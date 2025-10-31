«Приезжайте на опознание»: чем опасны экскурсии по заброшенным коллекторам

Фото, видео: 5-tv.ru

Количество нелегальных гидов сокращается, но опасные экскурсии без согласования все еще случаются. Почему черные диггеры продолжают подвергать опасности туристов?

Заброшенные каменоломни, шахты, коллекторы. К чему может привести «безобидная экскурсия» в подземелье? Как романтика подземных рек может ударить по психике? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Чем закончилась прогулка по коллектору в Москве

Юлия Шнейдер, мать 15-летней Виктории, которая погибла в коллекторе Неглинки во время нелегальной подземной экскурсии, до сих пор прокручивает в голове все детали того дня…

«Не было ни слова о том, что это коллектор, тем более действующий. Было просто поверхностно написано, что это какое-то подземелье рядом с Кремлем», — вспоминает женщина.

В Москве 20 августа 2023 года сильнейший ливень. Дождевые потоки затапливают улицы и станции метро. А в это время под землей, в коллекторе реки Неглинки, который буквально за считанные минуты заполнился ледяной водой, борется за жизнь группа туристов. Всего восемь человек, среди них и Вика. С экскурсии ребенок вовремя не вернулся, ее искали всю ночь, а утром звонок из Следственного комитета: «Приезжайте на опознание».

«Он говорит: „Это ваш ребенок на фотографии?“ Я ответила, что это мой ребенок. Затем сказали протокол опознания подписать. И до меня потихоньку, потихоньку начинает доходить, что все-таки она мертвая», — делится Шнейдер.

Трагедия в коллекторе тогда унесла жизни семерых туристов и их гида. Сразу же такие подземные туры запретили, но черным диггерам на запреты плевать.

Работают ли черные диггеры сейчас

«Страна советов» в этом убедилась на собственном опыте. Нашла объявление в интернете, заказала так называемую экскурсию по подземным рекам Москвы, встретилась с провожатым.

«У меня ангина хроническая, тяжеловато», — говорит корреспондент, притворившись туристом.

«У вас нет курточки никакой больше?» — спрашивает гид.

«Нет, абсолютно нет», — отвечает журналист.

Разберем ситуацию: турист сразу обозначает проблемы — со здоровьем все плохо, одежда совсем легкая и не подходящая для такого маршрута, подвержен паническим атакам, а вдобавок ко всему начинается дождь.

«Я вот больше за дождь переживаю, что сейчас мы пойдем, и дождь пойдет», — остерегается журналист.

«Знаете, вот я обычно за дождь переживаю, а сегодня не переживаю, потому что его не будет», — отвечает диггер.

Однако дождь уже шел на тот момент. И прогноз какого-то диггера, что осадков не будет, от повторения трагедии на Неглинке не спасет.

Что грозит за неразрешенный спуск в подземелье

Так стоит ли ради экстрима ввязываться в такие сомнительные авантюры и рисковать собственной жизнью?

«Подобные экскурсии изначально небезопасны, там не соблюдается никаких мер безопасности, все это проводится неофициально. Лица, которые их проводят, не несут за вас никакой ответственности, либо полагают, что ее не несут. Предусмотрено за это и официальное наказание. За нарушение пропускного режима охраняемого объекта предусмотрена ответственность от трех до пяти тысяч рублей», — объясняет адвокат Юрий Левин.

Всего пять тысяч рублей — такова цена административного штрафа. Смешная сумма по сравнению с ценой человеческой жизни. Ведь профессионалы уверены: оказавшись в экстремальной ситуации под землей, у неподготовленного человека шансы на выживание минимальные. В панике и замкнутом пространстве — человеческий мозг перестает нормально функционировать.

«Человек хуже ориентируется в пространстве, например, с трудом может определить, на какой глубине он находится, или квазипространственные функции тоже могут нарушаться, то есть понятия, как „выше“, „ниже“, „влево“, „вправо“», — поясняет психолог первой категории отдела экстренного реагирования ФГБУ ЦЭПП МЧС России.

Есть ли безопасные подземелья

Но есть и другая, цивилизованная подземная реальность, где ничего не угрожает.

«Я сейчас нахожусь на сверхсекретном командном пункте на глубине 65 метров. Теперь его, конечно, рассекретили, но все равно причастность к гостайне ощущается. Попытаюсь выяснить, может, именно здесь есть вход в секретное метро», — говорит ведущий Роман Перелыгин.

Этот объект был построен в 50-х годах на Таганке, как запасной командный пункт дальней авиации на случай ядерного удара. На глубине 65 метров, в сердце столицы, кипела своя жизнь. А легендарное «Метро-2» — секретная транспортная система для высшего руководства, по слухам, проходила где-то совсем рядом. Сегодня этот бункер рассекречен, и посетить его может любой желающий. Конечно, если нет противопоказаний.

«Мы находимся на уровне метро, Таганской кольцевой, тем, кому запрещено посещать метрополитен, такие же особенности существуют для посещения данного объекта», — рассказывает директор музея Сергей Каменский.

То есть, если у вас нет клаустрофобии, нарушений вестибулярного аппарата — то под землю спускаться можно. Даже в пещеры. Но стоит понимать разницу между опасной авантюрой и продуманным увлечением. И начинать нужно не с покупки сомнительной экскурсии, а с профессиональной подготовки.

«Мы в октябре набираем новичков, и до зимних каникул, до Нового года, они в принципе уже готовы к посещению пещер первой категории сложностей», — делится председатель клуба спелеологов МГУ Юрий Косоруков.

Какие трудности со спуском в известные подземелья

Спуск даже в давно известные пещеры может закончиться плачевно. Еще пять-шесть лет назад Сьяновские каменоломни были излюбленным местом экстремалов.

«Это самая большая каменоломня Московской области и самая известная. Раньше здесь очень много народа ее посещало, то есть там вот в пике доходило до полутора тысяч человек на праздники», — сообщает геолог, спелеолог Юрий Долотов.

Пока там не потерялась группа детей в сопровождении всего лишь одного взрослого.

«Ну, это даже была не экскурсия, это были дети его друзей и знакомых. Вот, и он сюда их завел и заблудился. Вот, потом вот их детей, значит, оставил, пошел искать дорогу, снова заблудился. Вся эта история делалась порядка пяти или шести часов», — объясняет эксперт.

Детей в итоге нашли и спасли, но после этого вход в Сьяны закрыли, а экскурсии запретили. Правда, до сих пор встречаются нелегалы, которые на свой страх и риск спускаются в каменоломни. Вот этот молодой человек делает контент на своем увлечении пещерами и даже готов отвести туда желающих. Однако здесь важно понимать, что жизнь дороже любых экстремальных туров, особенно нелегальных.

Незаконные диггерские «экскурсии» — это игра на выживание, где ставка человеческая жизнь. Легальная же спелеология — это тоже опасное увлечение, но здесь безопасность строится не на удаче, а на знаниях, правильном снаряжении и продуманном плане действий. И ключевой элемент экипировки — это не только каска и фонарик, но и грамотно собранная аптечка, в которой обязательно должны быть обезболивающие.