Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС; 5-tv.ru

Азиза пока не оформила официально развод, но уже мечтает о новой любви. Какого человека она не видит в качестве спутника жизни, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Азиза рассказала: она в поисках новой любви. О каком мужчине мечтает звезда? Почему не хочет даже смотреть в сторону ухажеров моложе себя? Из-за чего распался союз знаменитости с итальянским ресторатором? И что мешает им официально оформить развод? Кто портит артистке концертные наряды? Действительно ли она может исцелять животных? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Конечно, хочется влюбиться, девочки. Конечно, хочется влюбиться и почувствовать это состояние вдохновения, потому что я, когда влюблена, всегда улыбаюсь, у меня глаза горят, у меня столько сил, у меня столько энергии. Мне все время хочется что-то творить, что-то делать», — делится знаменитость.

Певица Азиза призналась: в последний раз это чувство она испытывала в отношениях со своим супругом, итальянцем с русскими корнями Алессандро Лортэ. Страстный роман между артисткой и ресторатором на 19 лет младше нее развивался стремительно. Они поженились всего через несколько месяцев после знакомства.

«Молодая энергия все-таки мотивирует, стимулирует. Молодость — она и есть молодость. Это другая энергетика, наверное, более свежая», — говорит певица Татьяна Морозова.

Но вскоре у пары начались конфликты. Мужчина постоянно летал в Европу по делам, а жена ждала его в Москве.

«Представила, что надо сесть сначала на самолет, долететь до одного города, до одной страны. Там пересесть на другой самолет. Я не люблю это. Я люблю сесть, желательно на поезд, и через хоть два дня, но приехать по месту назначения. Эти все пересадки, перебежки я не люблю, поэтому я к нему не ездила», — делится Азиза.

Последний визит Лортэ в Италию затянулся на несколько месяцев. А потом мужчина и вовсе заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Он уговаривал жену переехать к нему в Европу. Но Азиза не захотела бросать привычную жизнь на Родине. Признается: сначала очень переживала и скучала по Алессандро. Но со временем поняла, что поступила правильно.

«Первый год очень было сложно. Было тяжело. А потом как-то раз я поняла, что с глаз долой — из сердца вон. И мое сердце освободилось», — признается знаменитость.

Певица говорит: больше никаких иностранцев, тем более намного моложе. Теперь она хочет видеть рядом с собой совершенно другого спутника.

«Мне кажется, что мне надо постарше лет на пять», — уточняет Азиза.

«Мужчина и должен быть старше, если все по-правильному, чтобы относились как к принцессе, оберегали, заботились», — говорит модель Ирина Йовович.

У знаменитости даже есть определенный образ идеального мужчины. Еще в школе Азиза влюбилась в американского писателя Эрнеста Хемингуэя. И всегда мечтала, чтобы ее спутник был похож на него.

«В классе висел портрет Хемингуэя. Вы помните этот в свитере сером и с такой бородой. Я на него смотрела, такие добрые глаза. О, добрые глаза. И вот уже, вот вроде седина, и мудрый же мужчина уже. Вот уже и шишки понабил тоже сам. Да. И вот все равно остался человек», — поясняет артистка.

Найти такого оказалось непросто. И хотя исполнительницу всегда окружали люди известные и солидные — музыканты, продюсеры, бизнесмены — никто из них, по словам Азизы, так и не смог подарить ей долгожданного ощущения спокойствия и внутренней гармонии. Артистка мечтает, чтобы ей позволили расслабиться и быть просто женщиной, которой не надо решать бытовые проблемы.

«Хватит быть лошадью. Хватит быть самой сильной, самой лучшей, самой неподражаемой, неповторимой и самой ломовой. Нет, не надо. Уже можно и отдохнуть», — подчеркивает Азиза.

«Женщины сегодня ведут очень активный образ жизни. Нужно просто открывать свое сердце. Если вы открываете свое сердце, тогда, мне кажется, всегда шанс увидеть того самого больше», — отмечает певица Ольга Серябкина.

Но пока надежного плеча рядом нет, Азизе приходится рассчитывать только на собственные силы. И в финансовом плане тоже, ведь расходы у певицы приличные. Надо обеспечивать не только себя, но и питомцев. Дома у исполнительницы настоящий мини-зоопарк: две собаки, четыре кошки и кролик по кличке Громушка.

«Как Прохор Громов. Есть такой герой романа „Угрюм-река“. И вот как я его назвала Громушка. Он действительно гром среди ясного неба. Он действительно всех гоняет, и его действительно все очень так побаиваются. Он грызет в основном что-то из одежды, много моих шляп перегрыз, еще там всяких сумочек», — рассказывает певица.

Проказы зверька часто влетают хозяйке в копеечку. Артистка уже сбилась со счета, сколько дорогих вещей Громушка попробовал на зуб.

Но Азиза уверяет: готова простить кролику все. Главное, чтобы он не болел. Кстати, к ветеринарам певица обращается только в самых крайних случаях. С легкими недомоганиями прекрасно справляется сама.

«Я сама же еще и целительница по роду, поэтому я умею целить руками. Только животных, людей нет. А вот что касается растений и животных, птиц, то да, у меня получается, слава богу. Я руками лечу», — поясняет артистка.

Но кто знает, вдруг новый возлюбленный пробудит в звезде более сильные способности? Правда, есть один нюанс: официально певица до сих пор замужем за Алессандро Лортэ. Говорит: она просто никак не может заняться решением этого вопроса.

«Документально надо, конечно, решить. Надо решить. Документально, да», — говорит исполнительница.

Друзья и поклонники звезды 1990-х уверены: как только Азиза встретит мужчину, которого полюбит всем сердцем, у нее тут же появится время, чтобы оформить развод с бывшим супругом и, возможно, снова пойти под венец.