Хотел стать Шварценеггером, а получил ожирение: чем протеин опасен для мужчин

Каждый мужчина стремится стать рельефным. Но как спортивные добавки влияют на здоровье?

Хотел стать Шварценеггером, а получил ожирение. Что спортивное питание делает с мужчинами? Кто заставляет пить протеин и чем он опасен? Из чего на самом деле изготавливают протеиновые батончики? Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Какие побочные эффекты от протеина

Вполне вероятно, что подножку на пути к идеалу вам поставило спортивное питание! Как так вышло — узнаете чуть позже. Сначала о тех, кто пришел к телу мечты простым путем — без зала и тренировок.

В плане эпатажа и легкости достижения эффекта Киркорова точно переплюнул интернет-персонаж — Кирилл Терешин. Его прозвали Руки-Базуки за то, что он надул бицепсы вазелиновым маслом.

Внимание, кадры на видео не для слабонервных!

Конечности начали гнить, одна из них недавно лопнула. И треш-блогеру сделали очередную операцию по откачке вещества из рук.

«Я спрашивал у хирурга, может ли эта кожа в белый цвет превратиться, но это будет долго», — делится блогер.

Если кажется, что естественный подход к наращиванию мышц полностью безопасен, то «Страна советов» спешит разочаровать.

В России стремительно растет рынок спортпита. За десять лет объем производства вырос в шесть раз, а все потому, что из каждого «утюга» советуют протеиновые батончики и порошки.

Но и здесь рисков для здоровья немало. Мечты о красивом и рельефном теле разбиваются о суровую реальность, в которой вместо кубиков может появиться, как минимум, живот и бока.

«Неважно, какой белок, растительного он происхождения или животного. Самая неприятная аллергическая реакция — это белковая, вплоть до отека Квинке. Поэтому безобидный коктейль может привести также даже к летальному исходу», — сообщает гастроэнтеролог Рената Погосова.

Какой выбрать протеин

В Роскачестве проверили спортивные протеины 17 торговых марок. Результат тревожный: почти в каждой банке белка оказалось меньше, чем заявлено на этикетке, зато в избытке — сахара.

«Получается, что белки у него занижены, углеводы у него завышены. И вместо того, чтобы набирать мышечную массу, он набирает жир», — уверяет заместитель директора департамента информационной политики и коммуникаций Роскачества Сергей Тучин.

Сам протеин, если он действительно качественный, никакого вреда нанести не может, уверена четырехкратная чемпионка России по бодибилдингу Наталья Батова. Но экономить на нем не стоит. Внимательно стоит посмотреть консистенцию белка после того, как его развели.

«Он должен разбухнуть, это же белок. И если он не стал более густым, значит, вы купили ерунду», — утверждает она.

Протеины в спортивном питании делятся по источнику происхождения. Самый популярный — сывороточный. Он подходит тем, кто хочет набрать мышечную массу. Если человек худеет или сушится, эксперты рекомендуют казеиновый — он дольше усваивается.

А вот растительные протеины лучше не покупать, даже несмотря на привлекательную цену. Из-за содержания в большом количестве фитоэстрогенов, то есть женских гормонов, эффект может быть неожиданным.

«У мужчин — это проявление гинекомастии, увеличение молочной железы, в связи с тем, что было употребление соевого белка», — поясняет гастроэнтеролог.

Получить суточную норму протеина, особенно если вы не профессиональный бодибилдер, можно и без добавок.

«В килограмме практически любого мяса, чистого белка находится 200 граммов. Самый доступный источник белка животного происхождения, даже по его цене, это классическая куриная грудка. Самый легкий и быстро усваиваемый источник белка — это тунец. Очень хороший вариант. употреблять его на ужин. Замечательный источник белка, быстро усваиваемый, это куриные яйца», — разъясняет мастер спорта по пауэрлифтингу, фитнес-тренер Константин Решетник.

Эксперимент «Страны советов»

Программа решила провести собственную проверку. И отдали экспертам несколько популярных образцов смесей и батончиков, которые приобрели в магазине спортивного питания.

«К нам в лабораторию на исследование поступили четыре образца продукции, два протеиновых батончика и две специализированные смеси для спортивного питания», — говорит заведующий испытательной референс-лабораторией Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции Андрей Марцынкевич.

Оказалось, что у трех из четырех образцов состав не соответствовал данным на этикетке.

«Сильно меньшее значение белка в одном из образцов, фактически 10% против заявленных 75%. Во втором образце 35,5% против заявленного 78, 6%», — указывает эксперт.

Вместо белка производители спортивного питания добавляли в продукцию углеводы. Эффект от таких смесей и батончиков будет совсем не тот, который ждут атлеты.

«В первой смеси фактическое значение углеводов — 67%, при заявленных шести. Для второй смеси 63% результаты лабораторных испытаний, заявленные производителем 3,6%», — отметил специалист.

Любую добавку нужно принимать строго по инструкции. При возникновении побочных эффектов, ее следует немедленно исключить из рациона и проконсультироваться со специалистом.