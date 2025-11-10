«Он никогда ни про кого плохо не говорил»: каким коллеги запомнили Юрия Николаева

Фото, видео: Persona Stars/legion-media

Юрий Николаев прожил яркую жизнь, и с его помощью засияло множество знаменитостей. Каким после смерти его запомнили артисты, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Ушел из жизни знаменитый телеведущий Юрий Николаев. Кому из звезд шоу-бизнеса он помог в начале карьеры? Почему винил себя в том, что у них с женой не было детей? Какая болезнь мучила шоумена долгие годы? Как он провел свои последние дни? И действительно ли трагедии можно было избежать? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Есть люди, с которыми ты вроде как и не родственник, и не дружишь так тесно, и встречаешься не так часто. Но когда они уходят, как будто что-то очень значимое теряешь», — отмечает певица Анжелика Агурбаш.

Не стало легенды отечественного телевидения — Юрия Николаева. Человека, с которым на протяжении многих лет вся страна встречала воскресное утро. Того, кто дал путевку в жизнь большому количеству артистов. Именно с выступлений на «Утренней звезде» началась музыкальная карьера Юлии Началовой, Пелагеи, Алексея Чумакова, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Валерии.

«Все эти годы, уже после конкурса, конечно, мы были связаны какой-то невидимой нитью, почти родственной. Всегда с огромной радостью с ним встречалась, всегда было что вспомнить», — делится Валерия.

Николаев много лет боролся с онкологическим заболеванием. Еще в начале 2000-х ему диагностировали рак кишечника. Телеведущий перенес несколько операций и курсов химиотерапии. Болезнь то отступала, то возвращалась вновь.

«Рак кишечника, особенно, например, рак сигмовидной кишки, прямой кишки, он, во-первых, достаточно агрессивен, гораздо быстрее растет, он гораздо чаще и быстрее дает метастазы на более ранних стадиях», — объясняет врач-онколог Александр Дзидзария.

Весь трудный путь Юрий Александрович проходил вместе с супругой. Это был его второй брак. Первый, с однокурсницей по имени Галина, был совсем коротким. А с Элеонорой Николаев прожил более 50 лет.

«Ему очень повезло с супругой, великая женщина… Как-то мы пересеклись. Я ему говорю: „Юра, береги себя, пожалуйста. Ты — наша драгоценность“», — рассказывает музыкант Александр Левшин.

Наследников у пары не было. Телеведущий не скрывал свою боль по этому поводу и винил во всем себя. Вернее, свою вредную привычку. Было время, когда он злоупотреблял алкоголем.

«Никаких абортов мы не делали. Просто пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось. Пытались как-то исправить это положение, но в те годы у медицины не было таких возможностей, как сейчас», — уточнял Николаев.

Родных детей мужчине заменили юные артисты, которым ведущий с помощью конкурса «Утренняя звезда» помогал пробиться на большую сцену. Они называли его папой.

«Он помогал нам пройти через все этапы конкурса. Он успокаивал, когда мы нервничали, вдохновлял нас», — вспоминает Валерия.

Несколько лет назад Юрий Николаев остро ощутил потребность делиться своими знаниями с другими и основал собственную школу творческого мастерства, лично давал мастер-классы будущим телезвездам. Хотя сам в последние годы уже не вел никаких проектов. Однако все равно довольно часто появлялся на экранах в качестве гостя многочисленных телешоу.

«Каждый раз, когда мы где-то пересекались на телевидении или конкурсах. И каждый раз это было общение с тончайшим юмором, с невероятными какими-то воспоминаниями о работе. А вы представляете, сколько у него их было?» — делится певец Родион Газманов.

«Он никогда ни про кого плохо не говорил. Никогда ни с кем против кого-то не интриговал. Вот он был таким: светлым, легким, доброжелательным. От этого — любимым зрителями», — подчеркивает телеведущий Владимир Березин.

Еще в конце прошлого года Юрий Николаев чувствовал себя хорошо. Коллеги и близкие надеялись, что коварная болезнь, наконец, ушла навсегда. Сам шоумен старался следить за здоровьем и физической формой.

«Делаю небольшую зарядку, как обычно, утром, стараюсь играть в теннис», — рассказывал он в мае 2022 года.

А в январе 2025-го случилась беда. Николаев споткнулся о мебель дома, упал и получил перелом бедра. Пришлось делать экстренную операцию, в ходе которой доктора диагностировали у знаменитого пациента тромбоз голени. Врачи смогли восстановить кровоток. Но телеведущий практически утратил способность передвигаться самостоятельно.

«Это достаточно тревожная ситуация, когда вена заполняется сгустками. В случае их отрыва происходит такое явление, которое хирурги боятся больше всего. Это явление называется тромбоэмболия легочной артерии. Оно с высокой долей вероятности может убить человека», — уточняет врач Дзидзария.

СМИ пишут: в начале ноября Николаев почувствовал сильное недомогание, и с каждым днем ему становилось все хуже. Однако обращаться к врачам телеведущий не хотел. Лишь когда температура поднялась до 40 градусов и появились трудности с дыханием, согласился вызвать скорую. Но драгоценное время уже было упущено.

«Человек много лет курил. Легкие у него, скорее всего, были уже с поражением», — предполагает врач-онколог.

В больнице телеведущему диагностировали тяжелую форму пневмонии. 4 ноября Юрий Николаев умер. Ему было 76 лет. Трагическую новость сообщил его друг Николай Цискаридзе.

«Юрий Николаев ушел на небеса… Как горько», — написал артист балета.

Его вклад в историю отечественного телевидения бесценен. Память ведущего почтили многие артисты. Среди них те самые звезды, которым он когда-то дал путевку в жизнь.