Неидеальный гений: почему Георгия Буркова любила вся страна, а он сам себя ненавидел

Фото: www.globallookpress.com/ Igor Gnevashev

Так и не исполнил свою мечту, но остался в сердцах зрителей советского союза навсегда. Какие горести судьбы пережил звезда кино СССР?

Заслуженный артист РСФСР Георгий Бурков — звезда советского и российского кинематографа, чья работа оценивает настолько высоко, что признана почти уникальной. Хоть он и не исполнял главных ролей, каждый уголок страны знал его. С ним сцены даже в самых грустных фильмах наполнялись яркими красками добра и веселья. Режиссеры и сценаристы всегда давали ему роли простых, но очень искренних персонажей с трудной судьбой.

5-tv.ru выяснил, как человеку без идеальной внешности и актерского образования удалось стать любимцем среди великих артистов.

Актер «случая»

Кадр из фильма «Зигзаг удачи», реж. Эльдара Рязанова, 1968.

В своей жизни сам Бурков мало, что решал. Он представлял такую возможность воле судьбы. Так и произошло с его дебютной картиной в кино.

В комедии Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи», как отмечают критики, актер появился не намеренно. По первой версии, ассистент режиссера «случайно» нашла его анкету на Мосфильме, а по второй эта же помощница «случайно» встретила артиста в ресторане Всесоюзного театрального общества (ВТО), когда искала возможного исполнителя роли «симпатичного алкоголика».

Даже в маленьком эпизоде харизме Георгия Буркова удалось сработать в лучшую для него сторону — в память зрителей актер врезался моментально.

Буркова можно было увидеть и в роли профессора, и в образе дворника, при этом отыгрывал он этих персонажей так натурально, что зрителям невольно начинало казаться, что это и не игра вовсе. Словно он по-настоящему вживался в эти роли, переживал жизни своих персонажей.

Знатоки отмечают, что Георгий Бурков был гением актерского мастерства. Но даже он попал в ловушку одной роли. Многие привыкли видеть его эдаким «веселым пьяницей», каким его увидели в самом начале карьеры (если эта версия верна). Такое клеймо поставил ему сам Рязанов, о чем впоследствии сильно жалел. Однажды он предстал перед зрителем в образе спившегося интеллигента, и затем ни одна другая роль словно не смогла уже подойти ему настолько же хорошо.

В репертуаре у Георгия Буркова множество перевоплощений в кино: от добродушных выпивох до алкоголиков в тяжелом запое. Но если бы это осталось только на экране… В обычной жизни, повстречав актера, все предлагали ему выпить — не из чувства уважения, а потому, что свято верили в его зависимость от бутылки.

Как неидеального гения полюбила вся страна

TASS Photo/legion-media

Георгий Бурков пришел в московский театр имени Станиславского, когда ему было уже за 30. До этого он играл на провинциальной сцене, не имея даже полноценного актерского образования. Многочисленные попытки поступить в столичные театральные вузы заканчивались провалом — приемные комиссии не видели потенциала в человеке с неидеальной дикцией и нетипичной для героя внешностью. По иронии судьбы, именно эти недостатки со временем стали его визитной карточкой и залогом всенародной любви для Георгия Буркова.

Удивительно, но своим уникальным обликом и талантом он буквально открывал дорогу и другим. Юрий Захаренков, будущий известный артист, пришел на его спектакль в свои 16 лет и поначалу был смущен тем, что актер сильно шепелявил, когда говорил. Однако по мере действия игра Буркова настолько захватила юношу, что после представления он твердо решил связать свою жизнь со сценой.

Подобное впечатление Георгий Бурков производил на многих своих настоящих и будущих коллег. Начинающую актрису Валентину Теличкину ничуть не смущало, что у актера не хватало нескольких зубов. На вопрос, почему он не занимается этой проблемой, его вдова Татьяна Ухарова позже отвечала, что супруг делал это «не особенно рьяно». Для амплуа простого человека из народа, которое он так блестяще воплощал на экране, эта черта была даже уместна. Бурков никогда не комплексовал по поводу своей внешности, прекрасно осознавая, что он не красавец, относился к этому со спокойствием и самоиронией.

Именно таким, неидеальным, его полюбила вся страна и продолжает любить в наши дни.

Личная жизнь Георгий Буркова

Mosfilm/legion-media

Была в его жизни не только союзная любовь, но и персональная, личная. В столицу Георгий Иванович приехал холостяком, и в этом городе встретил свою вторую половинку.

Со стороны они выглядели странной парой. Она — хрупкая студентка театрального вуза, юная красавица — Татьяна Ухарова, а он — неброский, простоватый и совсем внешне не привлекательный мальчишка из провинции.

Но Татьяна была очарована его внутренним обаянием, которое скрывало любые недостатки внешности. Их союз продлился 25 лет, и Георгий Иванович буквально боготворил свою жену.

Несмотря на всесоюзную славу, Бурков оставался человеком без звездной болезни. Узнать его на улице было сложно, ведь он одевался очень просто, охотно общался с поклонниками и был блестящим рассказчиком, способным завладеть вниманием любой компании.

Как отмечала его вдова, многие забавные истории о нем, ходившие в народе, были чистым вымыслом, который фанаты придумывали, чтобы стать ближе к любимому кумиру.

Несбывшаяся мечта актера

Кадр из фильма «Калина красная «, реж. Василий Шукшин, 1973.

Георгий Бурков сыграл множество разноплановых ролей, но одной из самых сильных и неоднозначных в его карьере стал образ циничного палача Губошлепа в фильме Василия Шукшина «Калина красная».

Артист долго не соглашался на исполнение такой мрачной роли, считая героя неподходящим ему по нутру, но Шукшину удалось его уговорить. Эта работа показала зрителям широкий драматический талант актера, он «засиял» перед ними в этот раз с другой стороны.

Всю жизнь Георгий Иванович вел дневники, из которых позже стало известно, что он мечтал о ролях несколько иного толка, чем те, что ему давали. Он хотел играть Гамлета и Дон Кихота. Однако его талант не нуждался в обязательной классике — ему была нужна «своя» звездная роль. И такая нашлась.

Эльдар Рязанов специально для Буркова написал сценарий и предложил ему сыграть в фильме «Небеса обетованные». Эта работа должна была стать пиком его карьеры, так как роль была бы главной.

Актер был счастлив и в предвкушении съемок остался дома один, пока жена уехала на дачу. В тот роковой день, пытаясь достать книгу, он встал на неустойчивый журнальный столик на колесиках. Конструкция откатилась, а Бурков упал, сломав бедро.

Казалось, бы это ведь не конец, он бы выкарабкался! Но травма привела к отрыву тромба, который закупорил легочную артерию. В больнице из-за отсутствия необходимого оборудования критическое состояние не диагностировали вовремя, и артиста спасти не удалось. Он умер в реанимации.

Уход Георгия Буркова был трагической случайностью. Его карьера оборвалась даже не на пике, а на восхождении, на приближении к этому пику.

Абсолютно точно историю Георгия Буркова нельзя назвать драматичной, так как он обошел все нормы, доказав, что искренность и талант важнее внешнего лоска.

Бурков сыграл десятки глубоких ролей и навсегда остался в памяти миллионов как настоящий, «свой» артист.

