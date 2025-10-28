Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

Фото, видео: 5-tv.ru

К чему стоит приготовиться водному знаку зодиака?

В сердце восьмого знака зодиакального круга 2026 год разожжет пламя чувств и вдохновения. И так страстный по своей натуре Скорпион почувствует, как сама Вселенная подталкивает его действовать решительнее.

И это действительно так: за спиной водного знака целых две планеты-покровительницы — Плутон и Марс — и проверенные жизненными трудностями единомышленники. Все уверены в успехе Скорпиона, но готов ли он поверить в себя сам?

Как представителям стихии воды победить трудности и собственные страхи, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ксения Шахова.

Ксения Шахова

Астролог

Что Скорпионам ожидать от 2026 года

Подробный гороскоп для Скорпионов на 2026 год. Фото: 5-tv.ru

Девизом водного знака зодиака на 2026-й станет фраза «Я вижу будущее и действую уже сегодня».

«Это время стратегических решений и смелых шагов вперед», — пояснила астролог.

Вдохновение не покинет Скорпионов весь год. Более того, закипят страсти, эмоции будут захлестывать через край. Главное — не гасить огонь, а направлять его на созидание.

Какие астрологические события повлияют на Скорпионов в 2026 году

В 2026 году Вселенная готовит восьмому знаку зодиакального круга.

До конца июня Юпитер поддерживает символический девятый дом Скорпиона — особое внимание нужно уделить секторам учебы, путешествий, новых знаний, расширения горизонтов.

«Отличный момент для получения диплома и освоения новой профессии, для решения вопросов с переездом, эмиграцией и юридических дел», — подчеркнула Шахова.

Во второй половине года планета переместится в 10-е поле, подсветив карьерные вопросы. Все это время удача будет на стороне Скорпиона.

«Вас ждет рост, признание, новые лидерские роли и победы: над собой, в соревнованиях, гонках», — рассказала эксперт.

С февраля Сатурн займет шестой дом, который отвечает за сектор работы и здоровья. Будет важно внести порядок в эту область: планировать задачи, соблюдать свой режим и заботиться о теле.

«Выстраивайте систему, формируйте устойчивый ритм жизни — это ваша основа», — убеждена астролог.

Любая небрежность быстро даст о себе знать.

Какие затмения отразятся на Скорпионах в 2026 году

В период солнечного затмения в Водолее, то есть ближе к 17 февраля, вопросы, которые долго откладывались, внезапно станут неотложными.

В 2026 году для водного знака зодиака все они будут касаться жилой площади: ремонт, переезд, юридические хлопоты с недвижимостью. Даже если квартиру совсем недавно обновляли, перестановок все равно не избежать.

«Также может показаться, что стены давят, и хочется изменить все и сразу. Но лучше двигаться постепенно: передвинуть мебель, навести порядок, впустить, так сказать, свежий воздух в привычное пространство», — подчеркнула астролог.

С приближением 3 марта, во время лунного затмения на оси Рыбы-Дева и в целом весной, круг общения Скорпиона сформируется до конца. Те, с кем представители водной стихии на одной волне, останутся рядом, остальные же уйдут сами.

«Не исключены разочарования, например, если выяснится, что союз держался лишь на общем удобстве», — считает эксперт.

Тенденция коснется и личного, и делового. При этом именно она откроет дорогу к новым знакомствам и более честным отношениям, позволит вести диалоги и проекты более искренне.

К 12 августа, во время солнечного затмения во Льве, на горизонте замаячат карьерные преобразования. Речь о свежих предложениях, перспективах повышения, признания заслуг. Единственное: вместе с возможностями придет и груз ответственности. В самом начале он может и испугать.

«Но не стоит бояться. Вы не тот знак, который испугается препятствий», — добавила Шахова.

К 28 августа, в период лунного затмения на оси Дева-Рыбы, перемены ворвутся в личную жизнь и в судьбы детей представителей стихии воды. Кто-то из Скорпионов почувствует, что пора решиться на серьезный шаг в отношениях, а кто-то — что пора завершить старую историю. Для творческих людей это время раскрытия.

Астрологические советы для Скорпиона на 2026 год

Во-первых, представителям водной стихии стоит помнить, что без четко продуманного и грамотно выстроенного процесса легко утонуть в хаосе, бесконечных мелочах. Работа в 2026 году потребует от них собранности.

«Берите на себя стратегию, но не тушите пожары, иначе нервы быстро сдадут», — акцентировала внимание астролог.

Во-вторых, Вселенная вынуждена заставить протеже Марса и Плутона вспомнить о здоровье. В 2026 году хорошее самочувствие — главный капитал Скорпиона.

Пора перестать не высыпаться, плохо питаться и сидеть за компьютером без движения. Даже легкая зарядка исправит ситуацию. Если же водный знак зодиака продолжит беспечно относиться к самочувствию, организм саботирует: простуда не вовремя, хроническая усталость, глаза начнут слипаться прямо за столом.

«Скорпионы почувствуют это, поскольку Сатурн особенно повлияет на сферу здоровья», — убеждена астролог.

И последний совет: в 2026-м пора перестать тащить чужие проблемы на собственных плечах. Делегирование — это не слабость, а необходимость.

«В противном случае вы рискуете оказаться в роли ломовой лошади, которая пашет за всех, но в итоге падает от переутомления», — добавила эксперт.

Профессиональные навыки в 2026-м окажутся страховкой, только если осваивать новое постепенно. Никаких изнуряющих курсов или убийственного режима — все пойдет гораздо легче через практику, живой интерес, через людей. Так и результат закрепится надолго, и принесет намного больше пользы.

Рекомендации женщинам-Скорпионам на 2026 год

Вселенная открывает рожденным под покровительством Меркурия дамам новые возможности. Правда, вместе с ними придется столкнуться и с рядом перемен, но Скорпиону пойдет на пользу выход из зоны комфорта — все же водный знак всегда славился своей смелой натурой.

Важные аспекты:

Карьеристкам стоит активно отвлекаться на поступающие рабочие предложения — со всем получится достойно справиться;

Необходимо держать баланс между профессиональным и духовным развитием;

Ожидается кармическая встреча или серьезная трансформация любовных отношений;

В финансовых вопросах лучше соблюдать осторожность, есть риск сложностей с кредитами и ипотеками.

Рекомендации мужчинам-Скорпионам на 2026 год

Кавалеры, рожденные под покровительством Марса и Плутона, в 2026 году рискнут довериться своей интуиции. Период действительно благоволит решительности водного знака, особенно в вопросах адаптации к изменениям.

Важные аспекты:

Неудачное время для интрижек на стороне: есть вероятность потерять брак или серьезные отношения;

Саморазвитие и получение новых знаний даст плоды очень быстро;

Раскрыть собственный потенциал поможет работа с внутренними страхами и ограничениями;

Не стоит бояться нового в карьерных вопросах и проектной деятельности. У Скорпионов есть все задатки извлечь выгоду из встречи лицом к лицу с большим количеством новшеств.

Что 2026 год принесет рожденным в год Лошади Скорпионам

По Восточному гороскопу 2026 называют годом Красной Огненной Лошади. В астрологии считается, что покровительство этого животного наделяет представителей водной стихии особыми чертами.

Скорпионы, рожденные в год Лошади, обладают необузданным, ярким характером. От своего знака зодиака они унаследовали развитую интуицию, а Восточный гороскоп одарил их хитростью и энергичностью.

Все эти качества в 2026 году еще больше раскроются. Рожденные в год Лошади Скорпионы поймут себя лучше, научатся превращать саботаж эмоций в их полет.