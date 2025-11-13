Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Фото, видео: 5-tv.ru

Противоположные стихии главных созвездий декабря принесут знакам зодиака много переменчивости в любви. Как это повлияет на их отношения?

В последний месяц года отношения у большинства знаков будут переменчивыми.

Отчасти в этом повинен переход гендерных планет из созвездия огненного знака зодиака в созвездие земного. Но за нестабильность в любви будут нести ответственность и другие небесные тела.

Подробнее об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Ксения Шахова.

Любовный гороскоп на декабрь 2025 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

По словам астролога, первая половина декабря отмечена напряженным взаимодействием Марса с Сатурном и Нептуном — вплоть до 15 числа, пока Марс не переместится в Козерога.

До этого периода пылкая планета, находясь еще и к тому же в огненной стихии, ведет себя строго и строптиво. Мужчины могут быть чересчур сдержанными под гнетом Сатурна, менее щедрыми на внимание и комплименты, а также красивые ухаживания.

Но с изменением положения Марса атмосфера ощутимо меняется. А когда 25 декабря в Козерог войдет еще и Венера, последние дни месяца станут по-настоящему конструктивными и благоприятными для встреч.

«В этот период господствует спокойная, выдержанная энергетика земной стихии. Она словно объединяет мужчину и женщину, делая их общение глубже, доверительнее.

В целом декабрь — это время внутреннего созвучия и единения зрелых душ, поскольку и Стрелец, и Козерог — это знаки мудрости. Они подчеркивают потребность в мудром партнере, таком, с кем можно и умную книгу обсудить, и отправиться в интересное познавательное путешествие или даже короткую поездку», — отметила Ксения Шахова.

Кроме того, взаимодействие гендерных планет намекает на вероятность служебного романа. Не исключено, что в декабре коллега за соседним столом покажется необычайно привлекательным.

Овен — гороскоп любви на декабрь 2025



Декабрь у Овнов начнется с желания делать все по-своему.

Романтика у представителей огненного знака зодиака уйдет на второй план, а внимание сосредоточится на работе, на личных целях.

Только после 15-го числа энергия немного смягчится, и отношения станут более стабильными, рациональными, земными, понятными. Появится некая теплота.

К концу месяца рядом окажется человек, которому Овен может действительно доверять и на которого можно опереться.

Телец — гороскоп любви на декабрь 2025



Начало декабря для Тельцов — словно теплое солнечное утро.

Несмотря на погоду, представителей земного знака зодиака ждет много вдохновения, приятных встреч и маленьких радостей, которые наполнят их душу светом.

Во второй половине месяца тон будет меняться. Понадобится больше расчетливости, трезвого взгляда на отношения. Эмоции утихнут, и Тельцы начнут видеть ситуацию более спокойно и разумно.

Близнецы — гороскоп любви на декабрь 2025



Первая декада декабря для Близнецов окажется нестабильной.

Настроение будет постоянно меняться, а в отношениях, особенно если представители воздушного знака зодиака уже в паре, ощущаются эмоциональные качели: то партнер рядом и внимателен, то исчезает, то порхает, словно бабочка.

С 12 декабря Меркурий в Стрельце расширит круг общения Близнецов и подарит им новые интересные и интеллектуальные знакомства, наполненные смыслом. Им стоит ждать встреч с интересными людьми, учеными, профессионалами своего дела, мастерами. Последний месяц года будет временем не столько страсти, сколько дружеского и уважительного контакта.

К концу декабря отмеченным воздушной стихией важно занять себя делами, сменой обстановки и новыми впечатлениями. Новые впечатления помогут избежать ощущения одиночества.

Рак — гороскоп любви на декабрь 2025



Декабрь для Раков — это настоящее окно в любовь.

Энергия месяца поддержит взаимность, теплые чувства.

А во второй половине декабря представителям водного знака зодиака стоит быть чуть осторожнее.

Эмоции станут более неравномерными: Венера и Марс усилят как инициативу партнера, так и его строптивость. Люди рядом станут активнее и чаще делать первые шаги.

Ракам останется только позволить себе эти шаги принять и ответить на них. Так отношения будут крепче и искреннее, давать их партнерам возможность проявиться.

Лев — гороскоп любви на декабрь 2025



Первая половина декабря для Львов насыщена энергией огня.

Это время ярких впечатлений, смелого самовыражения и приключений.

Однако с 9 по 25 декабря влияние строгого Сатурна напомнит о серьезности и ответственности. Здесь важно быть внимательнее и терпимее к партнеру, вообще к тем людям, которые находятся рядом с представителями огненного знака зодиака.

К концу месяца может вспыхнуть тихая, но очень глубокая симпатия, особенно там, где Львов объединяют с партнером общие дела, заботы и совместные цели.

Дева — гороскоп любви на декабрь 2025



Девы могут ощутить легкое разочарование.

Партнер будто не успевает за их темпом развития отношений, кажется слишком медленным.

Но с середины месяца, когда Марс перейдет в Козерог, ситуация начнет выравниваться. У представителей земного знака зодиака появится больше уверенности в собственных силах, и к Новому году отношения обретут прочность и надежность, привычные им, а общий эмоциональный фон станет станет более гармоничным.

Весы — гороскоп любви на декабрь 2025



Для Весов первая неделя декабря — по-настоящему удачное время для любви и творчества.

Венера окажется в Стрельце, что позволит сиять, чувствовать легкость и внутреннюю гармонию, некую перспективу.

Во второй половине месяца партнер может стать чуть более сдержанным с представителями воздушного знака зодиака, и это может вызвать у них легкое беспокойство.

Но не стоит переживать. К концу декабря атмосфера вновь наполнится теплом, и сближение будет происходить более естественно и без каких-либо усилий.

Скорпион — гороскоп любви на декабрь 2025



После 12 декабря у Скорпионов снизится интерес к внешним событиям, поездкам, контактам, потому что их будет в избытке до этого момента.

Им стоит переключить внимание на внутренний мир, на обещания себе, на свое психоэмоциональное состояние.

Потребность в близости у представителей водного знака зодиака усилится во второй половине месяца, к этому расположит и внешнее пространство.

Спокойные разговоры, совместные дела, искреннее участие в судьбе друг друга помогут Скорпионам сделать связь более прочной, осознанной, теплой. Поэтому стоит больше времени проводить наедине с любимым человеком.

Стрелец — гороскоп любви на декабрь 2025



Первая половина декабря дарит Стрельцам зрелую симпатию и новые интересные знакомства.

С середины месяца отношения станут более серьезными. Легкость общения может уступить место ответственности. Кто-то или что-то задаст новые рамки, что точно ощутят представители огненного знака зодиака.

С 22 декабря, с переходом Солнца в знак Козерога, к Стрельцам придет чувство ответственности и готовность строить надежные, зрелые связи и уверенно идти к своим целям.

Козерог — гороскоп любви на декабрь 2025



Сатурн весь декабрь соединяется с Нептуном, делая чувства Козерогов более тонкими, а самих Козерогов более чувствительными и эмоциональными.

С 15 декабря Марс в земном знаке добавит решимости. Представители этого знака зодиака будут готовы открыто проявить эмоции, взять инициативу в свои руки. И вообще это укрепит их отношения.

В конце месяца соединение Марса и Венеры обещает страсть, взаимность, и старые связи могут также стать прочнее. А новые в любом случае будут яркими и запоминающимися благодаря активности гендерных планет в пространстве этого знака.

Водолей — гороскоп любви на декабрь 2025



Первая декада декабря для Водолеев окажется полна активностью и новыми встречами.

Во второй половине месяца у представителей воздушного знака зодиака может появиться неуверенность в себе и в партнере, какой-то новый вопрос.

Но к концу месяца чувство притяжения станет менее ярким, и Водолеи станут более спокойными и уверенными в себе, у них усилится желание строить надежные, серьезные отношения без эмоциональных качелей и колебаний.

Рыбы — гороскоп любви на декабрь 2025



Весь декабрь для Рыб пройдет под влиянием Нептуна и Сатурна.

Две планеты соединятся, и эмоции представителей водного знака зодиака могут быть, с одной стороны, подавлены снаружи, а с другой стороны — сдержаны изнутри. Партнер же проявит холодность.

Но с середины месяца, после перехода Марса в Козерога, у Рыб появится ощущение некой поддержки и надежности рядом с ними. Доверие и взаимопонимание укрепят их союз, а сердце наполнится спокойной уверенностью.