Пять бумеров на один фильм: как снимали легендарное кино 2000-х

Фото: Кадр из фильма «Бумер», реж.Пётр Буслов, 2003г.

«Бумер» вышел в прокат уже 22 года назад. И сразу же стал культовым кино о бандитах, а сам автомобиль BMW 750iL — символом эпохи.

«Бумер» был первым фильмом молодого режиссера Петра Буслова. Благодаря ему он проснулся знаменитым, ведь только в российском прокате кинокартина собрала более полутора миллионов долларов.

Как снимали вышедшую 22 года назад картину? И что за это время произошло с ее актерами?

Дилер не выделил авто: как снимали фильм «Бумер»

Кадр из фильма «Бумер», реж.Пётр Буслов, 2003г.

На создание «Бумера» еще совсем юного Петра Буслова вдохновил фильм «Однажды в Америке», рассказывающий историю гангстеров и бутлегеров. Точнее, он в принципе подтолкнул его к кинематографу и решению создавать кино самому.

На него наложились впечатления из личного опыта, ведь в 1990-х сюжет «Бумера» был вполне себе реальностью.

На последнем курсе ВГИКа Петр Буслов вместе с начинающим сценаристом Денисом Родиминым закрылся у него в квартире и начал творить. Написание сценария заняло всего три недели. Самой сложной задачей было сделать не шаблонное кино, а про живых и человечных героев, которые случайно в своей жизни повернули не туда и потерялись…

У команды было всего 700 тысяч долларов на съемки. Кастинг при этом затянулся, так как сбитость четырех главных героев должна была быть идеальной. Первым утвердили Максима Коновалова на роль Кила. А к нему уже подбирали остальной каст. При этом известным был только Вдовиченков благодаря «Бригаде», уже вышедшей к тому моменту на экраны.

Режиссер пытался договориться, чтобы официальный представитель BMW выделил автомобили для съемок, но получил отказ — якобы такие машины не должны ассоциироваться с криминалом. Потому авто были найдены своими силами — и ассоциации к ним у всех тоже по итогу возникли…

Репетиции при этом проходили на четырех стульях, имитирующих положением салон автомобиля, а потом уже перешли в найденные для съемок BMW.

А вот культовый саундтрек появился у «Бумера» случайно. Сергея Шнурова предложил продюсер, а тот в свою очередь чутко прочувствовал настроение фильма. И создал трек, который потом играл на рингтоне у миллионов людей, и заработал на нем больше миллиона долларов.

После выхода картины в прокат исполнившие в ней главных героев актеры проснулись знаменитыми. Правда, Андрею Мерзликину слава вряд ли понравилась, ведь его буквально ненавидели за то, как Ошпаренный предал своих «кентов».

Кстати, изначально Буслов хотел назвать свой фильм «Бумеранг» — как намек и на BMW, и на то, что все в этой жизни возвращается. Но по итогу сократил название до «Бумера».

Что стало с главными героями фильма «Бумер»

Костян Кот — Владимир Вдовиченков

PhotoXPress.ru/Legion-Media.,Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ

Вдовиченков пришел в «Бумер» уже весьма состоявшимся актером: за его плечами были съемки в «Бригаде» и «Таежном романе».

С 2003 года Владимир сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах, также он служит в труппе театра им. Вахтангова. В 2012-м ему даже присвоили звание заслуженного артиста России.

Личная жизнь у Вдовиченкова была не менее бурная, чем профессиональная. К моменту съемок в «Бумере» он успел трижды жениться и развестись. Сейчас он женат на актрисе Елене Лядовой, с которой познакомился на съемках «Левиафана».

Петя Рама — Сергей Горобченко

Кадр из фильма «Бумер», реж.Пётр Буслов, 2003г., Артем Геодакян/ТАСС

«Это был знаковый фильм, и он прошелся по нашим судьбам достаточно серьезно, можно сказать, проехался… Тогда никто даже мечтать не мог, что возможен такой успех. Мы работали с полной самоотдачей, не думая о деньгах», — говорил Сергей Горобченко о съемках «Бумера».

И этот успех привнес многое в жизнь актера. Он пытался работать в США, где не смог преодолеть синдром эмигранта и вернулся на родину. Где, кстати, снялся более чем в 100 работах, правда, в большинстве своем не слишком известных.

Димон Ошпаренный — Андрей Мерзликин

Кадр из фильма «Бумер», реж.Пётр Буслов, 2003г., ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков

У Мерзликина после «Бумера» карьера также пошла в гору. В 2018-м он даже получил звание заслуженного артиста России.

Сейчас на его счету более 120 проектов. Одна из последних известных отечественных картин — «Северный полюс», где Андрей Мерзликин сыграл капитана Живцова.

В жизни, кстати, актер мало сопоставим со своим героем из «Бумера». Он семейный и достаточно тихий человек, воспитывающий вместе со своей супругой-психологом четверых детей.

Леха Килла — Максим Коновалов

Кадр из фильма «Бумер», реж.Пётр Буслов, 2003г., Сергей Виноградов/ТАСС

Коновалова первым утвердили на роль, притом что актерского опыта у него было мало. Однако это никак не помешало ему идеально войти в образ Киллы.

Сейчас на счету Максима роли более чем в 100 фильмах и спектаклях. Правда, успех «Бумера» ему повторить так и не удалось.

Зато на личном фронте у актера все хорошо: он много лет женат и воспитывает троих детей.

Что стало с бумером из «Бумера»

Кадр из фильма «Бумер», реж.Пётр Буслов, 2003г.

Многие считают, что в «Бумере» сняли всего один автомобиль — длиннобазный BMW 750iL.

На деле же автомобилей было пять. 750iL принадлежал режиссеру, но с ним еще на съемках случилась неприятность. Осенние кадры снимали зимой в -25. Поэтому машина стояла заведенной, так как в ней постоянно грелись актеры. По итогу в двигателе не хватило охлаждайки, и радиатор взорвался. Авто потом починили и… разбили.

Также на экране появлялись 740iL, 740i, 730i и 735i. Первый после съемок выкупил Вдовиченков, второй — Коновалов. А вот судьба еще двух авто неизвестна.