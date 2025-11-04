«Он верил, что сможет»: как Роман Попов провел последние недели жизни

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Роман Попов умер в возрасте 40 лет из-за серьезной болезни. Почему актеру пришлось работать, несмотря на ухудшающееся здоровье, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов скончался после затяжной болезни. Какой недуг сгубил актера? Правда ли его семья осталась без копейки в кармане? Как знаменитость провел свои последние недели жизни? О чем просил поклонников? И каким он навсегда запомнился зрителям? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Очень хочется работать, очень хочется жить», — признавался артист.

Близкие актера Романа Попова 11 октября еще не понимали, что видят его живым в последний раз. В этот день звезду сериалов в тяжелом состоянии увезли в реанимацию и экстренно прооперировали. Все до последнего надеялись на чудо и верили, что актера спасут.

Еще в 2018 году артисту поставили страшный диагноз — астроцитома головного мозга третьей степени. У него началась тяжелая, изматывающая борьба за жизнь. Родным звезды удалось разыскать почти пять миллионов рублей на операцию в Германии. Она прошла успешно, и после реабилитации наступила долгожданная ремиссия.

«Астроцитома — это опухоль головного мозга, которая (возникает. — Прим. ред.) из астроцитов клеток. Чаще всего поражается большие полушария и белое вещество. Третья стадия отличается очень большим ростом, точнее, скоростью роста и областью поражения, прорастанием в мозговые ткани. Он полностью был дееспособен, поэтому здесь можно считать это было большим успехом», — объясняет врач-онколог Дмитрий Шабанов.

Однако этим летом болезнь вернулась. При обследовании врачи постановили: опухоль неоперабельна. Состояние актера начало стремительно ухудшаться.

«Случился рецидив. Семь лет спустя вернулся диагноз. И не один, а с осложнениями. У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух, поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом», — рассказывал Роман Попов.

«На фоне продолжительного лечения все-таки опухоль часто возвращается. И одним из признаков этой опухоли является головокружение, тошнота, потеря зрения, нарушение ориентации в зависимости от того, куда опухоль распространяется. Поэтому, скорее всего, слепота являлась непосредственно нарушением зрительных центров», — уточняет врач Шабанов.

Сначала врачи пытались воздействовать на опухоль при помощи химиотерапии и дорогих таблеток, которые заказывали за границей. Цена сеанса облучения доходила до 230 тысяч. А одна упаковка лекарств на 30 дней обходилась Роману Попову почти в миллион. Так что вскоре к его физическим и моральным страданиям прибавились серьезные финансовые трудности.

«Одна баночка на месяц стоила 750 тысяч. Все, что можно сделать бесплатно, естественно, мы делаем. Сейчас Роме назначили химиотерапию и таргетное лечение. Проходит все, через месяц нам говорят: „Ничего не помогло, давайте назначать химию“. Мы сразу соглашаемся, давайте начинать. Записываемся к государственным онкологам, а они принимают через две недели. А лечить надо сейчас», — поделилась вдова актера Юлия Попова.

«Пока что я достаточно несамостоятельный. Хожу с помощью. Пока что, как видите, сижу, рука двигается. Я, правда, ее не вижу, но она двигается, я чувствую», — отмечал артист.

В какой-то момент близкие потратили все сбережения, но не сдались. Они выставили на продажу свой единственный дом в Красногорске, который достроили всего три года назад. Сначала запросили за недвижимость 54 миллиона рублей, затем снижали стоимость. Но, увы, покупателя так и не нашлось. Тогда семья обратилась за помощью к подписчикам.

«Химиотерапия, очередная порция. Я хочу сказать всем большое спасибо за то, что вы делаете, большое спасибо за сбор. Сбор можно считать оконченным, на вторую часть точно все есть. Спасибо. И вы очень… Вы прям какая-то суперсила», — заявил актер.

Но все усилия оказались тщетными. 11 октября, по данным СМИ, у Романа Попова начались осложнения с желудочно-кишечным трактом. И экстренная операция ему уже не помогла — организм был чересчур ослаблен. Артист впал в кому. А через две недели его сердце перестало биться. Звезде было всего 40 лет.

«Он приходил где-то в сознание, но также не разговаривал, отвечал морганием глаз и тому подобное. То есть он все слышал, он слушал Юлю, но отвечать не мог. Лечение на таком позднем сроке, на такой поздней стадии было очень агрессивным. Это были какие-то последние попытки сделать что-то для того, чтобы сохранить жизнь человеку», — делится друг Попова Оганес Григорян.

«Ужас, такой молодой. Большая трагедия человеческая и для всех близких, и для всех его поклонников, почитателей его таланта. Очень жалко, конечно», — подчеркивает певица Валерия.

Поклонники не могут поверить, что Романа Попова больше нет. В их памяти он навсегда останется колоритным и бессменным следователем из сериала «Полицейский с Рублевки». А также героем еще сорока кинокартин, в которых актер заставлял своих зрителей грустить, смеяться, плакать и переживать.

«Это и смесь простодушия и в то же время какой-то проницательности, я бы добавил — народной проницательности. Поэтому он и народный герой, и, конечно, такое очень комическое обаяние. Комическое в хорошем смысле этого слова», — отмечает кинокритик Николай Никулин.

Коллеги вспоминают: несмотря на ухудшающееся здоровье, Попов продолжал сниматься в фильмах. До одной из премьер он не дожил буквально месяц. В конце ноября в прокат выйдет сказка, в которой он сыграл с легендарной актрисой Натальей Орейро.

«Это огромная утрата для фанатов. Это уход человека, который также попадет в историю кино», — заявляет Никулин.

«Я очень-очень с теплом, с большой нежностью относилась к Ромке. Мы очень много работали вместе. Он очень хотел жить, совершенно не унывал. Он верил, что он сможет. Он очень верил. Очень сильно любил свою семью, очень любил свою жену, своих детей и верил, что все получится. К сожалению, не получилось. Болезнь оказалась сильнее», — говорит актриса Софья Каштанова.

Члены семьи Романа Попова пока не представляют, как будут жить без него. Он был единственным кормильцем. Супруга Юлия давно оставила карьеру и посвятила всю себя заботам о муже и детях. Их у пары трое. Младшая — дочь Марта — родилась всего шесть лет назад. А из наследства у семьи остался только тот самый непроданный загородный дом.