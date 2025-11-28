Мерцающий мост между эпохами: удивительная судьба «Голубого огонька»

Фото: ТАСС

Это в наши дни «Голубой огонек» считается главной новогодней передачей страны, хотя изначально он вовсе не был праздничным и начинался как обычное «Телевизионное кафе».

В наши дни новогодняя телепередача «Голубой огонек» имеет стабильно высокие рейтинги. Для большинства россиян включать ее 31 декабря стало доброй и приятной традицией.

Однако изначально у этой программы стояла совсем другая цель. И носила она другое название…

История создания программы «Голубой огонек»

TASS Photo/legion-media, 1976 г.

6 апреля 1962 года в эфир вышел самый первый выпуск «Голубого огонька»… а точнее, «Телевизионного кафе». Да, все верно — изначально эта программа создавалась вообще не как новогоднее шоу.

Дело было так: в 1960-м вышло постановление ЦК «О дальнейшем развитии советского телевидения», где его назвали «важным средством коммунистического воспитания народных масс в духе марксистско-ленинской идейности и морали, непримиримости к буржуазной идеологии». То есть по факту ТВ было малопривлекательным и, можно даже сказать, унылым местом.

Поэтому, когда власти осознали степень его влияния и ценность, то решили сделать более «дружелюбным» к зрителям. Но критерии согласно указу были жесткими — попробуй в таких условиях создать что-то развлекательное!

Однако это удалось сценаристу Алексею Габриловичу, причем экспромтом. Он должен был это сделать запланировано, но… забыл. И, когда начальство вызвало его на ковер, вспомнил вчерашний праздник в кафе.

Так у него родилась идея шоу в формате кабачка, куда актеры приходят после вечерних спектаклей и рассказывают забавные истории. Правда, ее решили сильно расширить с помощью значимых людей того времени.

Потому гостями были певцы, актеры и даже… космонавты. На дебютном выпуске присутствовал сам Юрий Гагарин, которого решили не представлять, чтобы не подчеркивать слишком высокий статус на фоне других гостей.

Вообще на «Огонек» он заглядывал часто, до самой своей смерти. Можно даже проследить, как Гагарин рос в звании: сначала он появлялся в кителе с погонами майора, потом — подполковника, а затем — полковника.

Поначалу шоу выходило еженедельно, по субботам, однако вскоре энтузиазм утих, и его решили сделать исключительно предновогодним. Так у программы появилось новое название — «Голубой огонек», в честь мерцающих голубым светом экранов черно-белых телевизоров «Рекорд», стоящих в доме у большинства советских людей…

Начало «Голубого огонька»

TASS Photo/legion-media, 1976 г.

Первый выпуск программы под новым и сохранившимся до наших дней названием вышел 31 декабря 1962 года.

Среди нарядных гостей — просто одетая и причесанная… доярка Анна Довженко. Но не обычная, а Герой Социалистического Труда. Сидит в окружении прославленных артистов, спортсменов, военных, ученых…

Есть и другие «обычные» гости: хлопкороб из Узбекской ССР, представители завода «Красный пролетарий», доктор физико-математических наук. Они свободно общались с известными людьми, а те — с ними. За это «Голубой огонек» и влек к себе советского зрителя.

Однако выступали на нем только именитые гости: молодой Иосиф Кобзон и эстонский исполнитель Георг Отс, легенда своего времени Клавдия Шульженко, звезда эстрады Нина Дорда, актер Иван Любезнов с юмористическим номером.

Обстановка скорее домашняя, без помпезности: старательно украшенная воздушными шарами, бумажными гирляндами и серпантинами студия на Шаболовке была уставлена столиками и относила к модному в том времени кафе на Пушкинской…

Бокалы при этом поднимались и за личное, и за привычное, и за достижения науки, покорителей космоса, коммунизм и за мир — в стране и во всем мире.

Гости на выпусках были разные — как и темы. Именно 1960-е считаются золотым временем программы.

Например, в одном из выпусков гостем был цирковой артист Мухтарбек Кантемиров. Его все дружно поздравляли с рождением дочери.

«На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет, спать ушли гимнасты-акробаты, только лишь остался сторож-дед», — пел со сцены цирковую колыбельную Юрий Никулин.

Особенно любимым гостем, конечно, был Юрий Гагарин. И — Валентина Терешкова.

«Он был ярче всех, кого я там видел. Улыбка — сказочная, просто магнетическая. Тогда абсолютно все были от него без ума», — вспоминал Гагарина фотохудожник Анатолий Ковтун, работавший на «Голубых огоньках».

Однако скоро формат разговоров за столиком в кафе подхватили и другие передачи, из-за чего «Голубой огонек» уже не казался таким уникальным.

«Все труднее было его отличить от других передач подобного типа. Столики? Они кочевали повсюду. Гости? Но тот, кто вчера выступал в „Огоньке“, появлялся завтра под новой рубрикой. Песни? Они, как мы видели, давно перестали быть признаком какой-либо передачи. Песни поют везде. От всей уникальности „Огонька“ осталось в активе одно лишь кофе.

И вдруг все обнаружили, что в кафе, собственно, нет своего хозяина, того, чьи вкусы мы бы разделяли, того, кто вносил бы в кафе ту особую атмосферу личного обаяния, которую невозможно ни повторить, ни заимствовать», — писал телекритик Сергей Муратов.

Шоу даже пытались закрыть. Однако зрителям удалось его отбить и вернуть на экраны. По итогу передача стала одним из рекордсменов советского, а затем и российского телевидения по длительности своего существования.

И именно она объединяла страну в те тяжелые годы, когда объединять ее было больше нечему. Из него народ черпал силы в тяжелые времена, из него же мог подсмотреть за другой жизнью, узнать свежие сплетни: например, Муслим Магомаев и Тамара Синявская поженились в ноябре 1974-го и вскоре спели в новогоднем «Огоньке» дуэтом. Так страна поняла, что они теперь муж и жена.

Тогда же на «Голубом огоньке» стали звучать песни зарубежных артистов, но шампанское заменяли лимонадом, а фрукты — муляжами из папье-маше. Один гость даже как-то сломал зуб, пытаясь откусить такой фрукт.

Преображение «Голубого огонька»

NEWS.ru/legion-media

В 1980-х, словно чувствуя скорый развал некогда могущественной державы, обстановка в ней начала смягчаться. В эпоху медленно вступала поп-культура, набирая все большую популярность.

Конечно, это отражалось и на «Голубых огоньках». На нем в качестве постоянных гостей укоренились самые известные ныне представители отечественной эстрады. Впервые разрешили песни группы «Машина времени».

Выпуски стали честнее, откровенней. В 1986-м Константин Райкин даже станцевал в пиджаке на голое тело — однако цензоры решили «размыть» такую «неслыханную пошлость».

И, наконец, 1990-е. В новую-старую страну с опозданием пришла сексуальная революция. На телевидении же и вовсе творилась неразбериха: нововведенная реклама, множество новых каналов, артисты-однодневки, песни которых продолжали петь даже после исчезновения…

«Голубой огонек», в начале девяностых стремительно терявший зрительский интерес, тоже переживает своеобразную революцию. В 1998-м елка в нем становится искусственной, а в зале с резко изменившейся обстановкой, помимо звезд, оказываются и политики.

Уже не первый десяток лет — никаких эфиров, только запись. Как уже и в наши дни. Сейчас съемки могут длиться дольше недели, а результат все видят в новогоднюю ночь уже больше 60 лет подряд.

Поют сейчас в нем только под фонограмму, в массовку пускают по купленным билетам, а шампанское заменяет экстра-ситро. Только лица гостей в основном все те же, к которым привыкло уже не одно поколение.