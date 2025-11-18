Фото, видео: 5-tv.ru

Жизнь по достижении «серебряного» возраста не заканчивается, а только начинается! Какие проекты в России помогают этой категории граждан открыть для себя новые увлечения?

Что можно завоевать в зрелом возрасте, кроме уважения и жизненного опыта? И где люди «серебряного» возраста могут найти новые знакомства? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Программа «Активное долголетие»

Мария Сафронова доказала, что на пенсии можно не только отдыхать, но и покорять спортивные вершины. И таких, как она, по всей стране восемь с половиной миллионов человек.

Программа «Активное долголетие» национального проекта «Семья» объединяет более 14 миллионов людей старшего возраста и помогает им развивать в себе таланты и воплощать мечты.

«Первый раз участвовала в республиканских соревнованиях по скандинавской ходьбе. Заняла первое место, этот вид спорта мне очень нравится, повышает настроение, здоровье прибавляет. И желаю, чтобы все участвовали», — делится героиня.

Соревнования по скандинавской ходьбе для Саранска уже стали традиционными. Участникам от 55 до 86 лет, и у каждого свой спортивный опыт.

«В такой большой обстановке первый раз. Настрой, как всегда, боевой», — рассказывает еще одна участница проекта Любовь Овчинникова.

Программа «Кладовая здоровья»

Пока одни покоряют спортивные дистанции, другие находят гармонию в йоге. В Саранске работает четыре площадки, где занимаются около 100 человек.

«Я предпочитаю йогу. Но йога — это не совсем йога, это йога для пожилых. Растяжка у нас в основном», — говорит участница проекта «Кладовая здоровья» Ольга Дудина.

А вот 85-летняя Тамара Марычева нашла в йоге не только здоровье, но и новый круг общения.

«Мы общаемся, помимо этого, у нас какие-то мероприятия, мы посещаем театры, нас приглашает постоянно национальный театр на свои спектакли. Музыкальный театр имени Яушева, какие-то концерты, у нас есть поездки», — отмечает она.

Все эти активности — часть масштабного проекта «Кладовая здоровья», который реализуется в Мордовии.

Работа идет по трем направлениям: регулярные занятия, просвещение и участие в соревнованиях. И это все для привлечения к систематическим занятиям спортом людей зрелого возраста. Проект охватывает более двух тысяч человек.

«Один из принципов здорового образа жизни — это физическая активность. Даже при ходьбе 30 минут мы улучшаем свое эмоциональное состояние. Плюс улучшается кровоснабжение не только головного мозга, но и сердечно-сосудистой системы», — заявляет руководитель регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Мордовия Елена Тимошкина.

Творческие студии, образовательные курсы, спортивные клубы и многое другое — все это становится доступным для людей «серебряного» возраста по программе «Активное долголетие», которая развивается при поддержке национального проекта «Семья». Программа доказывает, что старший возраст — это еще и новые возможности.