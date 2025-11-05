Боль, голодание и семейные обиды: Волочкова рассказала о личных испытаниях

Анастасия Волочкова заявила, что дочь и мать не могут простить ее величия

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Анастасия Волочкова столкнулась с проблемами не только в семье, но и со здоровьем. Что могло оказать серьезное влияние на ее суставы, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Волочкова раскрыла правду об оборотной стороне своей профессии. Какую цену за успех пришлось заплатить балерине? Что за серьезные проблемы со здоровьем возникли у заслуженной артистки РФ? Почему врачей напугал рацион знаменитости? Чем они заставляют ее питаться? Удалось ли Волочковой наладить отношения с дочерью? И кого звезда обвиняет в семейном конфликте? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я настолько красивая женщина, что, вы понимаете, любую фотографию мою посмотрите, любой скажет: это фотошоп. Мне не нужен фотошоп. Все, что есть во мне, — это не плоды пластических хирургов, а дар бога и работа над собой. Работа. Ежедневно», — заявляет артистка.

Анастасия Волочкова выступает на большой сцене уже более 30 лет. И, по словам балерины, каждый спектакль для нее — настоящее испытание и победа над собой. Ведь выступления отнимают слишком много сил.

«Люди, просто я же не рассказываю вам, через какую боль я танцую, через какие мытарства, через какие нарушения в этих суставах… Я на сцену выхожу, мои золотые, через боль всю свою жизнь. Я пью иногда за полтора часа до выступления, пью таблетку обезболивающую», — отмечает звезда.

Недавно артистка сообщила, что из-за проблем с суставами была вынуждена обратиться за помощью к врачам. Теперь Волочкова проходит лечение в реабилитационном центре.

«Очень боюсь иголок, но здесь у меня выбора не было. У меня не было выбора. Но я настолько боялась этого укола в сустав, что просто делала его под, называется, седацией. То есть когда тебе что-то втыкают, и ты засыпаешь на пять минут», — рассказывает балерина.

По словам Анастасии Волочковой, доктора пришли в ужас, когда узнали, что она питается практически одними салатными листьями и куриными яйцами.

«Да, утром я съедаю одно яйцо всмятку. Вечером, если получается, съедаю второе. И, не знаю, может быть, вечером позволяю себе салатные листья. Вы знаете, я могу сказать о том, что энергия вовсе не от питания зависит, она из воздуха берется», — подчеркивает знаменитость.

Волочкова объясняет: ограничивать себя в еде начала еще в юности, когда только пришла в профессию, и с тех пор привыкла к минимальному набору продуктов.

«Я ем вприглядку. Просто посмотрю на еду, мне не хочется ее съесть, но я просто посмотрела, и уже нормально. Например, пицца. Могу ароматом насладиться», — признается артистка.

Но, как говорят врачи, последствия такой диеты, особенно при активных физических нагрузках, могут оказаться плачевными.

«Листья салата содержат высокое содержание пуринов, что может влиять на уровень мочевой кислоты и способствовать образованию камней в почках, а также отложению солей в суставах», — объясняет врач-диетолог Дарья Русакова.

Специалисты составили танцовщице специальную программу питания. Волочковой она не нравится, но ради здоровья приходится соблюдать.

«Сейчас спортивные врачи мне говорят, что мне нужно есть какое-то мясо. Мне сейчас сказали, что мне надо есть какого-то кролика, индейку. Это мясо, я мясо не ем. Это такое мытарство», — говорит балерина.

«Эти продукты содержат коллаген. Он ответственный за эластичность опорно-двигательного аппарата. Мясо кролика легко переваривается, это диетический продукт, но в то же время содержит весь необходимый спектр аминокислот», — уточняет врач Русакова.

Несмотря на боль в суставах, Анастасия Волочкова продолжает выходить на сцену. Она даже не стала сокращать количество репетиций и тренировок.

«У меня есть работа над собой в балетном зале ежедневная. Теперь еще и в спортивном зале. Вы не представляете, как это непросто», — подчеркивает знаменитость.

Волочкова сейчас работает над новым спектаклем, в котором собирается рассказать о своих непростых отношениях с матерью.

«Она явится в образе ведьмы. Это моя мотивация: сказать правду», — заявляет звезда.

Ссоры между женщинами начались много лет назад. Анастасия Волочкова обвиняла Тамару Владимировну в том, что та завидует ее успеху. И что якобы родительница стала причиной расставания балерины с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Но недавно семейный конфликт достиг апогея. Волочкова уверена: теперь мать настраивает против нее дочь Ариадну.

«С одной стороны, здесь натиск моей мамаши. С другой — жены моего бывшего мужа», — отмечает артистка.

Весной этого года наследница Волочковой обвенчалась со своим возлюбленным. Роскошный праздник молодым оплатила балерина. А спустя несколько месяцев пара официально расписалась в столичном ЗАГСе. Маму Ариадна на церемонию не позвала. Зато пригласила бабушку.

«Это они меня обманули, мои близкие люди. Они меня обманули. И мать моя, сидящая за столом со мной на свадьбе моей дочери, которую я оплатила, организовала, даже не сказала, что она на этом венчании была. Оказывается, мамаша была на росписи», — делится Волочкова.

Звезда балета уверена: причина все та же — зависть. По мнению артистки, самые близкие люди вместо того, чтобы радоваться ее победам, всячески пытаются причинить ей боль.

«Мне не могут простить моего величия, моего успеха, моей славы. Ни мать, ни дочь. Они обе понимают, что никогда не станут выше по масштабу личности», — подчеркивает звезда.

Волочкова признается: идти на примирение первой не хочет. Говорит, что и так сделала для матери и дочери достаточно хорошего. И не теряет надежды, что когда-нибудь они это оценят. А пока Анастасия Волочкова намерена отдавать все силы профессии и восстанавливать здоровье.