Жестокие съемки «Жестокого романса»: почему Фрейндлих влепила Гузеевой пощечину

Фото: Кадр из фильма «Жестокий романс», реж. Эльдар Рязанов, 1984.

Почему на съемках фильма Эльдара Рязанова плакала Лариса Гузеева, из-за чего сильно замерз Георгий Бурков и как Андрей Мягков едва не умер?

Начало 1980-х: в СССР власть от генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева переходит к Юрию Андропову, на «Мосфильме» завершаются съемки «Вокзала для двоих».

Талантливый режиссер фильма Эльдар Рязанов вынужден взять творческую паузу — что можно поставить в новых и непонятных условиях смены советского лидера?

Все смелые идеи временно отодвинуты, на помощь сценаристу приходит старая, но не очень добрая классика. Недобрая, потому что выбор Рязанова пал на «Бесприданницу» писателя Александра Островского.

Премьера пьесы драматурга прошла в 1878 году, в зале Малого театра собралась вся Москва. И вот финал постановки, опускается занавес и… Тишина, редкие хлопки, а на утро разгромные рецензии дореволюционных газет. Пьесу сочли скучной.

Наступает 1936 год. «Бесприданницу» экранизирует режиссер Яков Протазанов. Реакция советских газет: Сергей Паратов — «прямолинейный пошляк», Лариса Огудалова — «сентиментальная дура, влюбленная в кровопийцу».

Уже в 1984 году к бесприданному списку присоединяется и Рязанов — его работу тоже сначала не оценили критики. Тоже назвали фильм пошлым, а игру актрисы Ларисы Гузеевой — слабой.

Зато кинокартина понравилась зрителям — и советским, и зарубежным. В первый год проката только на Родине фильм посмотрели более 22 миллионов человек.

«Жестокий романс» признали лучшим фильмом года по версии журнала «Советский экран», а на международном кинофестивале в Дели он завоевал главный приз.

«Если ты и Андрей Мягков будете сниматься, я буду снимать»

Кадр из фильма «Жестокий романс», реж. Эльдар Рязанов, 1984.

Рязанов выбрал яркий актерский состав «Жестокого романса» практически сразу.

Паратовым должен был быть Никита Михалков и никто другой, поэтому Рязанов сам прислал ему сценарий и приложил записку: «Если ты и Андрей Мягков будете сниматься, я буду снимать картину, а если нет, то не буду».

Но на тот момент Михалков собирался снимать фильм «Очи черные». Пока он размышлял, на замену ему нашлось сразу два «блестящих барина»: Александр Панкратов-Черный и Сергей Шакуров. И все равно не то! К счастью, съемки фильма «Очи черные» отложили, и Михалков принял предложение Рязанова.

Так же поступил и Андрей Мягков, которого режиссер видел Юлием Капитонычем Карандышевым. На тот момент в их творческом дуэте уже состоялись аж три картины: «Служебный роман», «Ирония судьбы» и «Гараж», поэтому актер был рад продолжить сотрудничество.

Харитой Игнатьевной Огудаловой (матерью Ларисы) Рязанов без проб утвердил Алису Фрейндлих — все также по следам «Служебного романа».

И вот все звезды сошлись и даже физически собрались, а роль той самой бесприданницы все «не доставалась ж никому». На нее проводили чуть ли не единственные пробы.

«Ее профессиональное невежество было поистине безгранично»

Кадр из фильма «Жестокий романс», реж. Эльдар Рязанов, 1984.

Для Гузеевой роль Ларисы стала дебютной. Ей было 23 года, она только окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и еще не успела сыграть ни в театре, ни в кино.

По словам Рязанова, среди других претенденток Гузееву выделила «какая-то экзотичность». Действительно: будущее «очаровательное создание» — так у Островского Ларису Огудалову называл Паратов — пожаловало на пробы в рваных джинсах.

Съемки для начинающей актрисы проходили настолько тяжело, что после выхода фильма Гузеева так ни разу и не досмотрела его до конца.

В начале совместной работы Рязанов часто переходил на крик, заставлял делать по 10-15 дублей. Гузеевой никак не удавалось понять и передать характер дворянки.

Взбешенный режиссер, чтобы помочь вжиться в образ, даже придумал вставать перед ней на колени.

«Поначалу ее профессиональное невежество было поистине безгранично, но когда снимались последние эпизоды, работать с ней стало значительно легче», — вспоминал Рязанов.

Правда, с уральским говором актрисы он так и не смирился — для озвучивания Огудаловой выбрали мастера дубляжа Анну Каменкову, а для исполнения романсов — певицу Валентину Пономареву.

«Лариса, соберитесь!»

Кадр из фильма «Жестокий романс», реж. Эльдар Рязанов, 1984.

За Гузееву вступались коллеги, особенно ее поддерживал Михалков: он называл ее отличной партнершей, а еще советовал ей не сниматься нигде до выхода «Жестокого романса».

По опыту актера, такой дебют был бы наиболее выигрышным для карьеры, ради будущего успеха девушки он предложил даже материальную помощь. Самой необычной оказалась поддержка Фрейндлих.

В одной из сцен Рязанов требовал от Гузеевой одновременно плакать и смеяться. Актрисе удавался только смех, режиссер был раздражен.

«Лариса, соберитесь!» — вспылил Рязанов, и вдруг в конфликт вмешалась Фрейндлих.

Она скомандовала «Мотор!» и ни с того ни с сего дала Гузеевой пощечину. Начинающая актриса и так была на пределе — от неожиданности она сразу расплакалась.

А Фрейндлих скомандовала: «Смейся!». Гузеева послушалась, и сцена состоялась.

Позже Алиса Бруновна подошла попросить у Ларисы прощения, в ответ она услышала только слова благодарности.

«Это было чудесное время»

Кадр из фильма «Жестокий романс», реж. Эльдар Рязанов, 1984.

«Жестокий романс» снимали в Костроме. Услышав о приезде из Москвы звездной съемочной группы, горожане заранее выстроились в очередь за автографами, в толпе стали обсуждать предстоящее «шоу».

Так оно и произошло. Во-первых, Рязанов задумывал начать фильм броской сценой: Робинзон оказывается после очередной пьянки на волжском острове и, что самое главное, совершенно голым.

Зрителям в итоге эти кадры не показали, зато костромичи увидели пробежки обнаженного Георгия Буркова собственными глазами.

Во-вторых, задержавшийся в Костроме Михалков неожиданно открыл в себе всю широту паратовской дворянской души. По воспоминаниям съемочной группы, как пишет aif.ru, почти каждый день он устраивал застолья за свой счет.

«Это было чудесное время. В тех местах я впервые почти физически ощутил свои корни по отцовской линии, и вместо отведенных трех недель я, отложив все дела, провел там два месяца», — рассказывал актер.

«Стало окончательно ясно, что Андрей погиб»

Кадр из фильма «Жестокий романс», реж. Эльдар Рязанов, 1984.

По творческому замыслу Рязанова для финальной сцены идеально подходил густой туман. Для его создания пиротехники использовали дымовые шашки, но туман все никак не опускался на Волгу и к тому же не достигал эффектной плотности.

Оказалось, что смог просто собрался не в той стороне и сгустился в центре города. В Костроме остановилось движение. Водители вне себя от ярости бросили машины, а Рязанову пришлось просить прощения в городском совете.

Из-за этого же тумана пострадал и Мягков. Снимали сцену убийства Ларисы: Мягков на лодке должен был спиной плыть за пароходом, а Рязанов с берега подсказывать курс движения.

Из-за густого дыма Карандышев случайно подплыл слишком близко. Лопасти «Ласточки» образовали воронку, в которую затянуло судно актера. Вместе с ней Мягков исчез под водой.

«Через несколько секунд всплыли на поверхность раздробленные доски — то, что осталось от лодки. И стало окончательно ясно, что Андрей погиб», — делился воспоминаниями Рязанов.

Съемочная группа в ужасе застыла, провожая взглядом проплывающий парик актера. И вдруг Мягков выплыл. Добрался до берега и в гробовой тишине поделился: «Нашлепку я потерял, а очки спрятал в карман».

Уже после съемок фильма чуть не погибший Мягков рассказывал, что опасность ситуации осознал не сразу.

В его голове крутились мысли, как глупо будет погибнуть, когда проделано столько работы! Начнутся разбирательства, могут наказать режиссера и задержать выход кинокартины.

Действительно, «Жестокий романс» Рязанова по всем приметам должен был иметь успех и надолго остаться в сердцах советских зрителей. Так оно и произошло, пусть и не сразу.