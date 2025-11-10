Детская ревность, бессонные ночи и критика: как изменилась жизнь в семье Валерии

Фото, видео: TASS Photo/legion-media

Валерия недавно стала бабушкой во второй раз. Какие проблемы возникли на этом фоне в звездной семье, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Валерия рассказала, как нянчится с внуком Мироном. Что уже умеет наследник звезды? Почему он совершенно не похож на родителей? Правда ли его старшая сестра Селин поначалу приняла новорожденного в штыки? Как семья смогла справиться с ее детской ревностью? И в чем подписчики обвинили невестку народной артистки РФ Лиану? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Он очень сильный такой, очень смешной. Уже какие-то звуки повторяет. Ранний. Селинка была ранней, мне кажется, а этот еще прям даже опережает ее», — рассказывает певица.

Этой весной певица Валерия стала во второй раз бабушкой. В конце апреля сын звезды Арсений и его жена Лиана подарили ей внука Мирона. Артистка не скрывает: еще один ребенок в семье — это счастье. Да только вот не все отнеслись к новорожденному с любовью. На ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон» знаменитость рассказала: проблемы возникли с родной сестрой малыша Селин, которая даже просила сдать брата в дом малютки.

«Месяц-два, конечно, было тяжело. Пока он еще ничего не мог, не мог с ней взаимодействовать, пока это был просто плачущий комочек, она, конечно, страшно злилась. Она прямо расстраивалась. Как же он ей мешал жить просто», — делится Валерия.

Первое время, чтобы поменьше видеть брата, Селин даже практически переехала к певице. Артистка признается: ей самой и родителям девочки стоило серьезных усилий настроить ребенка на более благодушное отношение. Спустя несколько месяцев напряженной и слаженной работы домочадцам удалось добиться результата.

«Все у них уже любовь, мир, дружба. Теперь она все, она без него не может. Она с утра бежит к нему, целует… Он реагирует, конечно, улыбается ей. Он тоже ее видит, вообще весь смеется. Счастье, счастье. Какие-то моменты, может быть, ревности проскакивают, но в целом нет, прям замечательно. Я очень рада, что появился второй малыш. Это очень правильно для воспитания детей, для старшей 100%. Она уже никогда не будет эгоисткой», — подчеркивает Валерия.

Недавно Мирону исполнилось полгода. По словам знаменитости, он уже уверенно сидит, произносит свои первые звуки. И при этом совершенно не похож на родителей.

«Внук похож на линию Лианы. Причем даже не на Лиану, а на ее папу. Удивительно. Я прям смотрю, прям деда Леша наш. Он физически какой-то крепкий, мужик прям», — уточняет певица.

Звезда заверяет: Мирон растет спокойным, улыбчивым парнем. Хотя так было не всегда. Весь первый месяц невестка Валерии Лиана Шульгина откровенно рассказывала на своей странице в соцсети, как трудно ей с новорожденным. Он практически не спал, все время плакал и отказывался от грудного молока.

«Малыш весь день провел на груди, засыпал ненадолго и снова просыпался, сильно плакал. В три ночи, наконец, заснул, как я думала. Но уже в четыре утра начал так сильно плакать, что мое сердце разрывалось», — делится Лиана Шульгина.

Добавляли стресса и подписчики, которые то и дело критиковали молодую мать. Сначала им не нравилось, что Лиана одевает Мирона исключительно в серо-бежевой гамме. Затем заподозрили, что она не уделяет своему ребенку достаточно внимания, ведь этим летом Шульгина вместе с мужем отдохнула в Дагестане без детей. Да и после молодая мама стала все чаще оставлять малыша на попечение няни.

«Мы втроем сейчас, няня — с маленьким ребенком. Мы выбирали по знакомству, и у нас няня работает уже три года», — отмечает невестка Валерии.

На днях Лиана Шульгина посетила Париж, откуда хвасталась подписчикам французским колоритом. Мирон опять остался дома. Но сама знаменитость не видит в этом ничего плохого. Она уверена, что мать не должна растворяться в ребенке и ограничивать себя в саморазвитии.

«Я так считаю. У меня такой уклад жизни. Расстраивает, что у нас идеальная картинка, а про нас пишут, просто вот что пишут, серьезно. Просто хайпятся и все», — заявляет Шульгина.

«Очень сложно, когда появляется ребенок. Считают: она родила, она мать, она должна все делать сама. Подумаешь, ночь не поспала, две ночи, три. Это ее предназначение», — говорит блогер Мария Погребняк.

«Любой родитель, который посвящает жизнь полностью своим детям, очень любит потом пальчиком грозить и говорить: я тебе жизнь посвятил, давай-ка возвращай должок, а это портит отношения», — подчеркивает телеведущая Юлия Барановская.

Невестку горячо поддерживает и Валерия. Она считает, что Лиана — потрясающая мать.

«Строгие родители, они меня просто восхищают своим сознательным подходом. То, как они воспитывают детей, как они их обучают», — признается певица.

Валерия прекрасно понимает невестку. Ведь она когда-то и сама пользовалась услугами нянь, пока активно гастролировала по стране и зарабатывала деньги. Певица уверяет, что оставить наследников на близких и помощников — не преступление. Главное, чтобы они жили в мире, любви и ни в чем не нуждались. А с этим у Мирона и Селин все в порядке.