Не звездное это дело? Почему Пресняков и Подольская не помогают сыну с уроками

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сталкиваются с трудностями в воспитании детей. С чем родители не хотят помогать сыну Артемию, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Владимир Пресняков впервые рассказал, как поддерживает старшего сына Никиту. Почему его наследник развелся с женой и собирается ли возвращаться в Россию? Какие трудности возникли у самого артиста с младшими детьми? Чем 10-летний Артемий порой выводит отца и мать из себя? И почему родители не хотят помогать ему с учебой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Осенние каникулы в школе для Натальи Подольской, как и множества других матерей, — это настоящее счастье. Девять дней без утренних подъемов и, главное, домашних заданий. Певица не скрывает: делать уроки со старшим сыном Артемием для нее слишком сложно.

«Не очень мне нравится... Эти слезки капают на тетрадки. Я ненавижу, да. Стараюсь не делать с сыном домашние задания, потому что мы ссоримся», — объясняет Подольская.

Звезду прекрасно понимают и другие коллеги по сцене. Филипп Киркоров, например, совершенно не вникает в учебу детей.

«Уроки? Сами. Я и уроки? Это все осталось в 1984 году», — заявляет певец.

С трудом разбирается в школьной программе и Полина Гагарина. Правда, в отличие от нее, Подольская делает уроки с ребенком нечасто. Артистка специально отдала Артемия в школу полного дня. Ей удобно, что сын под присмотром и занят до вечера, а самой певице не надо следить за учебой. Однако иногда все идет не по плану.

«Тема в основном делает уроки в школе. Редко, когда он их там не успевает сделать, мы начинаем плакать дома. За двойки я не ругаю. Я расстраиваюсь, и мы всегда договариваемся, что это нужно исправить. И Тема очень быстро действительно исправляет», — делится звезда.

Впрочем, Артемий добавляет матери забот и вне учебы. Наталья Подольская не раз говорила, что ребенок растет непоседой, все время спорит, может нагрубить. Недавно певица даже в шутку назвала его домашним тираном.

«Грубость — это вообще плохо. Иногда бывают случаи, когда все мы живые люди, и ты не сдержишься. Но как я объясняю своим детям, что сила в умении извиниться, если ты что-то сделал не так. Извиняются только сильные люди», — подчеркивает знаменитость.

Иногда, правда, Наталье Подольской не хватает дипломатии, и тогда она лишает отпрыска любимых гаджетов, порой на целый месяц. И подключает к воспитательным процессам мужа.

«Я уже достал его своими советами. Но я делаю так, чтобы это он на примере запоминал, а не советами», — объясняет Владимир Пресняков.

Младший Иван, по признанию артиста, больше похож на его жену. Растет спокойным, ласковым мальчишкой и пока не доставляет родителям хлопот. Но то ли еще будет. Этой осенью пара отвела его на подготовку в ту же школу, где учится Артемий. Супруги смеются: еще пару лет — и на одного возмутителя спокойствия в доме станет больше.

«Мы нечасто делаем вместе уроки, но вместе обсуждаем это, не знаю, наверное, как с другом», — отмечает Пресняков.

Нуждается в поддержке отца и самый старший сын исполнителя — Никита. В конце лета молодой человек развелся с супругой Аленой Красновой, с которой прожил в браке восемь лет.

«Я каждый день на созвоне. Я не лезу пока в это дело, как и любой папа. Поверьте, что когда родители лезут в это дело, это приводит к плохому», — говорит певец.

«Все бывает. Молодая семья, молодые люди. Может быть, надоело, может быть, какой-то быт приелся», — предполагает светский журналист Олег Цуриков.

А ведь все начиналось так красиво. Представители громких фамилий сыграли поистине королевскую свадьбу в 2017 году. Вели богемный образ жизни, ни в чем не нуждались. Но три года назад Алена и Никита улетели в США и, видимо, не справились с грузом проблем. За океаном Пресняков не смог построить музыкальную карьеру. А когда в Калифорнии вспыхнули пожары, дом супругов сгорел. Чуть больше чем через полгода случился развод.

«Он его, во-первых, продвинул вперед. Он почему-то стал таким более, во-первых, взрослым, потому что он находился в стадии ребенка какого-то тогда, и более осознанным. И сейчас он делает какие-то вещи очень осознанно», — делится Владимир Пресняков.

Артист надеется, что Никита вернется в Россию. Но что ожидает звездного наследника на родине? Примут ли его поклонники? Ведь за время пребывания в США молодой человек растерял не только симпатии публики, но и расположение ближайших родственников.

«Парень хороший. Честно, если говорить, то мы почти не общаемся. Нет, ну все равно, тут же свое какое-то. Тут наша семья живет», — отмечает бабушка Никиты Елена Преснякова.

«Все-таки нужно было все проблемы и трудности проходить со своим народом, со своими слушателями, а не убегать. Поэтому здесь 50 на 50», — журналист Цуриков.

Пока Никита продолжает жить за океаном и, похоже, не торопится назад. Однако сам Владимир Пресняков верит, что однажды в сыне все-таки взыграют патриотические чувства.