверхностным и глубоким, привычным и неожиданным», — отметила она.
Влияние суперлуния будет особенно заметно в сфере общения. Ожидаются новые знакомства, которые могут оказаться судьбоносными.
Это не обязательно романтические связи, хотя и они возможны, но в первую очередь важные встречи для развития, роста и движения вперед. Может появиться человек, который предложит идею, проект или просто иной взгляд на жизнь. Стоит обращать внимание на случайные разговоры, переписки и даже короткие реплики — в них может скрываться ключ к будущему.
Не менее ярко проявится тема дорог. Даже короткая поездка в соседний город может принести неожиданные открытия.
У кого-то появится возможность спонтанно отправиться в путешествие, и оно окажется знаковым. У других это будет перемещение по делам или работа с документами, которые изменят планы на ближайшие месяцы. Все, что связано с движением, в эти дни приобретает особую значимость.
«Полнолуние 5 декабря станет своеобразной проверкой на искренность и подлинность. Оно высветит лишнее, расчистит пространство и покажет, кто по-настоящему идет рядом. На его волне приходят новые судьбоносные контакты и события, которые открывают двери в будущее.
Главное — не бояться отпустить прошлое и быть готовыми довериться переменам», — отметила эксперт.
Что можно делать в суперлуние 5 декабря 2025
Как отметила Светлана Миллер, лучшее, что можно сделать в период суперлуния, — это внимательно пересмотреть свое окружение.
«Подумайте, кто действительно идет с вами в будущее, а кто лишь занимает место и тянет назад. Полезно анализировать свои привычные сценарии общения и избавляться от тех, что больше не работают.
Также важно быть открытыми новым людям, встречам и идеям. Если появится желание изменить маршрут, отправиться в дорогу или заняться новыми проектами — это хороший знак, за которым стоит следовать», — подчеркнула она.
Еще один верный шаг: фиксировать свои мысли и инсайты. В дни полнолуния идеи приходят неожиданно, и одна из них может оказаться судьбоносной.
Что нельзя делать в суперлуние 5 декабря
Важно учесть, что суперлуние в Близнецах обостряет эмоции, поэтому не стоит торопиться с решениями, особенно под влиянием раздражения или усталости.
«Также нежелательно зацикливаться на старых связях, которые себя изжили, тратить время на поверхностные разговоры и пустые встречи. Ссоры, выяснение отношений и сплетни в этот день будут отнимать силы и не принесут результата», — пояснила Миллер.
Что принесет суперлуние 5 декабря 2025 для каждого знака зодиака:
Овен
Овнам стоит быть готовыми к новостям и активным разговорам.
Суперлуние 5 декабря поможет прояснить важные договоренности, а также даст шанс завести новые полезные связи.
Звезды советуют Овнам быть внимательнее к словам, так как одно неосторожное замечание способно многое изменить.
Телец
У Тельцов суперлуние поднимет вопросы ценностей и ресурсов.
Возможно, они поймут, кто или что тянет их назад.
Это хороший момент для финансовых решений и для того, чтобы отделить истинные желания от навязанных.
Близнецы
Главными героями этого полнолуния становится знак Близнецов.
Луна подсветит личность каждого представителя этого знака зодиака, привычные для них роли и образ жизни.
Звезды советуют Близнецам себя и понять, с кем им по пути, а с кем пора расстаться. Вокруг может появиться много новых людей — следует выбирать тех, кто действительно откликается.
Рак
События заставят Раков остановиться и прислушаться к внутреннему голосу.
Возможно, уйдут старые страхи или сомнения.
День суперлуния окажется подходящим для завершения ненужных проектов, а также для осознания, кто по-настоящему поддерживает Раков за кулисами жизни.
Лев
Друзья и окружение у Львов выйдут на первый план.
Кто-то проявит себя неожиданно честно, а на место старых связей могут прийти новые.
Вселенная шепчет: обратите внимание на предложения о совместных проектах — они могут оказаться судьбоносными.
Дева
Суперлуние напрямую касается карьеры и целей Дев.
В этот день они ясно увидят, в каком направлении им стоит двигаться дальше. Возможно, появятся новые контакты, которые помогут Девам в работе.
Но важно не спорить, а выстраивать диалог.
Весы
Весам в суперлуние нужно расширить свои горизонты.
У них может появиться идея поездки или обучения, которая изменит все будущее.
Звезды советуют Весам быть открытыми случайностям — они приведут туда, где представители воздушной стихии получат новые возможности.
Скорпион
У Скорпионов Луна высветит тему доверия и близких связей.
Возможно, им придется поставить точку в отношениях, которые больше не развиваются.
Но именно это позволит Скорпионам впустить в жизнь новые встречи и более глубокую близость.
Стрелец
Суперлуние происходит напротив знака Стрельцов, и на первый план у них выходят отношения.
Партнер, коллега или близкий человек может показать, как он видит будущее представителей этого знака.
Для Стрельцов суперлуние будет временем прояснения границ и принятия решения о том, кто идет с ними дальше по жизни.
Козерог
У Козерогов в суперлуние будет фокус на делах, привычках и здоровье.
Они могут решить отказаться от того, что истощает, и найти новые способы поддерживать себя.
Также появятся предложения, которые изменят ритм повседневности Козерогов.
Водолей
Суперлуние подарит Водолеям яркие эмоции.
Это может быть романтическая встреча или событие, которое вдохновит и откроет новые творческие силы.
Звезды советуют Водолеям слушать свое сердце и не бояться неожиданных знакомств.
Рыбы
У Рыб главной темой станут дом и семья.
Возможно, они решат изменить что-то в своем пространстве или откроют новые грани близких отношений.
А для кого-то это станет точкой, в которой важно будет важно расставить приоритеты между домом и внешними делами.