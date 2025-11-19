Фейк или оригинал: как не попасться на поддельную технику и аксессуары
Фото, видео: 5-tv.ru
Какие уловки используют мошенники, чтобы продать подделку по цене заявленного бренда?
Может ли фен для волос убить? Что вы знаете о своем смартфоне? Можете ли вы скрывать у себя контрафакт и не знать об этом? К какой трагедии способна привести фейковая техника? Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».
Что носит жена Евгения Петросяна
Жена Евгения Петросяна высмеяла посетительниц дорогого московского кафе за очень грубые подделки вместо аксессуаров от всемирно известных брендов.
«Три девушки стояли с такой, знаете, безумной откровенной фальшью. У одной вообще с ошибкой написано название бренда. Это очень смешно. Я всегда думаю, девочки, зачем вы это делаете? Понятно, что сумка за два миллиона рублей не каждому под силу», — возмущается на видео жена Евгения Петросяна.
К слову, саму супругу комика не раз подозревали в том, что она носит фальшивки. И вероятность этого точно не равна нулю, ведь количество фейков сегодня поражает.
Если только вдуматься: каждая четвертая вещь в категории одежды и аксессуаров — подделка! Это данные экспертов Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Техники это тоже касается — вторят в Минпромторге. Каждый третий смартфон в руках может оказаться фейком. Акция на маркетплейсе? Стоит насторожиться!
«У оригинального товара есть все-таки определенные свои расходы, и у продавца, и у производителя. Его даже по себестоимости никто отдавать не будет. За счет наценки на этот товар, он не будет ниже рыночной стоимости продавать», — поясняет техноблогер Павел Трухачев.
Кто продает дорогие подделки
Аферисты создают фиктивные фабрики, подделывают сертификаты и завозят тонны реплик из-за рубежа.
«Листала социальные сети и наткнулась на байера. Посмотрела пару дней, что там предлагается, как это вообще все работает, потому что опыта раньше такого не было. И решила попробовать, следовательно, купила», — делится героиня Елизавета Рыбинская.
За сумку Елизавета выложила кругленькую сумму — 300 тысяч рублей. Обман вскрылся через полгода, когда девушка решила продать дорогой аксессуар.
«Думала, сейчас уеду с деньгами оттуда и без сумки. А оказалось, что это вообще не оригинал», — вспоминает она.
Как обманывают мошенники селебрити
Даже звезды с миллионными заработками попадают в этот модный капкан. Так блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, обвинила своего стилиста в том, что долгие годы она продавала ей фейки. По версии следствия, приобретала она их на одном из московских рынков. В прошлом Эльвира Янковская работала с разными популярными личностями, кто из них еще выдвинул обвинения в ее адрес — неизвестно, но, по словам адвоката, истец не один.
«По ряду эпизодов, по закону, потенциально возможно и примирение сторон, которое впоследствии может повлиять на часть обвинений. Но это уже в воле самой Янковской. „Крови“ никто не жаждет. У потерпевших есть лишь запрос на справедливость», — сообщает адвокат Сергей Гуров.
Янковскую отправили в СИЗО на полгода. Но если популярного стилиста легко поймать за руку, то в случае с интернет-торговцами восстановить справедливость куда сложнее.
«Если это какие-то байеры, интернет-страницы, например, какие-то каналы, интернет пространство. Необходимо сохранять всю переписку, квитанции о переводе данных денежных средств, либо уплате данных денежных средств за тот либо иной товар», — разъясняет юрист Виктория Шабанова.
Приобретая оригинальную люксовую вещь стоит заранее поинтересоваться, какие степени защиты устанавливает производитель на свой товар.
«Можно начать с того, чтобы попросить подтверждающие документы, сертификаты соответствия. У многих брендов в качестве защиты используется вшивной ярлык с QR-кодом, который ведет на официальный сайт компании. Кроме того, есть компании, которые занимаются проверкой аутентификации брендовых изделий. И всегда можно отнести туда сумку», — рекомендует стилист Мария Федорова.
Чем опасна поддельная техника
Самая опасная из подделок — техника. Вместе с мастером по ремонту устройств «Страна советов» разобрала два очень популярных стайлера — оригинальный только один из них. И разница внутри оказалась колоссальной.
«На оригинальных стайлерах используются предохранители от перепада напряжения, а на неоригинальных стайлерах их нет», — комментирует мастер по ремонту техники Тимур Абидов.
Без такой защиты, при любом скачке электричества, прибор может выйти из строя.
Плата, мотор, материалы — в подделке оказалось хуже абсолютно все. Итог неутешительный: такой стайлер не только навредит волосам и быстро сломается, но и способен загореться прямо у вас в руках.
Как отличить оригинальную сумку от фейковой
Певица Анна Калашникова, известная своим фиктивным романом с Прохором Шаляпиным, в отношении сумок все-таки предпочитает настоящее и уверена, что с легкостью отличит оригинал от подделки, поэтому с радостью согласилась принять участие в эксперименте со стилистом Полиной Козловой.
«Сначала буду смотреть, наверное, то, что имеется у меня. Смотрим. У тебя уже ношенная сумочка в употреблении. А тут у меня якобы предлагается новый вариантик», — начинает проверку актриса.
Перед ней две сумки, одна уже изрядно поношена, а другая все еще в заводских бирках.
«Это кожа. Она должна быть кожей, вернее. Это сумка использованная. Ну, ношеная, имеется в виду, да. И мы смотрим по фурнитуре, по строчкам. Они заявляют, что это хендмейд. Ну, она же шьётся, типа, вручную. Соответственно, должны быть стишки, вручные, замочек. Должны быть циферки, циферки», — описывает изделия Калашникова.
Сразу видно, что Анна понимает, о чем говорит. И каков же вердикт?
«А в общем, ты права, да, это оригинальная сумка», — уверяет стилист Калашникову.
Запах, строчки, фактура кожи — столько нюансов нужно знать, чтобы отличить подделку от оригинала. Анне это удалось.
А если вы не обладаете такими обширными знаниями, Вам точно пригодятся советы:
- Чтобы не стать жертвой мошенников и перекупщиков надо приобретать брендовые вещи только в проверенных магазинах;
- Не стесняться требовать сертификаты;
- Внимательно изучать детали — качество швов, кожи и упаковки;
- Неестественно низкая цена почти всегда сигнализирует о подделке.
Ведь скупой платит дважды, а доверчивый — и того больше!