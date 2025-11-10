«Начинаем свой день традиционно с кофе»: как живут в браке SHAMAN и Екатерина Мизулина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова

SHAMAN и Екатерина Мизулина узаконили свои отношения. Как прошла церемония бракосочетания, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».

Заслуженный артист РФ SHAMAN и Екатерина Мизулина стали мужем и женой. Где прошла регистрация брака? Почему супруги выбрали наряды цвета хаки? Планируют ли они играть пышную свадьбу? И как на их официальный статус отреагировали звезды шоу-бизнеса? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Прошу ответить жениха», — говорит сотрудница ЗАГСа.

«Да», — отвечает исполнитель.

«Прошу ответить невесту», — продолжает регистратор.

«Да», — подтверждает Мизулина.

Певец SHAMAN больше не завидный холостяк — теперь официально. 5 ноября артист и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обменялись кольцами. Молодые поклялась друг другу быть вместе в горе и в радости.

«Объявляю вас мужем и женой», — заявляет сотрудница ЗАГСа.

Фанаты и коллеги исполнителя ликуют. Этой новости они ждали почти восемь месяцев, с тех самых пор, как SHAMAN объявил о романе с Мизулиной со сцены.

«Официально заявляю при всех: мы — пара. Мы встречаемся. И мы вместе», — сказал тогда артист.

А далее певец долго интриговал поклонников редкими откровениями о том, как развиваются их отношения.

«Мы обычно начинаем свой день традиционно с кофе. Кофе, да, и потом, наверное, не знаю, через полтора часа, может быть, завтрак», — уточнял SHAMAN.

И вот свершилось. Поклонники уверены, что брак с любимой женщиной не только сделает певца счастливым, но и вдохновит его на покорение новых творческих высот.

«Они хорошая пара. Катюшка прекрасна, красива, весела, молода», — говорит светский журналист Светлана Рябкова.

«Объединяются два сильных, значимых для наших людей человека, которые в этом тандеме, я уверена, смогут сделать какую-то серьезную программу», — отмечает актриса Эвелина Бледанс.

Правда, пышных торжеств по случаю бракосочетания не было. Влюбленные облачились в рубашки защитного цвета, их кольца не пестрели камнями в несколько карат. Да и торжество прошло символично — в Донецке, куда пара отправилась еще накануне поздравить местных жителей с Днем народного единства. Молодые посетили военно-мемориальный комплекс и заехали к ребятам из пятого лицея. Учащимся они вручили компьютерную технику.

«Я вижу новые стены, абсолютно новые парты, новые доски, новое все», — сказал SHAMAN в ходе встречи.

Также влюбленные успели посетить храм Петра и Февронии, где получили благословение на брак от протоиерея. Теперь поклонники застыли в ожидании: будет ли пара играть роскошную свадьбу, и как скоро новоиспеченные муж с женой соберутся стать родителями?