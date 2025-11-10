Очередная схема? Не все потерпевшие приняли компенсацию от блогера Аяза Шабутдинова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Потерпевшие от мошенничества не поверили в искренность Аяза Шабутдинова на суде и отказались от компенсации. Как они объяснили такое решение, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Суд вынес решение по делу блогера Аяза Шабутдинова. Какой срок получил бизнес-коуч? Что он сказал во время своей последней речи? Сколько людей обманул Шабутдинов? И почему потерпевшие отказались принимать от него материальную компенсацию? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«По 13-14 миллиардов у них арестовывают имущество. Куда столько? Уже, блин, некуда пихать, они все берут и берут, берут-берут и берут-берут», — возмущается потерпевшая по делу блогера Наталья Калистратова.

Громкий судебный процесс над блогером Аязом Шабутдиновым завершен. Бизнес-тренера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Дали семь лет колонии общего режима и обязали выплатить штраф в размере пяти миллионов рублей.

«Мы считаем постановленный приговор суровым… Наш подзащитный сотрудничал со следствием, полностью признал вину и публично раскаялся в совершенном преступлении», — отмечает адвокат Ксения Цепенок.

«Я не верю, что это признание искреннее. Адвокаты посоветовали для того, чтобы срок смягчили», — уверен бизнесмен Андрей Ковалев.

Предприниматель прославился благодаря своим курсам, на которых обещал сделать подписчиков богатыми. Ученики платили огромные суммы, чтобы услышать его советы. Стоимость тренингов доходила до 12 миллионов рублей.

«Мне довольно-таки случайно попалась реклама Аяза, где он говорит: „Бизнес — это самое интересное, что может быть в жизни. Это самые большие американские горки, когда ты утром думаешь, что ты миллионер и будешь королем мира, а вечером думаешь: о боже, я умру голодным под мостом“», — рассказывает ученица Шабутдинова Марта Жуковская.

Некоторым и правда удалось добиться успеха благодаря курсам. Марта Жуковская — одна из учениц, которая вспоминает блогера с благодарностью.

«Обучил меня с нуля каким-то азам: как открыть ИП, как вообще строится бизнес-модель, что такое бизнес-модель, как создать продукт, как находить людей в команду», — уточняет она.

Но так повезло не всем. У Натальи Калистратовой совершенно другой опыт. Женщина уверена: на тренингах Шабутдинов и его сотрудники проводили сеансы гипноза и таким образом выманивали у людей средства.

«Мы стали танцевать, обниматься. Нас просили вовлекать, звонить знакомым, чтобы мы звали свое окружение, близких людей. Как стадо, наверное, ты входишь в поток. А потом, когда спустя время ты понимаешь, что тебя обманули, уже сделать ничего нельзя. Уже на тебе кредит, ты уже купил. Что-то в этом роде», — делится Калистратова.

Именно Наталья была первой потерпевшей, которая обратилась в суд, но перед этим провела собственное расследование.

«Когда уже на мне были кредиты, уже было поздно. То есть я сразу, по сути, в моменте поняла, что влипла. Обхитрила Аяза. Да, я схитрила. Я за ним ездила, собирала материалы, а потом это все предоставила в МВД», — отмечает она.

А уже после Калистратовой объявились и другие ученики с точно такими же историями.

«Он кричал: „Мы рассрочкой будем деньги получать. Вы откроете прибыльный бизнес и через месяц, получая доход в 100 тысяч, уже из него будете доплачивать“. И вдруг уже на мне висит кредит», — рассказывает пострадавшая Ольга Кузнецова.

«Жертвами мошенников в России становятся десятки миллионов людей, которые теряют триллионы рублей. Сколько самоубийств, сколько людей умерло от инсультов, инфарктов. Сколько людей потеряли не просто деньги — квартиры, семьи, здоровье», — подчеркивает бизнесмен Ковалев.

В ноябре 2023 года Шабутдинова задержали. Его увезли из дома на глазах у жены и двоих детей.

«Ко мне в спальню, я была с сыном, зашли люди, около шести человек, прямо в спальню. Конечно, я была шокирована», — говорила жена бизнес-коуча Лидия Муцольгова в 2023 году.

Блогера, который еще недавно летал на частных самолетах и тратил миллионы на самых роскошных курортах мира, заключили под стражу. Больше никаких ресторанов и вечеринок. Только задушевные разговоры с товарищами по несчастью.

«Это камера приблизительно два на три метра, в которой содержатся четыре человека. Что-то вроде купе в поезде, но только там люди живут и, соответственно, удовлетворяют свои потребности в виде еды и иные», — уточняет адвокат Шабутдинова Дмитрий Григориади.

Имущество бизнес-коуча и счета арестовали. Однако в ходе следствия выяснилось, что помимо российского, у Аяза Шабутдинова имеется гражданство государства Сент-Люсия. И, по данным потерпевших, он владеет недвижимостью за границей, а также хранит солидные суммы в иностранных банках. Какая же судьба ждет эти активы теперь?

«Это страна, относящаяся к странам-офшорам. И страна, которая не выдает, не разглашает информацию о своих бенефициарах, не дает реестр собственников недвижимости. Соответственно, у нас нет договора прямого с этой страной о правовой помощи, получении какой-то информации в рамках расследования уголовного дела», — объясняет юрист Анна Бондякова.

«У него там уже все украденные у людей деньги, а это, по моим прикидкам, где-то 40-50 миллиардов рублей. Он отсидит немного, выйдет условно-досрочно за хорошее поведение и уедет туда», — предполагает Ковалев.

Супруга Аяза Лидия Муцольгова на протяжении всего процесса была на стороне мужа. Она утверждала, что тот честно пытался оказать поддержку своим ученикам.

«Для меня то, что происходит, — это немыслимо, просто немыслимо. Как по заявлению восьми человек о том, что они недовольны качеством услуг, можно посадить человека в СИЗО?» — задавалась вопросом жена бизнес-коуча в ноябре 2023 года.

Однако количество недовольных росло с каждым заседанием. В итоге суд признал Аяза Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества на сумму более 57 миллионов рублей.

Во время своей последней речи Шабутдинов сказал, что выплатил материальную компенсацию пострадавшим. Правда, принять ее согласились не все.

«Адвокат Аяза начал некоторым людям высылать заработную плату. Не возмещение по материальному ущербу по уголовному делу, а заработную плату. Подделывал назначение платежа. А что это означает? Что после завершения уголовного дела обратно отсудит эту заработную плату, так как трудового договора нет. Мошенничество? Мошенничество», — заявляет Наталья Калистратова.

На заседании перед оглашение приговора Аяз Шабутдинов признался, что только в заключении понял истинное назначение денег. Сказал, они нужны не для того, чтобы жить напоказ, а чтобы помогать другим. Но Наталья Калистратова и другие обманутые ученики блогера заявили, что не верят в искренность этих слов. И считают: после выхода на свободу Шабутдинов продолжит обманывать людей.