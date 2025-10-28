Фото, видео: Legion-media/TASS Photo; 5-tv.ru

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер после нескольких лет борьбы с онкологией.

Актер Роман Попов, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», ушел из жизни после долгой борьбы с онкологией. Ему было всего 40 лет.

Смерть актера — большая утрата для российского мира кино. Родным, коллегам и поклонникам творчества Попова сложно поверить в то, что уже нет в живых. Каким они его запомнили -

«Был ответственным и добрым»

Вадим Тараканов/ТАСС; 5-tv.ru

Первым подтвердил смерть Попова его друг и резидент «Comedy» Оганес Григорян. Он также отметил, что эта новость стала для него одной из самых тяжелых, поскольку актер был для него близким человеком.

Более 20 лет комики были «не разлей вода». Вместе они играли в сочинском дуэте «20:14», популярнейшем в шоу Comedy Battle.

«Он болел, у него был рак мозга. Причем рецидив. В первый раз перенес рак в 18 году, его вывели в ремиссию, но болезнь вернулась очень быстро, прогрессировала, и очень быстро все закончилось. Скажем так, в мае у него обнаружили рецидив. И вот сейчас пришла к тому, что», — уточняет Григорян Пятому каналу.

Режиссер и актер Антон Богданов, известный по роли в «Реальных пацанах», в комментарии Пятому каналу отметил энергичность коллеги. Вместе они работали над детским проектом «Иван Семенов: Школьный переполох».

«Хороший, веселый парень. Он снимался у меня в детской картине. Очень ответственный, шебутной, очень добрый парень. Но, к сожалению, беспощадная болезнь», — поделился Богданов.

Евгения Новоженина/РИА Новости; 5-tv.ru

А актер Олег Верещагин поделился с нашим корреспондентом эмоциями, связанными с кончиной его коллеги.

«Я в шоке, конечно. Это очень хороший был человек! Очень! Всегда у него была такая особенность — он на съемочной площадке ко всем обращался по имени и отчеству. Это меня всегда удивляло и вызывало уважение. А так очень профессиональный человек! Соболезную, конечно, близким, родным», — сообщил Верещагин.

О последних днях жизни также рассказала журналистам Пятого канала продюсер компании «Киногром» Ирина Громова.

«Мы его в последний день видели, он говорил: „Я хочу жить! Я хочу к вам!“ Как несправедливо! Нечестно! За что ему это? Молодой парень, талантливый, копил деньги, чтобы построить дом. Трое детишек! Все было хорошо! Эта болезнь… За что это ему, такому доброму человеку?» — вспоминала она.

Громова рассказала, что они навещали его раз в неделю. Пели песни, рассказывали анекдоты. Старались развеселить. И у них это получалось, ведь от поддержки глаза у Попова загорались.

«Его мама поделилась, когда мы видели его в последний раз, что рада тому, что Рома сказал, что будет жить. Дал себе такую установку. Мы были уверены, что Роман выкарабкается…», — вспоминала Громова.

Комик Гарик Харламов также оказался опечален кончиной коллеги, он вспоминает его ответственность и скромность в рабочих делах. Талантливый актер не знал, что такое «звездная болезнь». К делам он относился со всей серьезностью и любовью.

«Популярность приходит к людям по-разному. Кто-то становится известным мгновенно и без особых усилий, а кому-то приходится пахать для этого. Ромка относился ко второму типу. В „Камеди Клабе“ не всегда складывалось все удачно. Номера переписывались, редактировались и не всегда доходили до эфира. Многие не выдерживают и оставляют эту сферу деятельности, но Ромка никогда не жаловался, а спокойно работал и добивался своего. Упорство и сила воли в итоге дали свои плоды. Как же я был рад, когда Рома получил роль в сериале „Полицейский с Рублевки“. Я был уверен, что Рома этот шанс точно не упустит. Так он стал Мухичем. С тех пор я в шутку всегда здоровался с ним только так: „Привет, сериал!“, а он отвечал: „Ну всё, не завидуй!“. Сегодня Ромы не стало. Болезнь, которую он победил в первом раунде, что казалось невозможным уже тогда, вернулась вновь. Светлая память тебе, Ром», — написал у себя в социальных сетях Харламов.

Телеведущая Тина Канделаки не осталась в стороне и тоже почтила память ушедшего актера.

«Рома, прощай. Ты заставлял улыбаться миллионы наших зрителей. Очень жаль, что теперь эта улыбка будет грустной, но по-прежнему останется улыбкой — потому что ты все для этого сделал. Покойся с миром», — написала она в своем блоге.

Режиссер сериала «Полицейский с Рублевки» Илья Куликов с теплотой вспоминает коллегу. Он отмечает, что Попов не страдал высоким мнением о себе, с добротой относился ко всему вокруг и излучал лишь свет.

«Рома — прекрасный человек, он никогда не страдал звездной болезнью, потому что, видимо, на актера никогда не учился и пришел в карьеру из юмора. Он был обычным человеком, лишенным самомнения, и из-за этого с ним было невероятно просто работать. Попов был добрейшей души человеком, всегда готовым всем помочь, никогда никого не обижал. Очень светлый, позитивный, добрый и мягкий, даже в чем-то ранимый, наверное, человек. Очень жаль, что нам приходится с ним проститься», — высказался Куликов порталу NEWS.ru.

Актер скончался в возрасте 40 лет от рецидива рака головного мозга, обнаруженного в 2018 году.

Попов запомнился по роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», на его счету несколько десятков картин.

По данным СМИ, перед смертью Роман Попов две с лишним недели провел в коме. Артисту резко стало плохо 11 октября. Его увезли в реанимацию в тяжелом состоянии и провели операцию, после которой он впал в кому и больше из нее не вышел.

Семья артиста выставила на продажу свой подмосковный дом, чтобы оплатить лечение, которое очень дорого обходилось. Так как опухоль была неоперабельна, Роман пытался облегчить свое состояние таблетками, которые ему привозили из-за границы.

Артист успел пропить одну упаковку лекарства, которая обошлась в 850 тысяч рублей, а первый этап химиотерапии стоил Попову 230 тысяч.

Сериал об онкологии с Романом Поповым

Сергей Виноградов/ТАСС

Также в августе 2025-го вышла первая часть сериала «Рак. На пороге открытия», где одним из героев стал Роман Попов.

В документальном фильме об онкологии приняли участие сами пациенты и лечащие врачи, а также ученые, которые многие годы трудятся над противоядием от болезни.

Участники проекта рассказывают, как им удалось уйти в стадию ремиссии. Также все рассказы сопровождаются биографическими кадрами из жизни «бывших» онкобольных.

Среди них семьянины, олимпийские спортсмены и творческие личности. Всех объединяет только злосчастная болезнь и «временная» победа над ней.

«Они не злые. Они вообще не злые. Они глупенькие — они не знают, как правильно делиться. Бедные, несчастные, глупенькие клеточки», — шутит Роман Попов.

Жена актера — Юлия — поделилась, что однажды проснулась среди ночи от приступа супруга. Он бился в конвульсиях, и она думала, что он умирает.

«Если кто-то из ваших близких встречался с диагнозом „онкология“, то прекратите кудахтать и быть наседкой. Будьте верным товарищем», — советует артист.

Когда у Романа загноилась костная «крышечка», ему предстояла операция, которая выпадала почти в тот же день, что и роды супруги. Но актер все равно присутствовал рядом с Юлией, а потом сразу же отправился на свои процедуры.

Попов старался устраивать себе три выходных дня в неделю, ведь «нет выходных — нет семьи». В свободное время они с детьми играют в лото, вместе следят за бытом и готовят горячие бутерброды. Также после осознания рецидива актер вспоминал, что всегда хотел научиться «играть» на тибетских чашах.

Из-за того, что опухоль мозга была у Романа в правом полушарии, он стал хуже чувствовать левую сторону тела.

С супругой Юлией Роман прожил в счастливом браке почти двадцать лет. У пары родилось трое детей: старшему сыну Федору сейчас 14 лет, средней дочери Лизе — 12, и младшей Марте — шесть.