Эдгар По: мистика жизни и неразгаданная тайна смерти великого писателя

Судьба Эдгара Аллана По была такой же мрачной, как и его известные на весь мир рассказы.

Американского писалетя Эдгара Аллана По считают «отцом готики» и странноватым выдумщиком детективных историй о вечно погибающих дамах. Его творчеством восхищались Говард Лавкрафт, Жюль Верн, Артур Конан Дойль.

Жизнь с самого начала великодушно предлагала писателю сюжеты смерти — один необычнее другого, толком и додумывать не приходилось. Такой багаж знаний привел к интересному выводу — «умереть смеясь — вот, наверное, самая великолепная изо всех великолепных смертей». Кажется, именно это свое высказывание Эдгар По в итоге и решил реализовать.

Действительно ли отец детективной прозы покинул мир в безумии? Или он намеренно создал тайну, чтобы его загадочная смерть оставалась неразгаданной?

Рано осиротел

Эдгар По родился в 1809 году в Бостоне в семье актеров. У него была асимметрия лица из-за родовой травмы. Он не мог двигать левой стороной лица и не чувствовал ее.

Год спустя после его рождения отец покинул семью. Еще через год его мать скончалась от туберкулеза, ей было всего 24 года.

Оставшись без родителей, маленький Эдгар привлек внимание богатой семьи, торговавшей табаком. Они взяли мальчика под опеку, но не усыновили официально, считая его сыном людей сомнительной профессии.

А что случилось с остальными детьми родных родителей По? Будущий писатель не был самым младшим, за ним на свет появилась младшая сестра Розали. После смерти матери ее тоже отдали в семью торговцев, в детстве они с Эдгаром жили неподалеку друг от друга и виделись часто.

Но в 12 лет Розали переболела менингитом. Это отразилось на ее умственном и физическом развитии, в дальнейшем девушка так и не смогла самостоятельно обеспечивать себя. Она умерла в приюте для неимущих в Вашингтоне.

Старший брат По, Уильям Генри Леонард, стал моряком, много странствовал и писал в похожей на стиль брата манере. Некоторые его работы печатали в литературных журналах. Уильям Генри, как и его мать, рано умер от туберкулеза. Эдгар По очень гордился им и даже дарил многим своим персонажам черты его характера.

Не оправдал надежд отчима

Приемный отец Эдгара По был достаточно богат, чтобы дать ему отличное образование. Но отношения их не были самыми душевными: Джон Аллан то баловал сына, то резко начинал его во всем ограничивать.

Будущий писатель учился в нескольких школах — все типично английские: холодные и с суровой ученической иерархией. Джон Аллан ожидал от пасынка продолжения его трудов, но неприглядные гены и тут разочаровали торговца — парень выбрал филологический факультет.

В Университете Вирджинии, куда поступил Эдгар По, система образования была, наоборот, либеральной — самое то для и так нестабильной психики юноши. Появилось свободное время и возможность еще больше разочаровать отца — из-за нехватки средств молодой человек хотел подзаработать карточными играми. И накопил долг.

Окончательно рассорившись с приемным отцом, Эдгар По больше не смог позволить себе обучение на филфаке. Он поступил в военную академию Вест-Пойнт, начал активно писать и даже издал свой первый поэтический сборник.

Укоренившийся интерес к литературе и алкоголю привел к частым прогулам академии. По снова отчислили. Джон Аллан не вынес такой дерзости и окончательно отрекся от приемного сына.

Влюбился в 13-летнюю родственницу

Лишенный финансовой поддержки По мог заработать только писательством. Так он и сделал: начал публиковать рассказы и постепенно дошел до поста редактора журнала. Начинающий писатель прославился как беспощадный и принципиальный критик и получил прозвище «Человек-томагавк».

До появления первых весомых гонораров По жил в Балтиморе у своей тети Марии Клемм. В этот период 26-летний писатель впервые влюбился. Выбор его пал на свою кузину, 13-летнюю Вирджинию. Жили они бедно, и только карьера писателя пошла в гору, как его жена умерла. От туберкулеза, как его мать и брат.

Утрату любимой писатель переживал тяжело: нервный срыв мог заглушить только алкоголь. Позднее у По могла появиться и вторая жена — Сара Уитман, но помолвка сорвалась в последний момент.

Забыть Вирджинию он так и не смог.

Спал на кладбище

Развивающийся в писательстве Эдгар По оказался так хорош в мистификации, что многие читатели верили в реалистичность его сюжетов, даже когда он публично называл их выдумками.

Но писательский успех, к которому он так долго стремился, перестал быть важным после смерти Вирджинии. Говорят, По спал на кладбище прямо около ее склепа.

Он много пил, за это его все больше критиковали на страницах изданий. К тому же алкоголь организм писателя всегда принимал плохо — он всегда быстро пьянел и долго отрезвлялся.

Последний мистический сюжет несчастного детектива

В 1849 году в Балтиморе сорокалетний писатель скончался. Его смерть была так странна, что до сих пор остается под завесой тайны.

Итак, в конце сентября 1849 года По исчез по пути из Ричмонда в Филадельфию. Спустя несколько дней, 3 октября, его в невменяемом состоянии и в чужой поношенной одежде нашли в Балтиморе возле бара. Писателя доставили в больницу. Сознание к нему так и не вернулось, он бредил.

Эдгар По умер через четыре дня, не оставив никаких объяснений. Единственное, что читатели узнали из местной газеты, — писатель скончался от «застойных явлений головного мозга», но такой диагноз тогда ставили и болевшим, и алкоголикам.

Конечно же, тайну смерти великого мистика пыталось разгадать не одно поколение. В итоге накопилось несколько версий.

Эдгара По избили на улице

Это самая популярная теория, ее выдвинул биограф Элизабет Оукс Смит в 1867 году. Если ей верить, писатель действительно был пьян и в таком состоянии бродил по городу. На улице его ограбили и избили. Врачи засвидетельствовали опьянение, но оно стало лишь косвенной причиной смерти.

Эдгар По стал жертвой купинга

Купинг — это мошенничество на выборах в XIX веке. Политики платили мошенникам, чтобы те похищали людей на улицах и силой заставляли их голосовать за кандидата, иногда несколько раз.

Подобное могло произойти с По, что подтверждает и его состояние, и чужая одежда. К тому же его нашли именно в день выборов в Балтиморе, еще и заведение, возле которого лежал писатель, выполняло роль избирательного участка.

Эдгара По погубила наследственная непереносимость спиртного

Организм писателя, как и его родственников, отвергал алкоголь. За несколько месяцев до смерти Эдгар По стал активным участником движения за трезвость, его лечащий врач предупреждал, что спиртное может убить его.

Литератор стал поправляться, а потом опять угодил в запой. Последнюю пьянку, на которую его могли подтолкнуть знакомые, организм По не перенес.

Другие теории

Одна из версий предполагает, что писатель умер от бешенства, которым заразился от укуса собаки. Это подтверждали галлюцинации, судороги, лихорадка и отказ от воды.

Другая упоминает опухоль мозга: якобы при перезахоронении в черепе По был обнаружен странный «комок». Это могла быть кальцинированная опухоль мозга, которая и стала причиной смерти.

На самом деле, версий гораздо больше. Есть слухи, что к смерти привело отравление угарным газом или ртутью, употребление наркотиков, заболевание гриппом, холерой, сифилисом или пневмонией.