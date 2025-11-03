От Лунной пустыни до древнего скального города: что стоит увидеть в Иордании

Фото: EPA/TACC

В декабре попасть в Иорданию из России получится без визы. Почему это направление привлекательно для туризма? И где в стране снимали фильм «Дюны»?

Уже с 13 декабря россияне смогут без визы посетить Иорданию. Для въезда потребуется только загранпаспорт.

Об Иордании и ее красотах эксклюзивно 5-tv.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

На сколько лучше ехать и Иорданию и чем она славится

Туризм в Иордании: что посмотреть. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Иордания — менее востребованная страна в плане туризма, нежели ее соседи — те же Египет и Арабские Эмираты. Но от этого не менее интересная. А по насыщенности культурных, исторических, религиозных и природных объектов превосходит не только их, но и многие другие государства на Аравийском полуострове и в принципе этом направлении.

«Неинтересных мест практически нет — все же это страна с тысячелетней историей», — отметил эксперт.

Для семи-десятидневной поездки в Иорданию на двоих понадобится не меньше 200 000 рублей. Меньше чем на неделю, по словам Барзыкина, в эту страну ехать смысла нет — хотя кто-то и умудряется заехать однодневным туром из Египта.

Причем у Иордании привлекателен не только исторический или природный потенциалы, но и гастрономический. Страна славится своей ближневосточной кухней и блюдами из ягнятины, говядины, курицы, а иногда и козлятины и верблюжатины. Всю еду обычно приправляют заатаром — смесью трав, в которую обязательно входит сирийская душица.

Хоть страна и южная, зимой в ней все же может быть не так тепло, а вот весной и осенью температура держится на 26-28 градусах Цельсия.

На что можно посмотреть в Иордании

1. Амман

Туризм в Иордании: что посмотреть. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Амман — это столица Иордании. Возраст города превышает тысячу лет.

В Аммане можно посмотреть на римский амфитеатр, цитадель и даже христианские храмы, так как именно там зародилось иорданское христианство.

«На экскурсиях можно увидеть место, где крестили Иисуса Христа. Израиль находится на другой стороне реки Иордан, однако иорданцы считают, что обряд крещения проходил именно у них», — рассказывает Юрий Барзыкин.

2. Джераш

Туризм в Иордании: что посмотреть. Фото: EPA/TACC

Однако начать эксперт рекомендует с другого города — Джераша. некогда он был часть Декаполиса — десяяти автономных городов между Римской империей и Древней Грецией.

Еще во второй половине первого тысячелетия Джераш был разрушен землетрясением. Однако немало исторических построек сохранилось до наших дней.

3. Сокровищница фараона

Туризм в Иордании: что посмотреть. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Петра — жемчужина Иордании. Это город, буквально вырубленный в скалах, причисленный к одному из Новых семи чудес света.

Когда-то через город проходили сухопутные торговые пути, пока римляне не запустили мореходные. После этого жизнь в некогда богатом городе начала затухать.

Однако в нем сохранилось множество построек разных эпох, на которые ежегодно приезжает взглянуть порядка полумиллиона туристов.

Самое известное и красивое здание Петры, как раз и являющееся чудом света, — храм Эль-Хазне, что переводится с арабского как «Сокровищница фараона». Как и остальной город, он выточен из красного песчаника. Для этого изменили русло реки: в скале был прорублен туннель, отводящий поток воды, и построена серия плотин.

Также в Петре можно взглянуть на монастырь, находящийся в самой верхней части города.

4. Пустыня Вади-Рам

Туризм в Иордании: что посмотреть. Фото: www.globallookpress.com/ Mohammad Abu Ghosh

Вади-Рам, она же Лунная пустыня, — одна из природных достопримечательностей Иордании. Лунной она названа неспроста — пейзажи там и правда внеземные, скалистые. Высота самой высокой горы составляет 1830 метров.

Из-за особенностей ландшафта в этой пустыне неоднократно проходили киносъемки: «Трансформеров», «Звездных войн», «Дюны» и других фильмов.

В Вади-Рам можно заночевать после насыщенной прогулки по Петре — специально для этого там установлены кемпинги в районе одноименной деревни.

А утром отправиться на экскурсию на внедорожнике.

5. Замок английского короля

Туризм в Иордании: что посмотреть. Фото: AP/TASS

Так как Иордания жила на перекрестке цивилизаций, то в ней успели оставить свои постройки не только древние римляне, но и крестоносцы, которые шли освобождать Гроб Господень.

Так в городе Карак и появился замок Ричарда I, также прозванного Львиным Сердцем — короля Англии и одного из величайших крестоносцев в истории.

6. Мертвое море

Туризм в Иордании: что посмотреть. Фото: DPA/TACC

По факту Мертвое море — это не море, а огромное озеро площадью около 810 километров. И с иврита оно переводится как «соленое», которым и является — причем одним из самых соленых в мире.

Уровень соли в нем так высок, что утонуть в такой воде не получится, а после купания в нем лучше как следует ополаскивать тело пресной водой.

В Иордании можно посетить не только само море, но и расположенные на его берегу роскошные спа-комплексы.

7. Акаба

Туризм в Иордании: что посмотреть. Фото: www.globallookpress.com/Fabrice Cateloy

Акаба — единственный курортный приморский город Иордании. Располагается он на берегу Акабского залива Красного моря.

Особенно интересно там будет любителям подводного плавания — для дайвинга там есть вся необходимая инфраструктура.

Помимо этого, в Акабе можно посетить горячие источники, средневековую крепость, руины древнего города Айла и птичью обсерваторию.

Правила безопасности в Иордании

Туризм в Иордании: что посмотреть. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вообще, Иордания считается самой безопасной страной Ближнего Востока.

Но эксперт все же советует передвигаться по ней в основном в составе экскурсионной группы, помнить о языковом барьере, не пить предложенные местными напитки, а также отказывать от экскурсий, которые на улицах местные будут настойчиво предлагать.