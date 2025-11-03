От экранного красавца до жизни в инвалидной коляске: трагедия Дениса Кмита

Фото: Facebook*/DenisAKmit

Один несчастный случай навсегда изменил жизнь артиста, прославившегося после роил в фильме «Спортлото-82».

Денис Алексеевич Кмит — советский и российский актер, чья жизнь была далеко не сказочной. Привлекательная внешность, известные родители и актерский талант сулили юноше блестящее будущее. Но одна ошибка поставила крест на всех последующих планах артиста по построению своего личного счастья.

Детство Дениса Кмита

Mosfilm/legion-media

Появился на свет Денис Кмит 25 декабря 1959 года в Москве. Родители актера были отнюдь не «крестьянского» происхождения. Мать была дочерью известного украинского журналиста и кинодраматурга — Василия Радыша. Она была признана заслуженным деятелем искусств Российской Федерации.

С отцом дела у Дениса обстояли сложнее. Звезда фильма «Хождение по мукам», Николай Гриценко, был биологическим отцом Кмиты. Правда, признать и воспитывать сына не спешил. Их отношения являлись нельзя сказать, что сложными, скорее, они вовсе отсутствовали. Гриценко не принимал в жизни ребенка никакого участия.

Правда, стать любимым отцом для Дениса получилось у другого артиста — Леонида Кмиты, чью фамилию тот носил до конца своих дней. Возможно, возник вопрос: а почему тогда он Алексеевич? Все просто — Леонид Кмит на самом деле Алексей, да еще и Кмита. В студенчестве он решил убрать последнюю букву фамилии и сменить имя.

«Когда мы с Леней расстались, он все равно продолжал интересоваться моей личной жизнью, приходил ко мне в дом. После рождения Дениса Кмит нянчился с ним, как с собственным сыном, — приносил молоко, менял пеленки… Однажды ко мне пришла патронажная сестра. Я стала ей жаловаться, что у ребенка нет отца, усыновлять его никто не собирается. Кмит подслушал наш разговор, забрал свидетельство о рождении, отправился в загс и записал мальчика на свое имя», — делилась Галина Кмит.

Карьера Дениса Кмита

Mosfilm/legion-media

Дебют в кино у Дениса состоялся еще в детстве, в возрасте шести лет. Небольшую роль он сыграл в фильме Евгения Матвеева «Цыган» — того самого маленького цыганенка.

Уже имея за плечами опыт работы в кино и творческий тыл в виде родителей, Кмит-младший решил после школы поступить в школу-студию МХАТ имени Горького.

Уже окончив вуз, Денис начал получать интересные предложения от популярнейших гениев советского кинопроизводства. Так его карьера стремительно начала расти после выхода ленты «Спортлото-82» Леонида Гайдая.

Режиссер предложил ему участие в качестве жениха главной героини — Павла. А ту самую невесту исполнила Светлана Аманова, которую зритель также мог видеть в картине «С вечера до полудня» Константина Худякова.

Фильм Гайдая стал любимцем советского зрителя, и благодаря его успеху многие сыгравшие в нем актеры смогли продолжить успешную карьеру в кино. Дениса Кмит, правда, призвали на службу почти сразу после окончания съемок. Он даже не смог присутствовать на премьерном показе.

Именно на службе произошло то, после чего вся жизнь актера пошла под откос. На тренировке Денис спускался на ремнях со второго этажа и неожиданно потерял равновесие, из-за чего и упал. Падение было настолько сильным, что позвоночник артиста очень сильно был поврежден. Все последующие годы он провел в инвалидной коляске.

После возвращения домой он был уверен, что о съемках в кино не может быть и речи, а он будет навсегда прикован к дивану и четырем стенам дома. Однако судьба обернулась по-другому. Окунувшись в мир изобразительного искусства, Кмит начал посещать поэтические вечера и пробовать себя в качестве сценариста и режиссера.

В 1992-м он все-таки вернулся в кино и даже с главной ролью. В ленте «Ка-ка-ду» он сыграл, по сути, самого себя — мужчину средних лет в инвалидном кресле. Говорят, что картина полным отражением его жизни. А партнершей на этот раз стала актриса Екатерина Стриженова.

«Главная роль была отдана Денису Кмиту, история жизни которого имеет много общего с историей персонажа, которого он играет. Тяжело раненный десять лет назад, Кмит нашел в себе силы вернуться в кино», — писали в журнале «Cine-eye», 1993 год.

Через семь лет Кмит снова сыграл инвалида в фильме «Поворот ключа». Его персонаж, благородный и добрый, вызывал теплые чувства у зрителей. Он наравне со всеми сражался с бандитами, демонстрируя мужество и самоотверженность.

Личная жизнь Дениса Кмита

TASS: Archive

Личная жизнь Дениса Кмита сложилась не так удачно, как это может быть у известного красавца с привлекательной внешностью. Его мать Галина выражала сожаление по поводу неудавшихся любовных отношений сына, виня себя и свою опеку над ним.

Хотя за маломобильным актером больше никто и не мог ухаживать. Но женщина все равно корила себя, считая свою заботу препятствием в любви.

Женат артист, может, и не был, а вот дочь у него все-таки родилась. Оказывается, что накануне ухода в армию у него завязалась интрижка с одной девушкой в Крыму. По всей видимости, когда курортный роман закончился, любовники даже не стали вспоминать друг о друге, пока девушка не узнала, что беременна.

Молодая мама не стала сообщать об этом Кмиту, а тот, в свою очередь, узнав о существовании дочери через много лет, не сделал ни одной попытки, чтобы ее найти. Аргументировал он это тем, что они с дочерью абсолютно чужие люди.

Последние годы жизни Дениса Кмита

ИТАР-ТАСС

Всю жизнь рядом с Кмитом была только его мать. Она помогала ему в бытовых делах и была рядом, когда актер закрывался в себе.

После 50 лет у Дениса Кмита обострилось заболевание почек, из-за чего несколько дней он провел в реанимации. Окончательно «добила» актера смерть матери. В апреле 2019-го Галина Кмит ушла из жизни, всего через три месяца умер и сам Денис.

Он скончался в Москве 21 июля после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью в возрасте 59 лет. Похоронили его на Троекуровском кладбище.

