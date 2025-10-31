От науки к астрологии: как спланировать пол будущего ребенка

Фото, видео: 5-tv.ru

В планировании беременности часто хороши все методы. Причем к ним готовы прибегать и женщины, и мужчины.

Многие будущие родители мечтают о ребенке определенного пола. Нередко при планировании беременности они прибегают к разным методам, даже самым абсурдным. Однако весьма простые подсказки есть и у науки, и у астрологии.

Подробнее об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог и автор блога «Астрология Успеха» Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Что говорит наука о планировании пола ребенка

Вопрос о том, можно ли «запрограммировать» пол будущего ребенка, волнует человечество уже не одно тысячелетие. Еще в древности женщины старались выбрать особые дни для зачатия — когда Луна стояла в нужном положении, когда вода в источниках была особенно чистой или когда природа дышала обновлением. Сегодня наука и астрология неожиданно сходятся: момент зачатия действительно имеет значение.

«С медицинской точки зрения все просто — пол ребенка определяет сперматозоид. Если яйцеклетку оплодотворяет клетка с X-хромосомой, рождается девочка. Если с Y-хромосомой — мальчик», — объясняет эксперт.

При этом у этих клеток разные качества:

сперматозоиды с X -хромосомой более живучие, но двигаются медленнее;

-хромосомой более живучие, но двигаются медленнее; сперматозоиды с Y-хромосомой — быстрые, но живут меньше.

Отсюда правило: если половой акт происходит в день овуляции, когда яйцеклетка только выходит и доступна, шансов на мальчика больше — Y-клетки быстрее доходят до цели.

Если же зачатие происходит за два–три дня до овуляции, то к моменту выхода яйцеклетки остаются в живых в основном X-клетки — и чаще рождаются девочки.

Такой метод не требует мистики — только внимательного отслеживания цикла. Но многие замечают: даже при четком расчете природа иногда все равно решает по-своему. И здесь на сцену выходит древняя астрология.

Луна как тайный компас зачатия

В середине прошлого века словацкий гинеколог и астролог доктор Евгений Йонас провел тысячные наблюдения и пришел к выводу, что положение Луны в момент зачатия напрямую влияет на пол будущего ребенка.

«Если Луна находилась в так называемых «мужских» знаках — в Овне, Близнецах, Льве, Весах, Стрельце или в Водолее, — чаще рождались мальчики.

А когда Луна шла по «женским» знакам — по Тельцу, Раку, Деве, Скорпиону, Козерогу или по Рыбам, — появлялись девочки», — подчеркнула астропсихолог.

Йонас создал методику, которой пользовались тысячи женщин в Европе, и процент совпадений оказался удивительно высоким.

Он утверждал, что у каждой женщины есть собственный лунный цикл фертильности, который работает независимо от биологического. И если знать, когда именно он активен, можно не только повысить вероятность зачатия, но и повлиять на то, кто придет в семью.

Что видит астролог в планировании пола ребенка

В астрологической традиции момент зачатия рассматривается как выбор души.

Душа будущего ребенка словно ищет «дверь», через которую сможет войти в мир в наиболее подходящий для своей природы момент.

«Если зачатие происходит в дни, когда в космосе преобладают огненные и воздушные знаки, чаще приходят души-исследователи, защитники, те, кто несет мужскую активность и стремление действовать. Если же зачатие происходит в периоды, окрашенные энергией воды или земли, — это время для душ-хранителей, интуитивных, эмоциональных, созидательных, чаще женских по вибрации», — отметила эксперт.

Кроме того, важна фаза Луны:

На растущей Луне чаще рождаются мальчики — этот цикл связан с ростом, импульсом, мужским движением вперед;

чаще рождаются мальчики — этот цикл связан с ростом, импульсом, мужским движением вперед; На убывающей Луне чаще появляются девочки — время мягкости, погружения, внутреннего развития;

чаще появляются девочки — время мягкости, погружения, внутреннего развития; Новолуние и полнолуние считаются особенными: в такие дни приходят дети с мощной чувствительностью, сильной индивидуальностью и особой судьбой.

Как лучше планировать пол ребенка в 2026 году



Грядущий 2026 год пройдет под знаком сильных водных и огненных энергий. Первые месяцы года — январь и февраль — будут под покровительством мягких, женственных вибраций. Это благоприятное время для зачатия девочек — тех, кто принесет в семью интуицию, доброту и гармонию.

С весны начнет набирать силу огонь: март и апрель станут периодом активных мужских энергий. В это время чаще приходят будущие сыновья, энергичные, инициативные, с сильным характером.

Май и июль снова подарят спокойный материнский ритм — дети, зачатые в эти месяцы, обычно более чувствительные и привязанные к дому.

А лето и осень, особенно август и октябрь, принесут мощные импульсы мужской природы — это благоприятное время для зачатия мальчиков.

В конце года, в ноябре и декабре, энергия снова смягчится, под покровительством Венеры и Луны. Это теплое, нежное время, когда особенно часто приходят девочки.

«Выбирать момент зачатия только по календарю — все равно что ловить волну без доски. Но если соединить биологический ритм с космическим, можно создать гармоничное пространство для новой жизни», — подчеркивает Курникова.

Чтобы увеличить шансы, важно:

Отслеживать овуляцию и подбирать даты, когда Луна находится в нужном знаке;

Учитывать фазу Луны — растущая или убывающая;

И самое главное — обращать внимание на свое состояние. Ведь зачатие — это не просто физиология. Это энергия, с которой будущие родители встречают новую душу.

Можно ли выбрать пол ребенка? Наука скажет: «Не всегда». А астрология ответит: «Если знать время, можно направить судьбу».

Мальчик или девочка — в любом случае это будет именно та душа, которая должна прийти. Но знание циклов дает удивительное ощущение участия — будто человек вместе со Вселенной становится со-творцами новой жизни.